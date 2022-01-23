用网状的草方格防风固沙，涵养水分。

为每一株树苗浇水保活。

昔日的沙地已经长出成片的树木。

科尔沁沙地位于我国东北地区西部，沙地分布区面积约9900万亩，其中内蒙古自治区通辽市占沙地分布区面积一半以上。历史上，科尔沁沙地曾是一处林草植被蓊郁繁茂、湖泊河流纵横交错、自然景色秀丽怡人的好地方。18世纪初，清政府向该地区大量移民，恣意开垦沙质草原发展农耕经济，致使大量原生植物和珍稀物种遭到破坏，表土松动，沙漠活化，形成流动或半流动沙丘，并且逐渐扩展蔓延，草原荒漠化愈演愈烈。

科尔沁沙地自20世纪50年代开始治理。近20年，特别是党的十八大以来，随着生态文明制度建设的全面推进，“绿水青山就是金山银山”作为核心理念和基本原则全面贯彻到生态文明建设的各项制度之中，科尔沁沙地的生态环境持续向好发展。

在长期防沙治沙实践中，当地林草局总结并确定了“造封飞结合，以封育为主；乔灌草结合，以灌草为主”的林业生态建设方针，并根据不同立地类型，因地制宜，分类施策，确定不同的治理和建设模式。在平缓沙地推行“乔木网、灌木带、优质牧草中间盖”模式，在流动、半流动沙地推行植物再生沙障模式，在浅山丘陵区推行生物与工程措施相结合的生态经济沟模式……

通过大规模、持续和系统的治理，这里的人们用辛勤的汗水换来了清新的绿茵，由于林草植被增加，水土流失得到遏制，沙尘暴发生次数明显减少。如今的科尔沁沙地，局部地区有了相对稳定的植物群落，生物多样性也逐渐形成。过去在沙区几乎绝迹的野生动物，也回到了故地栖息繁衍。科尔沁沙地整体向内收缩，部分地区呈现出“荒漠变绿洲”的景象，实现了由“沙进人退”到“绿进沙退”的转变。

（撰文/摄影：戴白古拉）

(责编：王震、初梓瑞)