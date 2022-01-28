人民网北京1月28日电 （记者杜燕飞）2022年1月24日，中国石化勘探分公司部署在重庆市綦江区的重点页岩气探井——丁页7井，在埋深4400米的龙马溪组页岩气层获得日产42.8万立方米高产气流，标志着我国在埋深4000米以上的深层页岩气勘探领域取得新进展，进一步证实了川东南探区超2万亿立方米深层页岩气资源的增储上产潜力。

页岩气探井——丁页7井压裂现场。受访者供图

此前，该勘探分公司部署在该地东溪构造的重点页岩气探井——东页深2井已经试获日产41.2万立方米页岩气，我国在埋深4000米以上的深层页岩气勘探领域取得进展。

页岩气预探井——红页2HF井平台。受访者供图

2022年1月18日，江汉油田部署在湖北省恩施州利川红星地区的页岩气预探井——红页2HF井，已连续试采生产20天，日产页岩气保持稳定。这是部署在该地区的又一口产量稳定的页岩气探井，进一步证实了该地区的勘探潜力。目前，江汉油田已提交该地区首批页岩气预测储量1051.03亿立方米。

涪陵页岩气田焦页143平台。受访者供图

2021年12月9日，我国首个大型页岩气田——涪陵页岩气田白马区块页岩气探明储量新增报告通过自然资源部评审，经认定，该区块新增探明储量1048.83亿立方米。至此，涪陵页岩气田累计探明含气面积达824平方千米，累计探明储量近9000亿立方米，占全国页岩气探明储量的34%。

据了解，页岩气是指赋存于富有机质泥页岩及其夹层中，以吸附或游离状态存在的非常规天然气，成分以甲烷为主，是一种清洁、高效的能源资源和化工原料，主要用于居民燃气、城市供热、发电、汽车燃料和化工生产等，用途广泛，对于保障国家能源安全意义重大。

“为保障天然气持续稳定供应，要大力提升勘探开发力度，以页岩气等非常规天然气资源为重点，推动国内天然气增储上产，夯实国内资源保供的基础。”国家发改委经济运行调节局局长李云卿在日前在国家发改委举行的新闻发布会上表示。

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