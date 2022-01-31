杜燕飞 王斯文 曾智慧 姚於 陈浩

“坚守就是最特别的‘年味’”“万家灯火就是温暖团圆的炕头”“擒拿“气龙”点燃除夕的灶火”“徒步翻山越岭只为管道运行安全”“家国平安便是幸福年”……

这个春节，阖家团圆之际，有这样一群人，他们奋战在能源保供的第一线，舍小家为大家，以坚守告白祖国，用责任书写家国情怀，守护万家灯火，温暖百姓生活，镌刻下奋斗中国的美丽剪影。

煤炭运输：“坚守”就是最特别的“年味”

1月30日，国家能源集团湖北汉川公司水运煤码头接卸班班长张建华刚从卸船机上巡视下来，工作服已被汗水湿透，摘下安全帽，头上立刻冒出丝丝缕缕的热气。

湖北汉川电厂燃料工作人员春节期间做好煤炭接卸工作，保障电厂燃煤供应。受访者供图

“张班长，年前还有多少水运煤到港啊？”班组人员问。只见他憨憨一笑：“今天就有10条船煤报港，春节期间的接卸任务很重，我们不仅要抓紧时间接卸，还要做好设备保养工作，确保春节期间健康上岗。”

张建华的家人远在千里之外的江苏农村。“说实话，真想回家看看父母，陪陪家人，可今年能源保供任务重，保电责任重大，身为船煤接卸班班长，我不能在公司需要我的时候离开岗位。”

“不过现在网络发达，闲暇时，我也可以通过视频和家人聊天，叮嘱父母要保重身体，叮嘱孩子听话，好好学习，争取明年春节一定回家……”话还没说完，他的眼角已有些湿润。

这样的场景正在各地上演。深夜，位于沈阳南郊的国润热力公司的铁路专用线上，一个身影在寒风中边走边检查身旁的货物列车，棉帽沿上、眉毛上都结满了霜花。他就是中铁沈阳局本溪货运中心吴家屯作业站货运值班员刘洪岩。

刘洪岩蹬上5米多高的车顶检查车厢里是否残留煤。受访者供图

50多节车厢一列的列车，刘洪岩检查一遍走下来，需要两个半小时。为确认车厢里是否残留煤，刘洪岩在检查中隔一节车厢，就要顺车梯蹬上5米多高的车顶检查。为防止扬起的煤面子吸入体内，必须要戴上专用的防尘面罩。一路走下来，特别是用力蹬车检查，呼吸都很困难。

“春节是阖家团圆的日子，虽然不能和家人相伴，但是一想到自己的工作，连着千家万户的温暖，很幸福。”刘洪岩的脸上流露出自豪的神情。

电力保供：守护万家灯火温暖团圆的炕头

1月31日6时30分，中国能建安徽电建二公司蚌埠检修项目部生产经理宋剑准时穿好工装，匆匆吃完早饭，赶往生产现场。这是他主动值守的第7个春节。

宋剑春节假期对关键设备加逆行巡检。受访者供图

“春节是更需要紧张起来保电重点时段。大家要打起十二分精神，重点做好设备、后勤、交通、防火、网络、安保等各领域的安全隐患排查。”早班会上，宋剑将班前检查、汇报、巡检、操作等工作安排的更加周密细致。

“别人过节，我们在岗，这是常态。我是一名退役军人，父母和妻子也都非常支持我的工作，家国平安便是幸福年。”宋剑表示。

1月31日凌晨1时，华能山东公司辛店电厂燃料现场响起一阵急促的电话铃声：“翻车即将完毕，我们就在现场，可以取样。”接到电话后，电厂采样班班长周波和同事立即赶往采样现场。

周波（左一）与同事对来煤进行取样。受访者供图

天气寒冷，装车时已被压实的煤炭，经过一路“急冻”模式，硬度与岩石无异。尽管经过卸煤机的“拌炒”，但冻煤依然顽固。入厂自动取样器“罢工”，斗式提料机频繁故障，破碎机被煤样塞住……

为减少设备故障，周波蹲在空间不足半米的斗式提料机旁，一锤一锤振打，一掀一掀将冻煤掏出来。作业完成后，人就像刚从煤堆中钻出来的似的，脸上黑一道白一道，口中全是煤粉。

