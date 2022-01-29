张文婷 李海霞 李希蒙 方彭依梦 霍亚平 王连香

2022年寅虎春节将至。一元复始，人在归途，春运是流动中国的温暖象征，是人们来回的幸福距离。无论是在异乡求学的学子，还是在外务工人员，都早早预定好回家车票，期待着与亲人团聚。

与往年相比，今年春运不仅面临着集中出行的大客流量，面临着疫情防控的严峻形势，还要全力做好北京冬奥会的保障工作。

春运也许只是旅客手中一张小小的车票，然而这背后承载的却是无数坚守者在岗位上的默默付出。因为他们，漫长的旅途中，有了直抵人心的感动与力量；因为他们，回家的路成为了温暖的归途。

西藏自治区山南市加查县火车站客运值班员王晹为旅客提供引导服务。 青藏集团有限公司拉萨车站供图

天堑变通途：“为雪域高原送来安康”

冬日的雅鲁藏布江畔万仞壁立、寒风凌冽。清晨，当阳光洒进河谷时，群峰簇拥下的西藏自治区山南市加查县火车站又早早开始了一天的忙碌中，前来购票候车的旅客络绎不绝。在车站售票室2号自助售票机前，客运值班员王晹正在耐心地帮助一位年过7旬的藏族老阿爸购买车票，拿到车票后，老人一脸兴奋，嘴里不停地说“图切切”（藏语：谢谢）。

2021年，随着拉林铁路的开通运营，“复兴号”开进西藏，加查站成为这条路上最具人气的车站，坐着复兴号去拉萨成为当地百姓出行的新风尚。春运期间，日均发送旅客500余人次，几乎是拉林铁路其他同等级小站旅客发送量的10倍之多。

尤其是当从未乘坐过火车的牧民从四面八方涌向加查站时，工作人员们更是感觉到前所未有的压力。由于许多牧民不会说普通话，也不知售票机如何操作，沟通上的障碍，让他们焦头烂额。每天，他们无数次用手比划讲解，手把手教给牧民如何进行人脸识别，如何在自动售票机上购票、取票。

“春运客流量比车站刚开通时翻了一番，相信以后来加查的人会越来越多。”王晹说，“为了更好地服务旅客，现在，我们全员都在学习藏语。”

“盼望铁路修到我家乡，一条条巨龙翻山越岭，为雪域高原送来安康……”这曲《天路》唱出了高原儿女的期盼。如今，伴随着飞驰的复兴号列车，天堑变通途，西藏农牧民拥有的不仅仅是出行的便利，更是对未来生活越过越好的信心和底气。

1月17日，G6737次始发前列车长检查防疫备品。中国铁路北京局供图

防疫加码：“坚守只为你的平安归途”

在深圳，20余名志愿者将一包包装着口罩、消毒湿巾的防疫“福”袋递到正在候车的旅客手中，为他们送上最安心的春节祝福；在南宁，深蓝色着装的地勤机械师们来回穿梭在动车的车顶、空中铁架子、地沟下，为旅客平安到家保驾护航；在四川，返乡专车和乡村客运无缝衔接的“点对点、一站式”接送服务，温暖了返乡游子们的心。

“前段时间有的地方出现疫情，还以为今年回不了家，没想到政府安排专车派工作人员到浙江接我们，还把我们直接送回家，我感到特别开心。”来自四川北川县桂溪镇永利村的农民工尹毕军高兴地说。在新疆，春运期间的公交服务可根据乘客需求定制，灵活设计运行线路、时间，打通返乡“最后一公里”。

早上8点多，随着列车在合肥南站月台停稳，舱门缓缓打开，赵娜第一个走出车厢。步履匆匆间，尽是归家的迫切。眼看着马上就要拥抱到久未见面的父母，却在出站口被身穿防护服的工作人员拦了下来。“请扫安康码，外省来肥人员可以去旁边免费做核酸检测。”赵娜马上拿出手机并出示了已经做过的核酸检测证明，待确认无误后，再次张开手奔向不远处的父母。

“这一幕自春运开始以来，我们已经见到太多太多了。”望着赵娜的背影，合肥南站综管安保部主管夏大禹微笑说道。位于出站口的监测卡点，是疫情防控的第一座哨所，如果这个哨位失守，会给后面的疫情防控工作带来极大的压力。遇到不理解的，夏大禹他们也会耐心解释，并坚持完成工作。

