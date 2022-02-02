王绍绍 付兆飒 宽容 覃心

正月里来是新年，神州大地万象更新。从南到北，由东至西，各地都在以不同的习俗欢度2022寅虎年春节。

村里的年味更是浓了，杀年猪、蒸豆包、磨豆腐、买年货、贴对联、挂灯笼、守年夜……农民们忙碌了一年，在这个时候隆重地庆祝着新年，尽管过年的方式不尽相同，但这背后承载着人们过去一年的收获和对新一年的祝福与希冀。

在乡村振兴的道路上，村里越来越美，农民越来越富，新年也越来越“新”。

菇农老吴的新年愿望

“年前订单特别多，现在我经营的7个大棚每天的出菇量在3000斤左右，价格也还不错，今年又是个丰收年。”看着一筐筐香菇被送往收发点，吴俊祥笑呵呵地说。

寒冬腊月，走进河北省遵化市平安城镇平一村吴俊祥家的香菇大棚，工人们正在采摘、装筐、搬运……一派忙碌景象。为了保障春节蔬菜市场供应，菇农们正在加班加点采收香菇。

在吴俊祥家的香菇大棚内，菇农们正在忙着采摘香菇，保障春节期间市场供应。梁艳摄

据了解，1997年，遵化市选育出适宜北方自然气候条件的中低温优良菌株。同年，平安城镇平一村13户农民共同出资30万元，建起了12个香菇大棚，以试种趟路子，吴俊祥就是这13户农民之一。

“当时我建了2个香菇大棚，那会儿网络不发达，物资不好买、技术不精通，家人们都反对。但我们这13户就是觉得‘南菇北移’能实现、能致富。”吴俊祥信心十足。在13户菇农的苦心经营下，实现了当年建棚、当年生产、当年回本。

“菇农一家一户单打独斗，信息不灵通，生产和销售有时候跟不上趟儿。”吴俊祥说道。为了解决菇农们的“烦恼”，市里建立了“利益联结机制”，吴俊祥成立了食用菌农民专业合作社，15名社员抱团发展。此外，每年镇里都请来老师传授技术，推介羊肚菌、花菇、平菇等新型菌种，并协调银行信用贷款，支持菇农们扩大种植规模，丰富种植种类。

香菇生产周期短、见效快，用工需求量大，村里的大爷大妈们也找到了致富路。“今年我63了，外出打工也不方便，来菇棚里干点活，一天能有百八十块的收入，而且还不耽误照顾家，很开心哪！”同村的王大娘脸上笑开了花儿。

在13名香菇种植带头人的引领下，平安城镇越来越多的村民加入到食用菌产业中，周边乡镇也开始借势发展。目前，遵化市有18个乡镇、100多个村、9000多户、6万多人从事食用菌产业化经营，温室菇棚12000座，栽培规模达到3亿棒，年产鲜菇30万吨，综合产值可达25亿元。

“我已经从小吴干成了老吴，快30年了，真没想到我们遵化也成了‘中国香菇之乡’！今年我又种了2棚花菇，希望让更多乡亲们的腰包鼓起来，为老百姓的好日子再添把火!”提起新年的愿景，吴俊祥看着满棚生机勃勃、长势良好的香菇，眸子里闪烁出希望的光芒。

果园里藏着新农人的“橘子”梦

走进重庆市大足区中敖镇加福社区1000多亩果园，一个个饱满结实、黄澄澄的橘子挂满枝头，已是丰收在望。

提起新年的愿望，果园主人刘峰钻说，准备让工人们杀两头年猪，邀请社区的脱贫户一起过年。谈起未来的发展，刘峰钻计划结合当地名为“中敖火烧龙”的非物质文化遗产，把果园作为网红打卡地，在柑橘树间展示非遗。“希望能吸引更多的人来到这里，把生态种植的理念和技术推广出去，为大家增加更多的幸福。”

