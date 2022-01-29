人民网北京1月29日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）获悉，截至2022年1月29日，中欧班列累计开行突破5万列、运送货物超455万标箱、货值达2400亿美元，通达欧洲23个国家180个城市，为保障国际产业链供应链稳定、推动共建“一带一路”高质量发展作出积极贡献。

国铁集团相关负责人介绍，近年来，国铁集团主动加强与沿线国家及铁路部门的沟通协调，充分发挥中欧班列运输速度快、性价比高、安全可靠、绿色环保等优势，不断扩大中欧班列开行数量和范围，持续提升中欧班列服务质量和运行品质，中欧班列的品牌效应日益显现，为“一带一路”建设持续提供了新动能。

一是开行规模不断扩大。经过多年的市场培育，中欧班列已实现常态化开行、规模化运营，特别是2016年中欧班列统一品牌以来，国铁集团通过不断完善班列运行保障机制、提高口岸站运输能力、加强班列集结中心建设等途径，推动了班列开行数量逐年递增、货物品类不断丰富、运输货值成倍增长。国铁集团发起成立了“七国铁路中欧班列运输联合工作组”和有国内57家企业和5所研学机构参加的“中欧班列运输协调委员会”国际国内两个协调机制，成功签署了运输组织和营销、信息化协作等一系列中欧班列运输合作办法，推动制定了中欧班列高质量发展公约、质量指标评价体系等一系列文件，为中欧班列全程高质量运行提供了有力保障；陆续实施了霍尔果斯、阿拉山口、二连、满洲里等口岸站扩能改造工程，对国内通道“卡脖子”区段进行升级改造，有效提升了口岸和通道运输能力；启动郑州、重庆、成都、西安、乌鲁木齐等5个城市枢纽节点的中欧班列集结中心示范工程建设，建成了7个铁路一级物流基地，为中欧班列贡献了约60%的运量。2016年至2021年，中欧班列年开行数量由1702列增长到15183列，年均增长55%；运输货物品类从最初的手机、笔记本电脑等IT产品，扩大到汽车配件及整车、化工、机电、粮食、酒类、木材等5万余种；年运输货值由80亿美元提升至749亿美元，增长了9倍，在中欧贸易总额中的占比从1.5%提高到8%。

二是运行品质稳步提升。国铁集团充分发挥国际国内两个协调机制的作用和平台企业的积极性，不断加强境内外货源组织，中欧班列重箱率实现稳步增长，综合重箱率由2016年的77.2%提升至2021年的98.1%；通过加强回程货源开发，班列往返开行数量更加均衡，回程班列与去程班列的比例由2016年的50.6%提升至2021年的81.5%；研发投用95306数字口岸系统，通关效率明显提升；在满洲里、霍尔果斯口岸站常态化组织“三列并两列”集并运输，推动协调解决宽轨段运输组织等问题，全程运行时间从24天压缩至最短12天，班列运输效率大幅提高，与其他物流方式相比，极大节省了全程物流费用，促进了社会物流成本的降低；推广应用具有位置追踪和破锁报警功能的电子施封锁，班列全程安全防范能力不断增强；设立了中欧班列客户服务中心，进一步规范中欧班列商标使用和管理，不断提高服务质量，中欧班列的品牌竞争力和信誉度持续增强。

三是战略通道作用充分发挥。在巩固和稳定既有入欧主要通道基础上，探索开辟了跨里海、波罗的海以及经乌克兰、芬兰等国家的新通道、新径路，推动形成“畅通高效、多向延伸、海陆互联”的中欧班列境外通道网络格局。特别是2020年以来，面对世界疫情对国际物流供应链的冲击，口岸交接采取特殊作业办法，使中欧班列始终保持安全畅通，积极承接海运、空运转移货源，充分发挥了战略通道作用。中欧班列优先保障国际合作防疫物资运输，实行优先承运、优先装车、优先挂运，做到快装快运、应运尽运，已累计向德国、波兰、比利时等欧洲国家运送防疫物资1362万件，超过10万吨，成为各国携手抗疫的“生命通道”和“命运纽带”。

四是辐射带动效应日益凸显。中欧班列的快速发展，有力带动了我国内陆城市的对外开放，一些不靠海不沿边的城市依托中欧班列，逐步发展为对外开放新高地。中欧班列极大促进了重庆IT、汽车、跨境电子商务产业发展和转口贸易的快速增长，为成都进出口商品交易中心、郑州现代化国际物流中心建设提供了有力支撑，助推义乌实现了从“全球最大的小商品批发市场”向“全球小商品贸易中心”成功转型升级。中欧班列在源源不断为沿线国家运去中国优质商品的同时，还催生了许多新的物流、工业、商贸中心、产业园区，为当地民众提供成千上万的就业机会。德国杜伊斯堡港因中欧班列的开通吸引了上百家物流企业落户，创造了2万多个就业机会。中欧班列的开行还让波兰马拉舍维奇口岸站业务量成倍增长，极大促进当地经济社会发展。

该负责人表示，随着我国经济持续稳中向好和中欧贸易不断发展增长，未来中欧班列运输需求将保持高位运行。国铁集团将继续发挥行业和专业优势，不断创新提高运行服务品质，持续加强班列品牌建设，为保障国际产业链供应链稳定、推动共建“一带一路”高质量发展作出新的贡献。

(责编：王连香、高雷)