基于活性复合粒子的空气消毒技术成果评估会。中国电科供图

人民网北京1月29日电 （记者赵竹青）记者从中国电子科技集团有限公司（简称中国电科）获悉，为发挥科技对抗击疫情的强大支撑作用，基于长期积累技术优势开展创新应用，中国电科会同有关单位联合攻克高效活性复合粒子发生等一系列技术难题，成功研制出系列空气消毒机产品。目前，该产品已在许多重要场合得到实际应用。

1月28日，基于活性复合粒子的空气消毒技术通过电子信息、医疗卫生等领域院士专家的评估，认为该成果技术创新程度高、研究难度大，核心关键技术自主可控，对细菌/病毒具有良好的消杀效果，技术处于国际先进水平，是一种新型的空气消杀和防疫抗疫手段。基于该成果的空气消毒机系列产品以水和空气为原料，通过电离产生包含羟基自由基、负氧离子、超氧自由基等关键活性物质的复合粒子，主动释放消杀因子，对封闭空间内空气和物表的新冠、葡萄球菌等病毒/细菌具有高效的消杀效果。

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