人民网北京1月26日电 （记者杜燕飞）记者从国家能源集团获悉，1月24日，随着氢燃料电池公交车驶入位于张家口市的万全综合能源站，完成了加注氢能源燃料，这标志着这座集加油、加氢、充电于一体的综合能源站正式启动，进一步探索了清洁能源的应用场景。

万全油氢电综合能源站为氢燃料电池公交车加注氢气。受访者供图

据介绍，该站由国家能源集团国华投资（氢能公司）建设。作为国家重点研发计划项目“大规模风光互补制氢关键技术研究及示范”的重要部分，万全油氢电综合能源站位于张家口市，具有三大特色：一是配备了自主研发的35兆帕智能快速加氢机；二是站内部署投用了自主研发的满足国标要求并取得整体防爆认证的70兆帕一体式移动加氢站；三是整站建设融合模块化和装配式理念，大幅提高了建设效率，实现整站建设时效提升50%。

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