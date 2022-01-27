人民网北京1月27日电 （申佳平）近日，中央网信办、农业农村部、国家发展改革委等十个部门印发《数字乡村发展行动计划（2022-2025年）》（以下简称《行动计划》），其中要求巩固拓展脱贫攻坚成果、做好网络帮扶与数字乡村建设有效衔接。在农村电商方面，引导电商、快递、物流企业向中西部农村地区深入拓展。

培育叫得响、质量优、特色显的农村电商产品品牌

《行动计划》提出，到2023年，数字乡村发展取得阶段性进展。网络帮扶成效得到进一步巩固提升，农村互联网普及率和网络质量明显提高，农业生产信息化水平稳步提升，“互联网+政务服务”进一步向基层延伸，乡村公共服务水平持续提高，乡村治理效能有效提升。

到2025年，数字乡村发展取得重要进展。乡村4G深化普及、5G创新应用，农业生产经营数字化转型明显加快，智慧农业建设取得初步成效，培育形成一批叫得响、质量优、特色显的农村电商产品品牌，乡村网络文化繁荣发展，乡村数字化治理体系日趋完善。

具体来看，《行动计划》围绕发展目标，从8个方面部署了26项重点任务。

一是数字基础设施升级行动，包括推进乡村信息基础设施优化升级、推动乡村传统基础设施数字化改造升级。

二是智慧农业创新发展行动，包括加快推进农业农村大数据建设应用、建设天空地一体化农业观测网络、加快农业生产数字化改造、加快智慧农业技术创新、加强农业科技信息服务。

三是新业态新模式发展行动，包括深化农产品电商发展、促进农村消费升级、加快培育农村新业态。

四是数字治理能力提升行动，包括完善农村智慧党建体系、推动“互联网+政务服务”向乡村延伸、提升村级事务管理智慧化水平、推动社会综合治理精细化、加强农村智慧应急管理体系建设。

五是乡村网络文化振兴行动，包括筑牢乡村网络文化阵地、推进乡村文化资源数字化。

六是智慧绿色乡村打造行动，包括提升乡村生态保护信息化水平、加强农村人居环境数字化监管。

七是公共服务效能提升行动，包括深化乡村“互联网+教育”、推进“互联网+医疗健康”、完善农村社保与就业服务、提升面向农村特殊人群的信息服务水平、深化农村普惠金融服务。

八是网络帮扶拓展深化行动，包括巩固拓展脱贫攻坚成果、做好网络帮扶与数字乡村建设有效衔接。

统筹推进脱贫地区农村电商物流体系建设

按照《行动计划》，将从三个方面做好网络帮扶与数字乡村建设有效衔接。

一是建立健全防止返贫动态监测机制。依托防止返贫大数据监测平台，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户等重点对象进行常态化监测帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果。

二是加大产业帮扶和消费帮扶力度。鼓励包括民营企业在内的社会力量积极参与脱贫地区数字乡村建设，通过产业帮扶提升脱贫地区“造血”能力。支持脱贫地区探索消费帮扶新业态新模式，带动脱贫人口和农村低收入人口增收致富。

三是做好过渡期内帮扶政策的延续和优化。在网络覆盖方面，进一步加大脱贫地区信息基础设施建设力度。在农村电商方面，统筹推进脱贫地区物流体系建设，引导电商、快递、物流企业向中西部农村地区深入拓展。在网络扶智方面，通过线上线下相结合的培训方式，提升脱贫地区农村人口的数字素养与技能。在网络公益方面，拓宽网络公益渠道，鼓励开发面向脱贫地区和脱贫人口的公益项目。

推动农产品网络品牌建设

据介绍，《行动计划》坚持以人为本、内生驱动的原则，充分调动政府、企业、农民等各方积极性，激发乡村发展内生动力。

一是突出乡村产业振兴。鼓励建设智慧农场、智慧牧场、智慧渔场等，加快推动农业生产数字化、网络化、智能化，促进产业提质增效。大力发展农村电商，着力打造农产品网络品牌，以品牌化带动农产品产业化。鼓励培育乡村智慧旅游、创意农业、认养农业等新业态新模式，打造乡村特色产业生态。

二是注重社会力量参与。鼓励金融机构加强对智慧农业、农村电商、乡村新业态等领域建设项目的信贷、融资支持，持续深化农村普惠金融服务。支持企业、社会组织开展以数据为关键要素的农业生产社会化服务，促进小农户和现代农业发展。

三是强化农民主体地位。大力推广村级事务“阳光公开”监管平台，支持利用小程序、移动互联网应用（APP）等信息化手段开展村民自治，拓宽农民参与数字乡村治理渠道。加快培育新型职业农民，依托全民数字素养与技能提升行动，开展农民数字素养、手机应用技能、电商服务等培训活动，让广大农民更好享受数字红利。

(责编：申佳平、吕骞)