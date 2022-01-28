人民网北京1月28日电 （记者王连香）1月28日，记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，春运第12天，全国预计发送旅客2966万人次。其中铁路预计发送旅客670万人次，公路2150万人次，水路40万人次，民航106万人次。全国高速公路预计流量3100.92万辆。

昨日，甘肃、湖北、陕西等地出现降雪，局地大雪，浙江、江西、湖南等地出现大雨，局地出现冻雨。交通运输部高度重视低温雨雪天气对交通的不利影响，要求行业干部职工履职尽责，积极应对春运客流返乡和低温雨雪恶劣天气叠加压力，提前做好防灾预案，确保人员、设备、物资储备到位，不出现任何安全事故，全力保障人民群众过一个健康、安全、祥和的春节。

为防范和减少低温雨雪天气对公路造成的不利影响，甘肃交通部门第一时间启动恶劣天气应急预案，迅速组织人员、机械上路除雪防滑，采取机械清理与人工作业相结合的方式，及时、高效清除道路积雪，在桥梁、坡道、背阴等重点路段撒铺融雪剂、防滑料，利用站口、路面电子显示屏适时发布路况信息和安全提示，在重点路段做好应急救援准备，最大限度降低降雪结冰对公路交通的影响，保障群众出行安全。

湖北交通部门积极储备融雪剂、尿素、食盐、机械设备及车辆等物资器材，积极加强与气象、交警、公路等部门联系，全面掌握天气预报和相关路况信息，及时通知企业提前做好防范应对，对达不到通行条件的线路及时做好车辆停运和群众解释工作。督促辖区客运企业全面开展隐患排查，检查车辆安全性能和低温雨雪天气防滑设施配备情况，做好提前防范。

浙江交通部门积极采取统筹机械设备调配、应急物资供给、预警系统监测等有力措施，组织巡检力量，深入检查高位水池、隧道口消防栓等设备设施，全力做好保温防冻工作，确保隧道安全运营。杭金衢上溪驻点、金丽温武义驻点、建金马涧驻点、诸永高速歌山驻点等8个抗冰雪驻点的125名作业人员已全面进入“战备”状态，8辆融雪剂撒布车、4辆吹雪车、17辆工具车、8辆推雪车调试完毕、整装待发，共计储备各类融雪剂1106吨。

湖南交通部门针对节前雨雪冰冻天气，储备防滑链、草垫、工业盐、麻袋、铁锹、三角木、应急救援车辆等应急物资及设施，制定恶劣天气路面勘察工作方案和责任清单，确保行车安全。同时，加强客运站场、营运车辆消杀、通风工作，强化防控物资包障，均储备近1个月的物资消耗量，含口罩、84消毒液、酒精、艾条等，制定疫情防控方案和应急预案。

江苏交通部门加强公路桥梁、临水临河路段以及交通安全设施等重点部位、设施的巡查检查，及时预防和处治公路病害，及时修复受损设施，确保公路基础设施和附属设施处于良好技术状态。针对辖区公路实际，提前准备好除冰除雪设备设施，落实相应应急物资，密切关注气象变化，及时应对突发情况，切实保障公路通行安全。

国务院联防联控机制春运工作专班提醒，今明两天湖北、湖南、安徽、浙江、江西等地仍有较强降雪，需持续防范雨雪和道路积雪结冰、路面湿滑和低能见度对春运、城市运行、能源供应等的不利影响；机场、火车站、高速公路等交通枢纽、干线需加强安全管理和疏导工作。另外，湖北、湖南、江西、安徽、江苏、浙江、四川等地需防范大雾天气对交通出行的不利影响。

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