这是周波在电厂度过的第11个春节。“新春佳节陪父母的时间是少了点，但无论是在雪夜采样，还是在现场投煤，都是我们的职责所在，虽辛苦也值得。”他说。

41岁的毛丰年，是淮河能源集团张集矿供电一队高压维修班副班长。“有的人家离得远，过年难得团聚；有的小孩才一两岁，得回去照顾。”同事家中这样那样的难处，毛丰年总是看在眼里记在心上，于是这6年，每次春节排班，他总是对大伙儿说：“我家近，儿子也大了，过年我值班，家人也都理解、支持。”

清洁能源：火力全开确保春节“亮堂堂”

在国家电投新疆能源化工全资子公司陇西新能源公司，每天早上6时30分，一个身影总出现在灯火通明的中控室，观察风机运行状态，调整涉网性能参数；7时30分的晨会上，总结昨天工作，部署今天工作。日复一日，年复一年，他就是陇西新能源公司生产管理部副主任马全瑞。

马全瑞（左一）在中控室中控室指导现场运行人员合理调整设备运行参数，保证风电设备最大出力。受访者供图

在他和他同事们的共同努力下，2021年12月10日，随着甘肃通渭风电基地盘龙山四期、华家岭西一二期风电场并网发电，通渭百万千瓦风电基地并网总容量达160万千瓦，标志着甘肃省中部首个百万千瓦级风电基地建成。

今年春节，马全瑞放弃回家过年和家人团聚的机会，选择值守，对站内设备、集电线路、风机、箱变等重点部位进行巡视。针对风机叶片覆冰导致发电量受损的问题，他与技术人员进行沟通，制定优化措施，为公司发电量计划的完成提供保障。

在工作与家庭生活的天平上，马全瑞很少陪伴父母和妻儿，朋友劝他：“你工作认真我们理解，但多照顾照顾家里也是应该的。”但他却说：“既然我是一名共产党员，我就要对得起这个称号，没有大家哪里来的小家。”

在田湾核电站，“今年的春节，恰逢田湾核电站6号机组小修，要为它擦洗干净换新衣，焕然一新过大年。”江苏核电仪控处赵柏霖说，今年集五福活动，第一天自己就集到了“敬业福”，这是个好兆头。虎年核电机组安全平稳运行，就是自己最大的骄傲。

电力巡检：我用坚守换来团聚的灯火通明

1月30日17时，当最后一缕带有温度的太阳余晖被严冬没收，沈阳220千伏浑河变电站内站内亮起了明亮亮的灯。该站变电运维班班长邱磊和技术员严晓宇将自己裹了个严实，拿着测温仪和记录本走进场区，对变电设备进行例行巡视。

邱磊和严晓宇春节期间对变电设备进行例行巡视。受访者供图

29岁的严晓宇，从事电力工作已经5年了，35岁的邱磊的工作时间更长一些，已经有14年。春节是家人团聚的时刻，可对电力人来说，意味着比以往更加繁重的保电工作，必须24小时随时待命。

电力设备出现故障很多时候都是突发的，好几次邱磊已经答应陪孩子过年，却被抢修的电话喊走。听着身后孩子的哭声，邱磊心疼得要命，但冲向现场的脚步从没迟疑过。

千里之外的云南省乌东德镇，1月30日一大早，南方电网云南昆明供电局输电管理所的侯建勋、刘一舟、代降龙、邝思聪步行至乌东德水电站送端500千伏交流配套工程A（B）2号塔所在处，对线路巡视维护。

侯建勋、代降龙、邝思聪等在陡峭的悬崖尖巡视线路。受访者供图

A（B）2号塔前后两基铁塔的垂直高度差达300余米，所在的山体倾斜角约有60至70度，成倒“V”字形状，两基铁塔就矗立在断崖之上。“安全第一，山下就是乌东德水电站厂区，任何一个滚石都可能带来安全风险。我们也要保持谨慎，以防滑倒跌落悬崖。”侯建勋边说边提醒同伴注意安全。

“GPS信号正常，设备检查正常，图传信号正常……”刘一舟边说边紧盯着屏幕，查看着无人机拍摄的画面和视屏，生怕漏掉任何一个问题点。“呼……呼……呼……”风声伴着无人机的声音在山脊上飘荡，他们相互配合，眼神专注，用坚守与付出换来万家团聚的灯火通明。

