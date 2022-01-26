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工信部回复人民网网友：将在3-5年内逐步取消来电显示费用

2022年01月26日14:49 | 来源：人民网
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人民网“领导留言板”截图。

人民网北京1月26日电（申佳平）近日，有网友通过人民网“领导留言板”反映，目前有部分老套餐附加来电显示费用，希望工信部支持对其减免。工信部回复，将继续推动基础电信企业扩大免费范围，在3-5年内逐步取消来电显示费。

工信部介绍，为贯彻落实党的十八届三中全会关于全面深化改革、完善主要由市场决定价格的机制精神，2014年工信部联合发展改革委印发《关于电信业务资费实行市场调节价的通告》（工信部联通[2014]182号），放开所有电信业务资费，实行市场调节，由电信企业根据市场情况和用户需求制定，不再由政府定价。

“我部非常重视用户针对来电显示费的意见、建议。”据了解，自2017年起，工信部推动基础电信企业在新增及在售套餐中赠送或包含来电显示业务，不再额外收取费用，并逐步推动存量用户迁移。截止目前，来电显示收费仅存在于部分未迁转、已经停售的老套餐中，占比低于2%。

下一步，工信部将继续通过鼓励市场竞争和加强政策引导等方式，推动基础电信企业通过老旧套餐迁转、语音流量资源置换来电显示等方式，扩大免费用户范围，在3-5年内逐步取消来电显示费用。

(责编：申佳平、高雷)

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