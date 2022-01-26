雨过天晴后，人们会感到空气清新。这是因为，大自然环境产生的复杂粒子释放到空气中发生系列链式反应，达到杀菌、消毒、清除有害气体等功效，净化了空气。如何利用大自然这一智慧，在疫情防控中实现健康新型的病毒消杀模式？

作为国家战略科技力量，中国电科坚持“四个面向”，特别是“面向人民生命健康”要求，组建专项工作团队，刻苦攻关，充分研究“雨后天晴”自然现象，创新突破自然超粒子发生核心技术，该技术以自然界普遍存在的水和空气为原料，产生负氧离子、羟基自由基等自然超粒子，对新冠病毒等10种以上的病毒和细菌进行高效消杀。特别是对物体表面的新冠病毒，其较短时间杀灭率高达99.99%。目前，该技术成果已转化形成系列空气消毒产品，并已广泛应用于医院、机场、海关、出入境边防检查站等地。

“因为只使用水和空气作为原料，可以把它当做一个‘消毒版’的加湿器，因此更高效、更安全、更稳定。”中电科技集团重庆声光电有限公司专项组相关负责人介绍，自然超粒子可以快速覆盖被消杀空间，对人体无害，灭杀病毒细菌时间短，持续时间长，比化学试剂、紫外灯等传统消杀产品更高效、更安全、更稳定。该公司研制出国内首台基于自然超粒子发生技术的空气消毒机。相关负责人表示，该消毒机可以24小时不间断对特定空间内的人员和物体进行消毒，不仅防护网织得更加紧密，而且无需人工操作节省成本。

目前，10万台使用自然超粒子技术的空气消毒机已经运抵河北张家口，同时，在北京、四川成都、重庆、陕西渭南等地的政务大厅、医院、车站、机场等人流密集场所使用。

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