人民网北京1月27日电 （记者李楠桦）近日，中央网信办、农业农村部、国家发展改革委、工业和信息化部、科技部、住房和城乡建设部、商务部、市场监管总局、广电总局、国家乡村振兴局印发《数字乡村发展行动计划（2022-2025年）》（以下简称《行动计划》）。

《行动计划》提出，到2023年，数字乡村发展取得阶段性进展。网络帮扶成效得到进一步巩固提升，农村互联网普及率和网络质量明显提高，农业生产信息化水平稳步提升，“互联网+政务服务”进一步向基层延伸，乡村公共服务水平持续提高，乡村治理效能有效提升。到2025年，数字乡村发展取得重要进展。乡村4G深化普及、5G创新应用，农业生产经营数字化转型明显加快，智慧农业建设取得初步成效，培育形成一批叫得响、质量优、特色显的农村电商产品品牌，乡村网络文化繁荣发展，乡村数字化治理体系日趋完善。

《行动计划》强调，要牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，以解放和发展数字生产力、激发乡村振兴内生动力为主攻方向，着力发展乡村数字经济，着力提升农民数字素养与技能，着力繁荣乡村网络文化，着力提高乡村数字化治理效能，为推动乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐、数字中国建设取得新成效提供有力支撑。

《行动计划》部署了8个方面的重点行动。一是数字基础设施升级行动，二是智慧农业创新发展行动，三是新业态新模式发展行动，四是数字治理能力提升行动，五是乡村网络文化振兴行动，六是智慧绿色乡村打造行动，七是公共服务效能提升行动，八是网络帮扶拓展深化行动。

《行动计划》指出，要加快建设全国农业农村基础数据库，构建全国农业农村数据资源“一张图”，以粮、棉、油、果、菜、茶、糖、生猪、奶牛、水产等重要农产品为重点，深入推进单品种全产业链大数据建设，提升数据分析应用能力。

与此同时，畅通“工业品下乡”通道，促进农村居民生活用品、农资农具、生产经营服务的线上购买。丰富农村信息消费内容，发展乡村数字文化消费新场景。合理引导农村居民在网络娱乐、网络视听内容等领域的消费。加强农村信息消费市场监管，严肃查处制假售假、违法生产经营等行为，切实保护农村居民的消费权益。

《行动计划》如何激发数字乡村发展的内生动力？中央网信办相关负责人指出，《行动计划》坚持以人为本、内生驱动的原则，充分调动政府、企业、农民等各方积极性，激发乡村发展内生动力。重点体现在以下三点：

一是突出乡村产业振兴。鼓励建设智慧农场、智慧牧场、智慧渔场等，加快推动农业生产数字化、网络化、智能化，促进产业提质增效。大力发展农村电商，着力打造农产品网络品牌，以品牌化带动农产品产业化。鼓励培育乡村智慧旅游、创意农业、认养农业等新业态新模式，打造乡村特色产业生态。

二是注重社会力量参与。鼓励金融机构加强对智慧农业、农村电商、乡村新业态等领域建设项目的信贷、融资支持，持续深化农村普惠金融服务。支持企业、社会组织开展以数据为关键要素的农业生产社会化服务，促进小农户和现代农业发展。

三是强化农民主体地位。大力推广村级事务“阳光公开”监管平台，支持利用小程序、移动互联网应用（APP）等信息化手段开展村民自治，拓宽农民参与数字乡村治理渠道。加快培育新型职业农民，依托全民数字素养与技能提升行动，开展农民数字素养、手机应用技能、电商服务等培训活动，让广大农民更好享受数字红利。

(责编：李楠桦、高雷)