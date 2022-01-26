人民网记者 车柯蒙

2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。做好2021年经济社会发展工作、迈好“十四五”时期我国发展第一步，至关重要。

回望过去一年，纳税人缴费人负担不断减轻：“非接触式”办税范围进一步拓展、多个税种合并或整合申报、“春雨润苗”专项行动落实落细、第一批“首违不罚”清单发布实行……

2021年，税务部门积极落实党中央、国务院各项部署，“在高质量推进新发展阶段税收现代化进程中向前迈进了一大步”，实现了“十四五”开局之年税收事业起步稳、开篇新、成效显。

记者了解到，党史学习教育开展以来，全国税务系统将党史学习教育作为一项重大政治任务抓紧抓实，把开展党史学习教育同落实《关于进一步深化税收征管改革的意见》和“十四五”规划纲要涉税任务结合起来，聚焦纳税人缴费人需求，扎实推动党史学习教育走深走实。

2021年2月24日，全国税务系统按照党史学习教育“我为群众办实事”要求，在广泛征求意见的基础上推出10大类100项便民办税缴费举措。

据国家税务总局办公厅主任、新闻发言人黄运介绍，截至2021年底，10大类100项便民办税缴费举措全部落实落地。

第三方开展的2021年纳税人缴费人满意度调查结果显示，综合得分87.2分，比上年同口径提升了2.1分。主要成效体现在以下五个方面：

一是办税缴费提速度。持续拓展“非接触式”办税缴费范围，实现90%的涉税事项、99%的纳税申报均可网上办理，实现企业社保缴费“网上办”和个人社保缴费“掌上办”。主动推出财产行为税“十税”合并申报，增值税、消费税分别与附加税费整合申报改革，共使相关税费填报表单总量减少2/3。

二是落实政策重精度。依托大数据云平台，打造了全国统一的政策宣传辅导精准推送标签体系，主动甄别符合优惠条件的纳税人缴费人，精准推送政策5.39亿户次，促进税费优惠直达快享。

三是执法维权显温度。税务部门进一步推进简易处罚网上办理，办理数量累计达到108万笔；同时，持续提升执法规范性，在京津冀、长三角等地实现了区域内税务行政处罚裁量基准的统一。

四是打击违法增力度。2018年8月以来，税务、公安、海关总署、人民银行四部门联合开展打击“假企业”“假出口”“假申报”的专项行动于去年圆满收官并转入常态化打击;同时，税务部门还完善了重大税收违法失信案件信息公布办法，累计公布税收违法“黑名单”案件2.52万件。

五是部门协同拓深度。税务部门通过与外汇局数据共享，将纳税人办理对外付汇税务备案及相关业务的总时长缩短至8分钟左右；联合市场监管、住建等部门提供企业开办、不动产交易等套餐式集成服务，建立了“一窗受理、一次采集、一网通办、一日办结”的“一件事一次办”模式，截至目前，累计有1335万户次纳税人缴费人享受到“套餐式”服务。

为使党史学习教育成果更好地转化为纳税人缴费人获得感，税务总局在前期广泛问计问需的基础上，以“智慧税务助发展·惠企利民稳增长”为主题，启动了2022年“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”。据悉，这也是税务系统连续第九年开展这方面的活动，首批先推出5大类20项80条便民办税缴费举措，后续将根据新情况新需求不断完善。

“相信纳税人缴费人一定可以从以下五方面有更新的感受。”黄运说。

一是需求响应会更快。据介绍，税务部门将优化升级12366纳税缴费服务热线，基本实现由“各省通答”转变为全国“一线通答”，由人工咨询为主转变为以智能咨询为主，由“办问分离”转变为“办问协同”。

二是网办体验会更佳。税务部门将持续拓展办税缴费“网上办”事项清单，扩大跨省异地电子缴税试点范围，同时将进一步提速办理出口退税，全国正常出口退税的平均办理时间也将由7个工作日进一步压缩至6个工作日以内。

三是分类服务会更好。税务部门将分别针对大企业、中小微企业、自然人提供更加精准个性化的分类办税缴费服务。比如，税务部门将进一步深化规范“银税互动”合作，在税务和银保监部门间试点推进数据直连，进一步助力小微企业缓解融资难。

四是执法监管会更优。税务部门将在部分地区推行非强制性执法方式试点，让执法既有力度又有温度；推动建设“公职律师涉税争议咨询调解中心”，更好维护纳税人缴费人的合法权益。

五是社会协同会更顺。税务部门将通过推进部门联动、信息共享等方式，进一步加大守信联合激励和失信联合惩戒力度。比如，加强对重大税收违法失信案件信息和当事人名单动态管理，积极开展信用修复等工作，引导市场主体更好地规范健康发展，让纳税人缴费人更有感。

(责编：王连香、高雷)