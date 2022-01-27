本报记者 王 观

“2021年，我们打出了一套税费优惠政策‘组合拳’，既有减税降费政策又有缓税缓费措施，既助力稳住经济增长又着力增强企业发展后劲。2021年全年新增减税降费约1.1万亿元，为制造业中小微企业办理缓缴税费2162亿元，为煤电和供热企业办理‘减、退、缓’税271亿元。”12月26日，国家税务总局副局长王道树在国新办发布会上表示。

国家税务总局收入规划核算司司长蔡自力表示，2021年，税务部门聚焦支持中小微企业、科技创新、实体经济发展，继续落实落细各项减税降费政策，取得了积极效果：

加大小微企业税费优惠力度，促进了市场主体活力提升。支持小微企业发展税收优惠政策新增减税2951亿元，其中实施小规模纳税人增值税起征点从月销售额10万元提高到15万元政策，新增减税667亿元，惠及405万户纳税人；实施小规模纳税人增值税征收率由3%降至1%政策，新增减税1853亿元，惠及895万户纳税人。

允许企业提前享受研发费用加计扣除政策，促进了创新发展。全国有32万户企业提前享受研发费用加计扣除政策优惠，减免税额3333亿元。

落实增值税增量留抵退税和企业购买设备器具一次性税前扣除政策，促进了制造业发展。税务部门累计为3.1万户制造业企业办理留抵退税1322亿元；实施企业购买不超过500万元的设备器具一次性企业所得税税前扣除政策，新增减税781亿元。

落实社保费降费政策，促进了就业稳定。税务部门会同人社部门积极落实阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策，全年新增降费1504亿元，有效减轻了企业社保缴费负担。

“2021年，税务部门全年组织税费收入超过24万亿元，圆满完成预算确定的收入目标。”王道树说。

数据显示，2021年全国税务部门组织税收收入（已扣除出口退税）完成154573亿元，占全国一般公共预算收入比重达76.3%，比2020年提高1.5个百分点。税务部门征收的社会保险费收入完成66838亿元，同时还组织非税收入和其他收入19727亿元，为民生发展提供了重要保障。随着减税降费力度继续加大，去年全国一般公共预算收入中的税收收入占GDP比重为15.1%，比2020年略降0.1个百分点，比2015年下降3个百分点，市场主体税收负担进一步减轻。

2021年，税务部门连续第八年开展“便民办税春风行动”。国家税务总局办公厅主任黄运介绍，全国税务系统在广泛征求意见基础上推出十大类100项便民办税缴费举措。截至去年底，这100项措施全部落实落地。

办税缴费提速度，落实政策重精度。税务部门持续拓展“非接触式”办税缴费范围，实现企业社保缴费“网上办”和个人社保缴费“掌上办”；依托大数据云平台，打造全国统一的政策宣传辅导精准推送标签体系，主动甄别符合优惠条件的纳税人缴费人，精准推送政策5.39亿户次，促进税费优惠直达快享。

执法维权显温度，打击违法增力度。税务部门进一步推进简易处罚网上办理，办理数量累计达108万笔；持续提升执法规范性，京津冀、长三角等地实现了区域内税务行政处罚裁量基准的统一。

2021年以来，税务部门切实加强税收监管和税务稽查，依法依规严肃查处和曝光一批重大偷逃税案件。

黄运说，今年，税务部门将进一步强化精准性监管，强化常态化打击。建立健全以“信用+风险”为基础的新型监管机制，实行纳税人动态信用等级分类和智能化风险监管。依托税收大数据，聚焦高风险纳税人、行业和领域，深入开展“双随机、一公开”稽查并适当提高抽查比例。落实好六部门联合打击涉税违法行为工作机制，常态高效打击“假企业”“假出口”“假申报”，特别是对团伙化、暴力式虚开发票等严重涉税违法行为，对骗取税费优惠和在逐步推开电子发票中的涉税违法犯罪行为，一律严查严办。

王道树表示，今年将进一步采取多种措施，一方面严格要求各级税务机关必须坚持依法依规征税收费，不得违规或提前征税收费、拖延或打折落实减税降费、损害纳税人缴费人合法权益；另一方面严密防控，税务部门已自上而下建立了税费收入质量监控机制，将充分利用税收大数据，定期开展收入异常风险排查。同时，上级税务机关要对下级税务机关加强监督、指导和协调，将收入质量作为税务系统内部监督检查重点，严明组织收入纪律，对征收“过头税费”、落实减税降费政策不到位的，发现一起查处一起，绝不手软。

《 人民日报 》（ 2022年01月27日 04 版）

(责编：赵欣悦、白宇)