航拍下的果园。受访者供图

“2021年的产量大概在15万斤左右。”刘峰钻正在指导工人做好田间管理，准备迎接丰收。2021年是刘峰钻经营果园的第5个年头，通过土地流转、提供就业岗位、集体经济分红等方式带动周边624户群众增收。

重庆地处长江柑橘带核心区，是中国柑橘主产地，市场竞争激烈。如何才能从中杀出重围？刘峰钻的答案是走生态精品路线。“用生态环保的种植方式，还原儿时记忆中柑橘的味道，是我发展果园的初衷。”刘峰钻说。

刘峰钻介绍，果园就地吸纳农村劳动力，平均每月为社区提供150个劳动岗位，除了直接获得的工资，村民们还可获得土地流转收入，社区每年可参与分红。在游客较多的采摘时节，刘峰钻还鼓励当地老百姓到果园售卖自家的土货。

村民杨桂玲从采摘园建立之初便在此务工，几乎每个月都能从果园“拿钱”。此外，家里4亩地每年还可获得3000多元土地流转费。

“小刘很照顾我们，前些年需要用工时总是贫困户优先。我们在果园做得多挣得就多，只要肯干，一个月的开支用度没问题嘛。”杨桂玲笑着说，近几年，家里的危房进行了改造，还养了30多只鸡、鸭，日子越过越舒心。

这个“农村妇女”摇身一变成了“老板”

“日子越来越好了，哪能想到我一个没有读过书的农村妇女能当老板，能开着自己买的小汽车办年货。”杨慧琴一边收拾着屋子，一边乐呵呵地和记者交谈，“2021年自家民宿差不多有3万元收入。”

杨慧琴的家位于宁夏南部山区西吉县龙王坝村，是宁夏最后一个脱贫摘帽的贫困县。前些年，这里山大沟深，发展总是慢人一步。2017 年的时候，杨慧琴全家还是建档立卡贫困户，但是她凭借着一股不服输的韧劲，从民宿中走来，分享了乡村民宿为她带来的这一杯甜羹。如今，杨慧琴逢人就讲“幸福都是奋斗出来的。”

乡村旅游产业是龙王坝村的主要产业之一。近年来，龙王坝村依托本地自然景观资源，将农村变景区、农户变导游、民房变客房、产品变礼品，打造春赏山花、夏日避暑、秋庆丰收、严冬玩雪的主题模式，每年都吸引大批游客前来游玩，带动村民在家门口创业致富。

2018年年初，杨慧琴把家里闲置的3个房屋改成了民宿，自己当上了老板，政府提供资金支持，有经验的同村村民帮她出谋划策，一家人全身心投入到民宿改造中。在民宿改造完成的那一天，杨慧琴哭了，但是那一刻更多的是欣喜和感动，“感谢党和政府，我看到了未来美好的生活。”

“在乡村振兴战略背景下，龙王坝乡村民宿已经成为西吉乡村旅游的重要支撑。经过实践，发展乡村民宿产业成为实现乡村振兴、缩小城乡差距的重要路径。”在龙王坝村村主任焦建鹏看来，运营民宿在盘活闲置资源、实现家庭创收的同时，也实现了个人文化情怀的分享，这是“绿水青山”向“金山银山”转化的重要通道。

“你帮我看看这‘福’字贴的正着没？”谈及新年愿望，杨慧琴又笑了起来，“我嘴笨的也不会说，就希望一家人健健康康，希望我们村越来越美。”

八角树“旺”了，生活更“美”了

走进广西大新县五山乡三合村新茗屯，见到50岁的村民张显东时，他与搭档覃志东在提炼八角茴香精油。

只见他们将一梱梱的八角树叶抛到自制的铁筒上，然后爬上去用脚踩实、加盖、接通蒸馏器，然后再用铁皮包住铁筒保温。铁筒下，随着鼓风机“呼呼”地响，炉膛里的火烧得贼旺。两个小时过去，蒸馏器出油管终于喷出热气，很快，八角茴香精油涓涓流出，一股香味顿时扑鼻而来。

