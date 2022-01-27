去年新增减税降费约1.1万亿元
减税降费促发展 缓税缓费强信心（权威发布）
“2021年，我们打出了一套税费优惠政策‘组合拳’，既有减税降费政策又有缓税缓费措施，既助力稳住经济增长又着力增强企业发展后劲。2021年全年新增减税降费约1.1万亿元，为制造业中小微企业办理缓缴税费2162亿元，为煤电和供热企业办理‘减、退、缓’税271亿元。”12月26日，国家税务总局副局长王道树在国新办发布会上表示。
国家税务总局收入规划核算司司长蔡自力表示，2021年，税务部门聚焦支持中小微企业、科技创新、实体经济发展，继续落实落细各项减税降费政策，取得了积极效果：
加大小微企业税费优惠力度，促进了市场主体活力提升。支持小微企业发展税收优惠政策新增减税2951亿元，其中实施小规模纳税人增值税起征点从月销售额10万元提高到15万元政策，新增减税667亿元，惠及405万户纳税人；实施小规模纳税人增值税征收率由3%降至1%政策，新增减税1853亿元，惠及895万户纳税人。
允许企业提前享受研发费用加计扣除政策，促进了创新发展。全国有32万户企业提前享受研发费用加计扣除政策优惠，减免税额3333亿元。
落实增值税增量留抵退税和企业购买设备器具一次性税前扣除政策，促进了制造业发展。税务部门累计为3.1万户制造业企业办理留抵退税1322亿元；实施企业购买不超过500万元的设备器具一次性企业所得税税前扣除政策，新增减税781亿元。
落实社保费降费政策，促进了就业稳定。税务部门会同人社部门积极落实阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策，全年新增降费1504亿元，有效减轻了企业社保缴费负担。
“2021年，税务部门全年组织税费收入超过24万亿元，圆满完成预算确定的收入目标。”王道树说。
数据显示，2021年全国税务部门组织税收收入（已扣除出口退税）完成154573亿元，占全国一般公共预算收入比重达76.3%，比2020年提高1.5个百分点。税务部门征收的社会保险费收入完成66838亿元，同时还组织非税收入和其他收入19727亿元，为民生发展提供了重要保障。随着减税降费力度继续加大，去年全国一般公共预算收入中的税收收入占GDP比重为15.1%，比2020年略降0.1个百分点，比2015年下降3个百分点，市场主体税收负担进一步减轻。
2021年，税务部门连续第八年开展“便民办税春风行动”。国家税务总局办公厅主任黄运介绍，全国税务系统在广泛征求意见基础上推出十大类100项便民办税缴费举措。截至去年底，这100项措施全部落实落地。
办税缴费提速度，落实政策重精度。税务部门持续拓展“非接触式”办税缴费范围，实现企业社保缴费“网上办”和个人社保缴费“掌上办”；依托大数据云平台，打造全国统一的政策宣传辅导精准推送标签体系，主动甄别符合优惠条件的纳税人缴费人，精准推送政策5.39亿户次，促进税费优惠直达快享。
执法维权显温度，打击违法增力度。税务部门进一步推进简易处罚网上办理，办理数量累计达108万笔；持续提升执法规范性，京津冀、长三角等地实现了区域内税务行政处罚裁量基准的统一。
2021年以来，税务部门切实加强税收监管和税务稽查，依法依规严肃查处和曝光一批重大偷逃税案件。
黄运说，今年，税务部门将进一步强化精准性监管，强化常态化打击。建立健全以“信用+风险”为基础的新型监管机制，实行纳税人动态信用等级分类和智能化风险监管。依托税收大数据，聚焦高风险纳税人、行业和领域，深入开展“双随机、一公开”稽查并适当提高抽查比例。落实好六部门联合打击涉税违法行为工作机制，常态高效打击“假企业”“假出口”“假申报”，特别是对团伙化、暴力式虚开发票等严重涉税违法行为，对骗取税费优惠和在逐步推开电子发票中的涉税违法犯罪行为，一律严查严办。
王道树表示，今年将进一步采取多种措施，一方面严格要求各级税务机关必须坚持依法依规征税收费，不得违规或提前征税收费、拖延或打折落实减税降费、损害纳税人缴费人合法权益；另一方面严密防控，税务部门已自上而下建立了税费收入质量监控机制，将充分利用税收大数据，定期开展收入异常风险排查。同时，上级税务机关要对下级税务机关加强监督、指导和协调，将收入质量作为税务系统内部监督检查重点，严明组织收入纪律，对征收“过头税费”、落实减税降费政策不到位的，发现一起查处一起，绝不手软。
《 人民日报 》（ 2022年01月27日 04 版）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 深圳放宽市场准入特别措施发布 发改委：三方面建立健全工作机制
- 人民网北京1月26日电 （记者许维娜）近期，国家发展改革委牵头，会同商务部、广东省、深圳市等研究制定《关于深圳建设中国特色社会主义先行示范区放宽市场准入若干特别措施的意见》（以下简称《特别措施》），并于今天正式对外公布。 26日上午，国家发展改革委召开专题新闻发布会，国家发展改革委体改司副司长蒋毅在会上表示，《特别措施》涉及部门多、波及面广，推动落实是一项庞大的系统工程，国家发展改革委将持续完善配套保障，主要通过建立健全工作机制来确保各项措施落地见效。…
相关新闻
- 评论
- 关注