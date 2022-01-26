中林集团与重庆市合作建设的重庆市国家储备林项目。受访者供图

人民网北京1月26日电 （记者余璐）近日，中林集团联合北京绿色交易所在京发布的《中林集团绿色高质量发展暨“碳中和”白皮书》（以下简称“白皮书”）显示，2021年，中林集团境内拥有的林地资源共实现年度碳汇量为342万吨二氧化碳当量；整体碳排放量为-3263467吨二氧化碳当量，标志着中林集团已实现零碳排放，率先完成碳中和目标。

中林集团党委书记、董事长余红辉表示，此次发布白皮书，宣布完成碳中和目标，标志着中林集团的发展进入一个新的阶段，对中林集团进一步坚持战略定力、建立和创新“双碳”发展平台，系统推进产业结构转型升级，并在转型升级中实现更大发展具有重要意义。

“中央企业作为国民经济的重要支柱和命脉，在推动落实动碳达峰、碳中和上责无旁贷，这是诠释人类命运共同体理念的具体行动。”国务院国资委改革局副局长张学勇表示，作为首家宣布实现碳中和的中央企业，中林集团在推动中央企业绿色低碳转型发展、搭建国家绿色发展“双碳”平台的战略规划方面起到了重要示范作用，为中央企业推动落实碳达峰、碳中和实现路径上提供了较好的借鉴意义。

记者梳理发现，2021年12月，国务院国资委印发了《关于推动中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》，要求中央企业推动绿色低碳转型发展，在推进碳达峰、碳中和工作中作出表率、当好示范。

实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革。作为我国林业行业唯一的中央企业，近年来中林集团立足林业根基，聚焦“生态绿色低碳产业”主战场，深入贯彻“引领者”“先行者”的行动要求，走出了一条生态效益、社会效益与经济效益高度统一的林业产业高质量发展之路。

谈及中林集团的“双碳”发展，余红辉表示，集团在第一时间启动了关于“双碳”的前瞻性研究和战略性布局，开展自身的碳排放核算及碳汇量化评估，发起成立“中国碳金融研究院”“中国碳中和行动联盟”，利用自身在林地资源掌控、森林经营专业管理和林业碳汇价值创造方面具备的核心优势，积极打造中央企业实现碳达峰碳中和的碳汇管理综合服务平台，提升中林集团“碳中和”影响力。

中林集团雷州林业局有限公司成立60多年来，营造70多万亩速生林，为绿化雷州半岛，为当地生态产业发展做出了巨大贡献。受访者供图

据介绍，截至目前，中林集团境内外管控森林面积达1200多万亩。在境内管控林地资源面积有785万亩的基础上，深度参与大规模国土绿化行动，在重庆、福建、广西、广东等地规划建设1700万亩国家储备林。年均木材进口量2300万立方米，占全国总量突破20%。持续推进“百湖工程”，开发千岛湖、富水湖、陆水湖等十余个湖泊水域面积超过1800平方公里。

森林作为陆地生态系统的主体，是地球上最大的碳库。我国是世界上人工林面积最大的国家，人工林面积已经达7954.28万公顷，全球增绿面积的四分之一来自中国。国家林业和草原局生态司一级巡视员郭青俊表示，中林集团率先完成碳中和，此次发布白皮书意味着在落实“双碳”目标任务上，中林集团既有了“时间表”，更有了“施工图”，切实承担起了我国生态文明建设国家队的重任。

中林集团以重庆储备林建设项目为抓手，提升森林经营质量，增加碳汇，助力乡村振兴。受访者供图

北京绿色交易所常务副总经理王辉军介绍，据测算，“十四五”末，中林集团将拥有和管理林业资源共计6000万亩，至少每年实现新增碳汇约3400万吨二氧化碳当量；后期，随着经营林地规模持续扩大，中林集团将实现管控林地资源共计2.5亿亩，预计实现年增加碳汇约1.5亿吨二氧化碳当量。

下一步，中林集团在助力国家碳中和目标实现的进程中，将如何发挥不可替代的重要作用？

对此，余红辉表示，未来，中林集团将逐步完成从战略参与者到规则制定者再到行业引领者的过渡，力争成为我国最大的碳汇经营实体和生态产品价值实现重要运营平台，持续强化绿色金融支撑能力、碳交易管理能力、科技研发能力，成为践行“双碳”战略的领跑者；着力推动生态产品标准体系的建立、多元化布局和赋能增值，做生态产品价值实现的示范者；围绕林业主业，稳步扩大林地资源占有量，提升森林培育质量，发展智慧林业，做构建现代林业产业体系的领军者；提升供应链的掌控力和集成能力，实现国际国内木材有效供给动态平衡，做维护国家木材安全的压舱石，助力国家“双碳”战略目标的实现。

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