“最近一段时间有点忙，这两天把八角树叶炼完了油，马上上山收八角果，不抓紧时间，恐怕忙不过来！”忙完了这些活，张显东用袖口抹去额头上的汗水，拍了拍粘在身上的树叶，乐呵呵地说。

张显东算了一笔经济帐。50公斤的树叶，能炼出0.4公斤的油，这几天已经提炼了100多公斤。老板到村里来收购，批发价160块一公斤。这几个月来，他与覃志东两家每家收入将近一万元。

为村民开展现场培训。受访者供图

“老张是我们村的能人，他带头开展八角林‘低产园改造’，把断顶的八角树叶用来炼油，等于变废为宝，多收一份钱。”覃志东说，“八角茴香精油的收入，只是他今年收入的一个零头。他家的30亩八角树，今年仅冬果产量至少有1万公斤，按照今年市场价格，至少有4万元的收入。秋果产量更高，如果价格稳定，仅八角一项收入，他一年收入在8万元以上。现在，我们村都跟他学，也开始有成效了。”

张显东从1986年就开始种八角树，目前已经发展到30多亩。但是，以前由于管理不到位，一直以来经济效益低，一年收入只有几千元。由于妻子患病，儿子读书，2015年一家人被列入低保。

“要不是专家来指导，我的八角树不会这么好。”听到有人夸他，张显东腼腆地说。

2020年，新茗屯3000多亩八角林得了炭疽病，不仅产量低，许多树还濒临枯萎。后来，大新县林业局邀请专家到新茗屯举行八角炭疽病防控示范林基地现场培训班。在专家多次悉心指导下，新茗屯的八角林炭疽病得到有效防治，逐渐旺了起来。

今年春节，张显东在外工作的儿子也回了家，一家人一起过个团圆欢乐的年。“生活越来越好，今年过节我特别开心！”他说。

茶产业让这个村子富了起来

位于江西省湖口县大垅乡东南部的联丰村，地理位置独特，生态环境优美，为优质茶叶的生长提供了保障，每年清明前后，茶农们便会如火如荼地开展茶叶生产。

“每周我都要来山上一次，看看茶苗的长势，记录当月地表温度，预判新叶长出时间，提示村民做好采茶前的各项准备。”言语间，联丰村支书张仁和几位合作社的村民正从茶山上走下来，这位80后的村支书是茶山上的常客。在推动村集体经济发展的道路上，当地的茶产业可以说是起到很大作用。

工人们正在生产茶叶。受访者供图

2011年，大垅乡的张仁涛做了个大胆的决定，离开大城市返乡创业。“以前茶叶农户自己加工，手法凭经验，成品不好看，同样时间的茶叶有的售卖2000元每斤，有的几百元不等，差距很大。”于是张仁涛开始承包了联丰茶场加工野生茶，想要打造优质茶品牌。从最初70公顷的野生茶林到现今近200公顷的综合农庄，带动周边不少农户走上了发家致富的道路。

联丰村村貌。受访者供图

“自身不努力，政策再好也没有用。现在日子越来越有奔头了，感谢政府的好政策。”联丰村三组困难户张群爱夫妇对此深有体会，他们是一对聋哑夫妻，全家微薄的收入仅靠二人种田的收入，生活困难，入不敷出。自2014年被纳入建档立卡户后，当地政府找了泥工师傅、做鞋师傅为他们传授手艺，如今夫妻两人分别在工地和鞋厂干了起来，日子发生了翻天覆地的变化，小日子越过越知足。

岁岁年年，不变的是人们对美好生活的期待。广阔的乡村田野间正孕育着新年的愿景与期许。村里的年味儿正浓，未来的日子也会越过越好！

2022年人民网记者新春走基层系列稿件：

之一：回家的路是温暖的归途

之二：就地过年，让家的温暖就在身边

之三：今夜万家灯火，他们在一线坚守

之四：乡亲们的年夜饭越吃越美

(责编：赵竹青、高雷)