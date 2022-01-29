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推动规模化应用 抓住北斗融合创新关键时机

申佳平
2022年01月29日10:55 | 来源：人民网
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北斗卫星导航系统是我国自主建设运行的全球卫星导航系统，是为全球用户提供定位、导航和授时服务的国家重要空间基础设施。

近日，工业和信息化部发布《关于大众消费领域北斗推广应用的若干意见》（以下简称《若干意见》），提升北斗系统的用户体验和竞争优势，将大众消费领域打造成为北斗规模化应用的动力引擎。

工业和信息化部相关负责人表示，大众消费领域是北斗系统推广应用的重要领域，具有规模大、占比高、影响面广等特点，对于促进北斗融合创新应用、推动经济高质量发展、赋能城市数字化转型具有重要意义。

挑战与机遇并存

“十四五”是北斗促进融合关键阶段

该负责人表示，“十四五”是北斗推广应用的关键时期，是拓展应用、培育生态、促进融合的关键阶段，尤其在大众消费领域的发展面临着新形势、新机遇、新挑战。

一是北斗系统全面建成，推广应用前景广阔

二是北斗融入生产生活，赋能作用日益显著。北斗应用和关联产业融合趋势更加明显，产生显著的经济和社会效益。《2021中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示，2020年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到4033亿元，其中衍生带动形成的关联产值达到2738亿元，占比达到67.89%。

三是北斗推广任重道远，需要政策指导支持。当前正处于北斗二号向北斗三号过渡的关键时期，进一步完善北斗三号产品、提升部分终端北斗渗透率和用户体验，政策引导至关重要。

《若干意见》将明确把优势力量和资源进一步聚焦到国家战略上来，激发北斗国内市场动力，推动北斗规模上量，为新时代新形势下大众消费领域北斗产业持续健康发展提供指引，促进北斗产业创新发展、拉动信息消费、助力数字经济发展。

大幅改善用户体验

夯实大众消费领域北斗应用基础 

《若干意见》提出，到“十四五”末，突破一批关键技术和产品，健全覆盖芯片、模块、终端、软件、应用等上下游各环节的北斗产业生态，培育20家以上专精特新“小巨人”企业及若干家制造业单项冠军企业，树立一批应用典型样板，建设一批融合应用示范工程，形成大众消费领域好用易用的北斗时空服务体系。

该负责人指出，“十四五”期间，北斗产业将进入高质量发展的快车道，核心关键技术和芯片作为北斗产业链的上游，是北斗产业发展的重要基础和支撑。同时，地面应用服务基础设施可有效提升北斗系统的综合性能，大幅改善北斗用户体验，全面提升北斗竞争优势。

《若干意见》着眼提高产业创新能力，夯实大众消费领域北斗应用的基础，提出两方面任务。

一是突破关键核心技术和产品。重点突破系列关键技术，加快推进北斗芯片及关键元器件研发和产业化，形成北斗与新一代信息技术融合的系统解决方案，确保产业链供应链稳定。

二是构建北斗应用服务基础设施。推动北斗网络辅助公共服务平台、北斗高精度定位服务平台、北斗车联网应用服务平台的建设和创新服务，推动不同地基增强系统的数据互通和业务协作，拓展北斗高精度定位在大众消费领域的应用场景。

结合差异化场景

积极拓展北斗新应用

值得注意的是，大众消费领域产品丰富，对北斗的应用需求强烈，结合差异化应用场景，《若干意见》选取智能手机、穿戴设备、车载终端、共享两轮车等产品为代表，积极拓展北斗新应用，扩大北斗用户规模、提升北斗普及程度。

一是丰富智能终端北斗位置服务。开展智能手机高精度定位试点示范，提升智能手机、穿戴设备在室内等遮挡区域的多源融合定位能力，探索北斗高精度、短报文等功能的应用场景，推动北斗成为应急通信手段。

二是扩大车载终端北斗应用规模。鼓励车辆标配化前装北斗终端，探索车辆北斗定位+短报文+4G/5G的一键紧急救援模式，在车联网中推广应用北斗高精度定位技术。

三是赋能共享两轮车有序管理。引导共享两轮车运营企业加大北斗应用力度，提升定位准确度，规范共享两轮车在市政道路上的停放秩序，支撑城市智能化精细管理。

四是培育北斗大众消费新应用。丰富北斗产品形态，培育北斗大众消费应用新模式新业态，举办北斗大众消费领域应用征集大赛和创新论坛，拓宽北斗应用服务新航道。

完善产业生态

有效推动北斗产业做大做强

作为战略性新兴产业，成熟完善的产业生态是北斗实现高质量发展目标的重要保障。”该负责人表示，过充分发挥龙头企业的引领作用，带动产业链上下游企业融合发展，持续优化大众用户体验，将有效推动北斗产业做大做强。

据了解，《若干意见》从三方面提出健全完善北斗产业生态的举措。

一是扶持企业做优做强。鼓励企业结合自身特点实现差异化发展，强化产业链上下游协同，打造健康可持续发展的大众消费领域北斗产业链和供应链。

二是加强标准制定和实施。有序推进国内标准制定工作，推动北斗标准国际化发展，充分发挥标准的引导作用，督促企业重视产品质量。

三是激发产业发展新活力。形成产学研用相互配合、密切协作的良性循环生态，鼓励地方政府推动北斗产业创新集聚发展，充分挖掘北斗时空大数据价值，助力提升治理体系和治理能力现代化水平。

(责编：申佳平、高雷)

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