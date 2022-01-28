王绍绍

伴随网络化、信息化和数字化在农业农村经济社会发展中的应用，数字乡村也在不断发展进步。当下，各类短视频平台也在慢慢融入到人们的生活里。短视频平台到底是如何助力乡村振兴的？在“互联网+”农产品出村进城过程中，如何系统性帮助更多贫困人口？

近日，中国人民大学劳动人事学院副院长、共同富裕研究院研究员赵忠，快手科技副总裁岳富涛以及快手用户“江苏小苹果”做客人民网，就短视频平台助力乡村振兴等话题展开讨论。

以下是访谈实录：

记者：当前，新冠肺炎疫情对城镇和农村的就业带来了哪些影响？该如何做好“稳就业”工作？

赵忠：因为疫情的冲击，我们国家的经济面临放缓的压力，现在基本上恢复到疫情之前的状况，但还不太稳定。对特定的一些行业，例如旅游、餐饮、交通运输都会产生比较大的影响；同时，疫情对整个生产要素，国际上的产业链在一定程度上都造成了冲击。

要减轻企业的负担，激发其活力，通过“保市场主体”达到“保市场、保就业”的目的；用互联网平台的招聘，使劳动力市场的供需方更好地匹配，缓解疫情对于就业的影响；支持多渠道的就业，对一些重点的就业群体比如农民工、高校毕业生等采取分类的、精准施策。

记者：伴随着网络化、数字化以及信息化在农村生产中的应用，短视频平台对农业生产有什么助力？

岳富涛：短视频平台有利于推动农业全链路的数字化转型。从农产品的生产、加工、销售等环节，推动种植业、畜牧业、渔业等领域数字化，帮助农产品实现规范化、品牌化，助力实现农产品优质优价。对于处于农村地区的生产者而言，短视频平台作为新的交流工具，可以让生产者互相之间就可以降低很多的成本。农村直播电商发展也通过互联网平台，让更多的农产品走出去。

帮助更多农产品实现标准化、品牌化和电商化，链接销售端和生产端，创造出新的农产品交易图景。短视频加直播，让“种菜富农”成为了可能，这正是互联网数字经济所带来的新农业价值。相信未来将有更多接入农产品市场的新端口，打破信息壁垒，规范市场规则，提高行业透明，进一步完善乡村经济发展新模式。

赵忠：第一，它对传统的市场进行了变革，通过互联网平台信息技术加上物流体系，扩展了市场的空间，突破了物理空间，使市场产品能达到更多的客户；同时，整个短视频平台也起到供给方和需求方相互了解的目的，在一定程度上弥补了市场上信息不完全、不对称的这种情况，提高了市场的效率。

第二，短视频平台也是信息和知识传授的平台。通过信息和知识传授的行为、方式，整个信息流动，也推动了产业的升级、新产品的开发。

第三，它是一个相互交流学习的平台。交流和学习是在客户和生产者两个群体之间，从整个产品的开发到销售，到创新，到形成产业等，会推动整个产品的开发和升级，带动整个就业更加深入。

记者：短视频平台怎么助力乡村人才振兴？

岳富涛：我们为很多在农村的年轻人提供了新的发展机会，他们可以在农村做自己想做的事情；还有全国所有的有一技之长的这些老师们，都可以通过这个平台传授知识。比如我们平台上，有一位老师叫“江苏小苹果”，大学毕业后专业研究苹果种植技术很多年，人在江苏，很多粉丝是在西部。他在快手平台上讲课，他的课卖到了全国各地。

赵忠：短视频平台一定程度上促进了知识由相对比较丰腴的地区向乡村来转移和传播，人才可以通过虚拟的方式，借助现代的技术手段来发挥优势；同时，行业领先的机构可以知道乡村需要什么样的技术、人才和专业知识，更好地形成需求和供给之间的匹配。短视频平台不仅是一个物质产品匹配的场所，它也是技术和知识匹配的场所。

记者：相信大家都对好奇“江苏小苹果”是谁，现场来连线一下这位“江苏小苹果”吧。

陈厚武：大家好，我是快手农业主播“江苏小苹果”，今年45岁。我的家乡在江苏徐州丰县，那里是全国苹果的十强县，有60万亩的苹果，被称为果都和果海。我是一个从2002年大学毕业返乡创业的一个青年，到今年2022年，已经整整20年了。

通过多年的努力，我总结了一套属于自己的种植经验，克服高温高湿的条件，通过种苹果实现了发家致富。我从2019年开始接触短视频，一直到现在快4年，每年365天，我能开播500多场，每天七点到九点半两个半小时坚持不停地直播，从来不间断。我现在粉丝快60万，通过快手，我的的确确做到了让我的粉丝增收致富，我要尽最大的努力把这些知识传递给更多人，让我的技术能够在全国各地遍地开花。

记者：短视频平台在社会责任承担方面有什么探索和思考？

岳富涛：2018年，我们成立了快手扶贫办公室，开始系统性做一些项目，探索“短视频、直播+扶贫”的新模式，通过电商扶贫、教育扶贫、文旅扶贫等各个方向助力脱贫攻坚。

现在，我们在巩固和深化乡村振兴工作的基础上，向更多的公益领域延展：包括儿童和青少年保护、无障碍开发、关爱弱势群体等。为更好地推动农产品上行，促进乡村地区产业，快手产业振兴项目“福苗计划”2021年进一步升级，重点打造“福苗联名款”产品。另外，我们也在不断做产业型直播生态的发展探索。

记者：短视频平台的发展对乡村文化振兴有什么作用？

赵忠：乡村振兴不仅要在经济上缩小城乡差距，实现城乡的协同发展，短视频平台也通过信息技术、文化的交流，使城镇居民更好地了解乡村，使农村的居民更好地了解城镇，使中国各个企业的人民能互相了解，促进文化的交流和融合。

同时，短视频平台起到了教育扶贫和文化扶贫的重要载体作用，这些平台把教育资源由城镇带到农村，具有促进文化传播的重要功能。再有，大家还通过土特产消费了解当地的风土人情、人文情况，农民或者农户勤劳奋斗的精神。在一定程度上，短视频的直播平台，把物质的消费、文化的消费和精神的消费很好地结合在一起。

(责编：王连香、高雷)