在全国各地，还有无数个像夏大禹这样的人。对于他们来说，守护好别人的归家路，就是他们的初心和坚守。

接到返乡咨询电话，白塔岭社区工作人员耐心回复。 人民网记者 方彭依梦摄

返乡不难："你的每一步都在我心里"

跨越千山万水，只为回到温暖的家。经历了多日的辗转，老魏和其他两位工友自驾踏上返乡路。出发前，他们收到了杭州市白塔岭社区工作人员送来的防护服、消毒设备以及疫情防控承诺书。“感谢社区工作人员在我隔离期间提供的安慰和帮助，终于可以回家了！”回忆起返乡的一波三折，老魏感慨万千。

今年年初，老魏来到杭州，准备年前打一份短工赚些钱，回去过个好年。不巧的是，来杭前他去过郑州，刚好被列入中风险地区。大数据排查后，老魏的工没打成，先去了隔离点。起初，老魏很配合防疫工作。但隔离了几日后，老魏心情低落，便打电话给社区求助。

“接到电话后，我们听出来他的状态不是很好。聊了之后才知道，他觉得来杭州钱也没赚着，在这儿隔离什么也做不了，想到老家的小孩还在等他回去，便焦虑难安。”了解情况后，白塔岭社区工作人员对老魏进行了安抚，每天都会打个电话过去和他聊聊天，还帮忙联系了老魏的朋友，对其进行心理疏导，总算挨过了难熬的隔离期。

“在老魏返乡前，我们联系了他山东老家，针对其返乡后7天居家健康观察等事项进行了对接。”拿到社区出具的解除隔离书，老魏心里总算踏实了。

在杭州，像老魏这样来务工的人有很多，白塔岭社区工作人员说，返乡人的每一步都让他们记挂。“春节倒计时，为了让返乡人员早点回家，社区特地增设了一部工作手机，专门用来接听半夜咨询返乡事项的来电。晚上社区电话打不通，就会自动转接到这部手机上，随时有人为返乡人员提供帮助。”

“想家就回来”。“浙江温度”温暖了人心，让每一个归乡的脚步得以善待。

王阿姨为自家孩子准备的“家乡的味道”。人民网记者 张文婷摄

反向过年：“家人在哪，年就在哪”

“进站口有一位老年‘脱网’旅客，携带的行李较重，谁有时间提供帮助，引导旅客进站乘车？”

“我来！”早上7点多，河南安阳车站正在值班的李梦航立刻放下手中早饭头，第一时间应答，叫上青工宋红远，快步向进站口走去。

“要过年了，我想去长沙看看闺女，给她带点家乡的土特产，可是已经三年多没出过远门了。闺女在电话里和我说，票买好了，拿着身份证就能进站，现在铁路服务都升级了。可我不会用啊，来时愁了一路！”73岁的赵大爷焦急地说。

李梦航一边耐心地引导赵大爷到候车区候车，一边仔细为他讲解电子客票的使用流程，宋红远则提着老人的行李跟在后面，老人悬着的心终于平静下来。

独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。“家人闲坐，灯火可亲”的温馨才是春节阖家团圆的象征。

今年，很多在外打拼的人响应国家倡议，选择就地过年，同时也催生出“反向过年”这一新的过年方式。不少父母把思念“打包”在家乡美食里，“反向”探亲儿女。

“一年到头，孩子工作忙不能回家，我们就把‘家’搬过来，看看是不是很丰盛。”刚从山西风尘仆仆下车的王阿姨热情地展示着她的“家”。枣花馍、炸丸子、炖羊肉.......行李箱中，满满装载的都是父母对孩子最真切的爱。

“我们的到来可以让孩子一解乡愁，家乡的味道也可以犒劳孩子的‘外卖胃’，在哪过年都一样，只要家人在身边，就是团圆年。”王阿姨乐呵呵地说道。

家在哪儿，年就在哪儿。团圆是春节永恒不变的主题。无论方向如何改变，家人间浓得化不开的亲情永不会变。

(责编：张文婷、吕骞)