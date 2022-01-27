原标题：政策叠加效应释放 区块链发展进入“快车道”

近日，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，将区块链与大数据、人工智能等正式纳入战略性前瞻性领域，并指出其在推动数字产业化、健全完善数字经济治理体系等方面发挥着重要作用。

多位专家在接受记者采访时表示，作为数字经济时代重要底层技术之一，区块链对推动企业数字化转型，促进产业数字化发展，推进数字中国建设都起着强大支撑作用。当前，政策叠加效应深度释放，我国区块链产业发展驶入“快车道”，已经成为驱动数字经济高质量发展的重要引擎。

政策叠加效应深度释放

据专家介绍，区块链技术作为一种底层技术，本身具备分布式、链上信息不可篡改以及信息可溯源等特性。随着互联网技术的更新迭代，区块链技术的优势逐渐凸显。而从区块链的政策导向来看，当前政策更加注重区块链技术的应用落地。

“现阶段，为提升技术自主可控能力，激发数据要素市场活力，营造良好产业营商环境，推动社会经济高质量发展，我国区块链政策叠加效应正持续释放。”赛迪区块链研究院院长刘权如此表示。

据刘权提供的资料显示，2021年3月，在十三届全国人大四次会议表决通过的《关于国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》决议中，区块链首次被纳入国家五年规划，提出“技术创新、行业发展、有序监管”的区块链三大发展思路。2021年6月，工业和信息化部联合中央网信办发布《关于加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见》，明确指出要发挥区块链在产业变革中的重要作用，促进区块链和经济社会深度融合，加快推动区块链技术应用和产业发展。国务院近日印发的《“十四五”数字经济发展规划》中指出，加强区块链在金融服务、社会治理、国际贸易等领域的融合应用，加快服务业领域数字化转型，提升政府数字化治理能力，推动国际国内“双循环”新发展格局。同时，2021年发布的《“十四五”国家信息化规划》《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》等十余项国家层面“十四五”规划中均将区块链列入重点发展对象。

此外，根据赛迪区块链研究院统计，截至2021年底，全国已有近40个省市发布区块链专项政策，打造区块链产业发展高地，争夺区块链行业话语权。且多省市将区块链写入相关产业“十四五”规划中，以区块链技术为支撑，促进“十四五”期间数字经济高质量发展。

技术应用和产业生态加速演进

中国信息通信研究院云计算与大数据研究所高级业务主管、可信区块链推进计划副秘书长张奕卉表示，随着政策红利的持续释放，区块链迎来新一波应用落地潮，我国区块链技术应用和产业生态加速演进，发展驶入快车道。

中国信通院数据显示，我国具有区块链企业1064家（截至2021年9月），区块链产业初具规模。经过多年发展，区块链技术产业总体进入稳定发展阶段。在防伪溯源、供应链管理、司法存证、政务数据共享、民生服务等领域涌现了一批有代表性的区块链应用。区块链技术架构发展促进相关服务、应用生态逐步形成。

根据赛迪区块链研究院统计，我国区块链产业链上、中、下游三层逐渐清晰完善。区块链产业已经从开始关注的金融领域，延伸至赋能工业互联网、政务服务、生态治理、医疗康养、教育培训等经济和民生领域。从企业规模看，区块链企业数量持续增长，竞争实力不断增强。截至2021年底，我国提供区块链专业技术支持、产品、解决方案等服务，有投入或产出的区块链企业已超1500家，通过网信办备案的企业数量已超1000家，企业备案平台已近1500个；从技术实力看，区块链技术研发实力不断上升。截至2021年底，从事区块链底层技术研究的研究机构数量已达130余家，开设区块链课程的高校已有50余所。从行业应用看，区块链应用场景加速落地，产业发展健康有序，我国区块链案例数已近1400个。

区块链牵引数字经济高质量发展

中国科学院大学应急管理科学与工程学院院长、中国产业互联网发展联盟专家委员会主任李颖表示，数字经济是继农业经济、工业经济之后出现的新社会经济形态，区块链技术的出现和应用范围的快速扩展，更加提升了我国数字经济赋能传统产业的效率，为经济社会创造出更多的价值。

据李颖介绍，区块链技术与数字经济发展之间具有深层的内涵逻辑。宏观层面上，区块链技术的分布式、防篡改特征保障了数据安全，信息流动更加充分自由，商品服务更加公平透明，平台垄断导致的市场失灵现象可能被终结，整个经济社会运行会更加公平高效；微观层面上，区块链技术能有效化解“数据孤岛”，通过公开透明的方式驱动企业实现降本增效，同时应用区块链技术赋能传统产业、打通产业链，从而改变盈利模式，助推传统企业实现转型升级。

刘权表示，区块链能够为数字经济发展带来的红利持续显现。数字经济时代，数据是社会经济发展的主要生产力，数据的共建、共享、共治是数字经济发展动力来源。区块链作为一种数字技术，其不可篡改、透明、可溯等特性，一方面可以助力建立基于“技术信任”的可信数字环境，激活数据要素潜能，打造数据流通与治理基础设施，加快数字经济、数字社会、数字政府建设，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。另一方面，区块链与工业互联网、物联网等技术的融合，能够助力产业链上下游协作创新，推动产业数字化和数字产业化发展，打造更具生命力和协同创新性的数字化产业生态。此外，随着元宇宙、NFT等新业态的出现，未来数字经济下的资产数字化和数字资产化将成为区块链发展的新风口和主阵地。区块链作为一种“确权的机器”，能够实现资产的确权和流通，实现数字资源到数字资产大转变，解决数字经济发展的瓶颈问题，助力数字经济新业态、新模式发展。

张奕卉则认为，区块链技术将赋能信息互联网时代向价值互联网时代发展。信息互联网的信息传播通过区块链技术赋能可以实现数据资产防复制、防篡改。在价值互联网时代，区块链将是数字经济发展的关键构件和信任底座。区块链技术在优化业务流程、降低运营成本、建设可信体系等方面的积极作用可以应用于实体经济、社会治理、民生服务、金融科技等重点领域，推动产业数字化、数字产业化和数字经济发展，带动经济结构优化、产业转型升级，服务数字经济高质量发展，是我国经济转型升级、实现高质量发展的重要抓手。（记者 张汉青）

(责编：赵竹青、陈键)