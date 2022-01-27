人民网北京1月27日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，为完善反洗钱监管机制，进一步提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力，人民银行、银保监会、证监会日前联合印发了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（以下简称《办法》），自2022年3月1日起施行。

有关部门负责人表示，制定《办法》一是有利于顺应金融行业发展，提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力。近年来，随着金融产品和业务模式发生变化，金融行业反洗钱工作出现一些新挑战，为提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力，需要通过制定《办法》进一步完善反洗钱监管制度，加强反洗钱监管。

二是有利于践行“风险为本”反洗钱理念，提升金融机构反洗钱工作水平。当前，金融机构客户尽职调查工作未充分体现“风险为本”理念，需要进一步强调基于风险的客户尽职调查措施，在防范利用金融体系从事洗钱等犯罪活动的基础上，提升金融服务效率。

三是有利于接轨反洗钱国际标准。反洗钱国际评估认为我国需要进一步明确对金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存的相关要求，不断完善反洗钱监管制度。

据介绍，《办法》根据我国金融行业发展现状，完善金融行业反洗钱义务主体范围，明确各金融行业客户尽职调查具体要求，强调基于风险的尽职调查措施和持续的尽职调查措施，要求金融机构对高风险情形强化尽职调查，允许金融机构对评估出的低风险业务、客户采取简化尽职调查措施，参照国际通行标准，完善受益所有人识别要求以及代理行、汇款、通过第三方开展尽职调查、高风险国家或地区等特殊业务下的尽职调查要求。《办法》完善了客户身份资料及交易记录保存的具体要求。

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