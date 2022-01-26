人民网记者 车柯蒙

1月26日，广西河池、新疆乌鲁木齐、陕西延安、深圳、江西九江税务部门曝光5起涉税违法案件，对不法分子形成有力震慑，进一步规范税收秩序，营造法治公平的税收环境。

继2021年查处曝光一系列涉税违法案件后，2022年，税务部门充分运用税收大数据，进一步加强税收监管和税务稽查，继续保持对各类税收违法行为“零容忍”的高压态势。

露头就打 打击涉税违法犯罪行为零容忍

记者梳理发现，此次五地税务部门曝光的5起涉税违法犯罪案件既有中介机构为犯罪团伙虚开发票牟取非法利益，又有虚开骗税等税收违法案件，再次体现出税务部门维护国家税收安全和社会公平正义的决心，对各类涉税违法犯罪案件，一律严惩不贷，“露头就打”，以公正监管促公平竞争。

西安交通大学博士生导师汪方军表示，对违法犯罪者的严厉打击就是对守法者的最好保护，税务部门不仅严厉打击“假企业”“假出口”“假申报”等虚开增值税专用发票违法行为，还依法查处中介机构的涉税违法行为，这充分表明税收监管和税务稽查的力度越来越大，税收执法也越来越严。

据了解，这是税务部门又一次曝光中介机构涉税违法案件。全国政协常委、中国税务学会副会长张连起认为，中介机构本应发挥服务和便利纳税人依法纳税的积极作用。但一些涉税中介机构利用自身专业特长，以所谓“税收筹划”的名义帮助不法分子偷逃税款，违反了国家法律和行业规范，必须予以严惩。

2021年9月，国家税务总局发布《关于进一步加强涉税专业服务行业自律和行政监管的通知》，就加强涉税专业服务行政监管，严肃查处违法违规行为作出明确规定。

“涉税中介是税收专业服务的工作者，必须依法依规执业，坚持底线思维，守法诚信经营，不得提供有损国家税收利益和纳税人缴费人合法权益的服务，不得恶意进行政策解读，不得对有关企业和个人进行以偷逃税款为目的的恶意税收筹划，要帮助纳税人缴费人依法依规享受税收优惠政策，促进其增强诚信纳税意识。”中国注册税务师协会常务副会长谢滨表示，此次广西河池市和新疆乌鲁木齐市税务部门对帮助犯罪团伙虚开发票牟取非法利益的中介机构依法进行处理，具有强烈的警示和震慑作用。

海南大学财政与税收研究中心主任郭慧芳表示，从近年来案件查处曝光情况来看，随着税务部门“双随机、一公开”的持续深化、多部门联合打击“三假”的逐步常态化、税收大数据分析的持续优化，任何心存侥幸、罔顾法律的违法犯罪行为都会被依法处理。这再次警示：依法诚信纳税是每个公民应尽的义务，切莫抱有侥幸心理，触碰法律红线。

由专项行动走向常态化监管 营造公平税收营商环境

记者注意到，2018年以来，税务部门联合公安、海关、人民银行开展打击“假企业”“假出口”“假申报”专项行动，有效维护了法律权威，彰显了社会公平正义。2021年10月，国家税务总局、公安部、最高人民检察院、海关总署、中国人民银行、国家外汇管理局六部门联合在北京召开全国打击“假企业”“假出口”“假申报”虚开骗税违法犯罪专项行动总结暨常态化打击工作部署会议，对危害社会经济税收秩序、危害国家税收安全的“三假”涉税违法犯罪行为，开展六部门联合常态化打击，有助于提高打击的整体性、协同性、精准性。

“打击虚开骗税等违法犯罪行为是落实中办、国办印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》的具体行动，有利于规范市场秩序、维护社会公平正义，进一步提升国家治理能力。”北京国家会计学院学术委员会主任李旭红认为，当前，疫情冲击尚未消散，减税降费持续发力。严厉打击虚开骗税违法行为，是保护和帮助守法纳税人的重要措施，也是保证各项优惠政策落到实处、保障依法诚信的纳税人享受到减税降费政策红利的有效手段，更是营造公平、透明税收营商环境的必由之路。

依托税收大数据精准分类监管 维护国家税收安全

这次曝光的5起案件不少是税务部门通过税收大数据分析发现异常后依法进行查处的，可以说，智能化税收大数据分析系统在案件的发现和查处中功不可没，为税务机关加强风险预警、科学精准监管提供了有力支撑。

中央财经大学政府管理学院教授杨燕英告诉记者，随着税收大数据作用的日益显现，税务部门在加强税收监管方面，正在实现从“主要依靠经验检查或外部举报发现”到“依托税收大数据精准分类监管”的转变。

据税务部门有关负责人介绍，近年来，税务部门依托税收大数据，深入推进以“信用+风险”为基础的新型监管机制，对高信用低风险的纳税人少打扰、不打扰，对低信用高风险的纳税人严管理、严监督，对不法分子恶意偷逃税行为坚决查处、严厉打击，在切实维护国家税收安全的同时更好服务国家治理。

多名专家表示，以智能化税收大数据分析为主、其他手段为辅的税务精准监管利剑已经高悬，因此提醒一些罔顾法律的不法纳税人，切莫存有侥幸心理。

中国社科院财经战略研究院副研究员蒋震认为，依托税收大数据，不仅税收监管更加有力，税收服务也更加精准。税收大数据在税收监管和税收服务上的充分运用，体现出税务执法和税收服务的结合，既依照税法规定严格执法，维护社会公平，又优化了执法方式、服务方式，全方位提高税务执法、服务、监管的能力，更好营造公平竞争的税收环境。

(责编：王连香、高雷)