人民网北京1月29日电 （记者许维娜）近段时间以来，欧洲天然气、电力等能源价格持续上涨，能源短缺和价格上涨所带来的影响持续发酵，这些暴露出的问题对能源转型哪些警示意义？

日前，中国宏观经济研究院能源研究所苏铭、田磊在接受人民网记者采访时表示，此次欧洲能源问题的主要标志是天然气价格大幅飙涨、供应严重偏紧。

苏铭指出，具体体现在以下几个方面：首先，民生用能受到了严重冲击，一些国家不少中小型能源供应商破产；天然气价格上涨，连锁推动电力价格大幅攀升，有些国家甚至出现电力供应“硬缺口”；煤炭、原油价格也跟随性上涨，欧元区通胀率攀升。

苏铭认为，近期欧洲能源问题由多重复杂因素诱发，折射能源转型升级面临艰巨挑战，主要因素有：

一是疫情持续冲击之下各国均采取了一系列经济刺激政策，使得2021年能源需求快速反弹，而能源供应恢复相对滞后。“绿色新政”下，一些欧洲企业制定了更激进的转型策略，进一步减少了本地供应水平。

二是极端天气的影响愈发突出，2021年初的极寒天气导致欧洲天然气库存大量消耗；年内遭遇长时间无风天气，9月份部分地区风力达到历史最低点，英国、德国、法国的风电出力同比下降了20%甚至30%之多，进一步加剧了天然气消耗。

三是欧洲削减了碳配额，随着天然气更多使用，推动碳价和气价“叠罗汉”上涨，碳价从2021年初的25欧元/吨攀升至年末的80多欧元/吨，反过来叠加到气价之上。

“多重矛盾之中，可再生能源取代化石能源引发的能源系统安全风险也值得高度重视。”田磊接受采访时进一步阐释，一方面，随着间歇性、波动性可再生能源比例加速提高，能源电力系统安全稳定运行难度加大，需要化石能源来支撑保障系统安全运行；另一方面，碳减排约束下社会对传统化石能源投资信心不足，市场退出预期加强。

田磊还强调，要想发挥好化石能源兜底保障作用，难以完全依赖市场自发调节，还需更好发挥政府作用。

“面对变化的、不确定性的未来，必须更好统筹能源转型发展和安全，才能真正建成清洁、美丽、繁荣、宜居的世界。”苏铭告诉记者，欧洲能源问题存在着重要警示作用, 主要表现在三个方面:

一是历史上的每一次能源变革都是长期渐进的过程，能源低碳转型同样不会一蹴而就，对于我国而言，“加强风险识别和管控，处理好减污降碳和能源安全、产业链供应链安全、粮食安全、群众正常生活的关系”尤为重要。二是保障能源安全是一项巨大的公共产品，必须要更好发挥政府作用，这也是现代能源市场体系建设的应有之义。三是以人民为中心的发展思想充分彰显了我国制度优势，我国牢固树立了能源发展为了人民、依靠人民、服务人民的理念，奋力做到不让一地断电停气，不使一户受寒受冻，真正让能源普遍服务成为漫长冬季温暖大众的“暖阳”。

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