油气生产：擒拿“气龙”点燃除夕灶火

1月30日清晨，一轮红日缓缓升起，海面上犹如披上了一层金纱。在远离海南岛113公里的海洋石油944钻井平台上，平台经理陈建林正紧盯着蜘蛛网般复杂而有序的钻井参数，布满血丝的双眼不放过任何一个细节。

陈建林协助现场人员进行钻具丈量确保后续作业推进。受访者供图

春节前一周，全国各地出现“返乡”潮，陈建林逆流而上，登上钻井平台与兄弟们一起过年。入职14年，他已经在海上过了10个春节，不过这一次他感觉压力最大。

为确保人民群众温暖过冬，中国海油提出在保供季要多打10口生产气井，增加天然气产能1000万立方米/天。陈建林所在的钻井平台就承钻其中的一口井，预计日产量在20万立方米以上。

“这口井深5800多米，属于世界级难题的高温高压水平井，任何环节出了问题都会带来难以预料的损失，轻则几百万元，重则气井报废。作为平台经理，我必须在现场，应对随着可能出现的突发情况。”陈建林表示，春节是合家团圆的日子，但越是春节越要按操作规程严格执行，确保如期打出一口优质井。

“每当看到我们擒拿的“气龙”，走进了千家万户，点亮了除夕的炉灶，温暖了团圆的炕头，我们就感到所有的辛苦都是值得的，特别自豪。”陈建林开心地说。

在中国石油广东石化项目建设基地，这个春节近2万名项目建设者坚守岗位，日夜赶工，确保该项目在2022年按期建成投产。

“家什么时候都可以回，但项目现在正处施工黄金季，趁着天气好可以把工作多干些，大家都盼着项目能早日建成投产。”广东石化公司乙烯装置经理曾飞鹏说。

管道巡护：翻山越岭只为管道运行安全

手套、靴子、大衣，外加一把锋利的镰刀，1月31日天还没亮，曾洪波穿戴拿好自己的“四件套”，出门开启了一天的工作。

“小心脚下哟！”曾洪波一边熟练地用镰刀劈断挡路的杂草，一边不停地提醒记者：“山路很不好走，好多地方根本就没有路。有时候碰上天气不好，走一趟下来，全身衣服都被雨水和露水打湿。”

曾洪波正在打扫天然气管道保护警示牌。受访者供图

曾洪波是相国寺储气库管道巡护班的一名员工，负责相国寺储气库至川渝管网的相旱线20多公里的管道巡护，90%的管道都铺设在深山老林，只能徒步巡护，翻山越岭早已成为工作日常。

“我们管道最主要的风险是来自于管道附近第三方施工等，我们定期给沿线村民进行管道安全知识宣传，让他们成为保护管道的‘眼睛’，共同守护管道安全。”曾洪波表示，春节期间自己值班，让千家万户过上温暖、详和的春节，是职责也是心愿，再苦再累也值得。

在千里之外的河南三门峡，同样的情景正在发生。1月31日上午，经过一个多小时的第三次站场巡检，早已“透心凉”的西气东输公司三门峡站站长解铁成接到了孩子的电话：“爸爸，过年回来包饺子，我学会擀皮儿了。”

解铁成在中控室查看管道运行情况。受访者供图

面对孩子的要求，解铁成有些犯难。这已经是他春节留守值班的第7个年头了，而30公里外便是他不能团圆的小家。

“今年除夕我要留站值班，让离家远的同事们多回去陪陪家人。”解铁成说，虽然自己至今都没有陪伴孩子守过一次岁，但想想，因为自己的坚守，千家万户能过一个暖和的春节，就很值！

春节团圆是每个人内心最深的期盼，因为有最亲近的家人，有儿时最快乐的记忆。能源人的坚守，正化作成热气腾腾的年夜饭、电视前的欢声笑语……让我们的春节“亮堂堂”“暖洋洋”。

2022年人民网记者新春走基层系列稿件：

之一：回家的路是温暖的归途

之二：就地过年，让家的温暖就在身边





(责编：王震、章斐然)