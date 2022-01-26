人民网北京1月26日电 （记者余璐）记者从中国南水北调集团有限公司（以下简称“中国南水北调集团”）2022年工作会上获悉，南水北调东中线一期工程已累计调水突破500亿立方米，其中生态补水累计76亿立方米，为沿线40多座大中城市280多个县市区1.4亿人民群众提供了优质水资源，工程效益持续发挥，广大人民群众获得感、幸福感、安全感显著增强。

水利部副部长刘伟平在会上表示，党中央、国务院高度重视南水北调工作，中国南水北调集团成立一年多以来，统筹发展和安全两件大事，取得了工程运行安全平稳、工程效益持续发挥、后续工程加快论证、多元发展开拓起步、公司组建稳步有序的良好开局。

中国南水北调集团董事长蒋旭光表示，一年来，中国南水北调集团在稳步有序推进集团公司组建的同时，重点围绕建设运营南水北调工程、构建国家水网、做强做优做大国有资本三件大事谋篇布局，交出了一份亮丽的成绩单。

“2022年是国家‘十四五’规划实施的关键之年，是南水北调后续工程落地实施的开局年，国家水网全面推进的启动年，国企改革三年行动的收官年。”蒋旭光谈到，2022年，中国南水北调集团将坚持稳中求进工作总基调，以打造“三个一流”为目标，围绕建设运营南水北调工程、构建国家水网、做强做优做大国有资本“三件大事”，着力提升“十个能力”，全面推进南水北调事业高质量发展。

蒋旭光强调，要坚持提高政治站位，全面提升政治能力。统筹国家安全、南水北调“三个安全”、疫情防控、保密和信息等安全，全面提升重大风险防范化解能力。全面提升工程建设运营管理能力，筑牢“四条生命线”。全面提升价值创造能力，围绕南水北调工程建设和国家水网构建积极拓展经营业务，加快涉水产业布局，争当现代水产业链的“链长”。全面提升企业精益管理能力，加快完成国企改革三年行动。全面提升自主创新能力，加快科研攻关和技术标准制定，建设数字孪生南水北调，努力打造原创技术“策源地”。全面提升品牌建设能力，充分发挥涉水主业优势，推动省市县三级水网建设，推进城乡一体化供水，预计“十四五”期间每年新增水务投资规模达数千亿元，打响“中国南水北调”品牌。

“绿色是高质量发展的底色，也是南水北调的底色。”蒋旭光表示，要坚定不移走生态优先、绿色发展之路，积极践行国家“双碳”战略，助力生态文明建设。以“助力绿色调水、奉献绿色能源”为使命，大力发展光伏、风电、氢能等新能源产业，拓展风光水储一体化业务，争取实现2022年底并网装机容量达到30万千瓦目标。

“中国南水北调集团将牢牢把握构建国家水网的历史机遇，积极顺应水利和国企改革发展的时代潮流，完整准确全面贯彻新发展理念，努力打造一流工程、一流企业、一流品牌，在构建国家水网的伟大事业中作出新的更大贡献。”蒋旭光说。

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