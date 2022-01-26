人民网记者 车柯蒙

新年伊始，国新办举办了经济主题系列新闻发布会，发布了2021年主要经济数据，介绍了2022年的工作部署，并就社会各界关心的话题进行回应。对此，人民网推出了“聚焦国新办经济主题发布会系列报道”，进一步把握经济发展规律、坚定信心、走向未来，寻找稳中向好的中国经济“密码”。

2021年，中国全年累计新增减税降费约1.1万亿元；企业提前享受研发费用加计扣除政策减免税额3333亿元；办理出口退税1.67万亿元……

1月26日，在国务院新闻办公室举行的减税降费促发展强信心新闻发布会上，十组涉税数据得以公布。数据展示了税收在国家治理中的基础性、支柱性、保障性作用，更成为洞察我国经济发展动能的一扇窗口。

翻阅我国2021年的减税账本，约1.1万亿元的新增减税降费，证明了国家对宏观形势的精准把握、科学判断；发挥了宏观经济政策的跨周期调节作用，有力支持国民经济持续稳定恢复；更为广大市场主体减轻负担，增添创新底气，在服务高质量发展方面发挥了重要作用。

约1.1万亿元 减税降费红利落实落细

2021年，政府工作报告把工作重点放在了优化和落实减税降费政策上。对此，国务院研究室党组成员孙国君表示，经过多年财税体制改革，已经实施的减税降费政策，以制度性减负为主，这些政策是长期执行的，随着经济规模扩大，其减税降费效应会越来越明显。同时，针对小微企业和个体工商户，税务部门出台了新的更加精准的减税政策，在鼓励企业研发投入方面，也加大了税收优惠力度。

记者梳理发现，2021年，国家围绕提振工业经济运行、支持中小微企业发展等方面，打出了一套税费优惠政策“组合拳”，既有减税降费政策又有缓税缓费措施，既助力稳住经济增长又着力增强企业发展后劲。

数据显示，全年新增减税降费约1.1万亿元，为制造业中小微企业办理缓缴税费2162亿元，为煤电和供热企业办理“减、退、缓”税271亿元。国务院第八次大督查结果显示，2021年，我国减税降费落实到位、成效明显。

在服务外贸高质量发展、激发出口企业活力方面，税务部门采取有效措施支持外贸企业发展，为我国外贸出口稳定增长发挥了积极作用。

2021年6月30日起，我国在全国推行出口退税新系统，充分运用税收大数据创新推出“3个减少”“3个增加”的出口退税服务新举措。数据显示，2021年我国出口退税申报平均办理效率提升30%，正常出口退税的平均办理时间压缩至7个工作日内，2021年累计办理出口退税1.67万亿元，有效缓解了企业资金压力。

北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红在接受人民网记者采访时表示，2021年，我国各项税收工作成效显著，税收在国家治理中的基础性、支柱性、保障性作用进一步彰显，为“十四五”时期的税收改革、服务我国经济高质量发展奠定了良好基础。

打好政策“组合拳” 支持国民经济稳定恢复

减税降费成效如何，能否有力激发市场主体活力？这四组数据为为洞察减税降费成效打开一扇窗口：

2021年，全国新办且发生过涉税行为的市场主体1326万户，同比增长15.9%，两年平均增长12.9%；

2021年，全国企业销售收入同比增长21.1%，两年平均增长14.2%，其中，高技术产业销售收入同比增长23.4%，两年平均增长19.1%；

2021年，制造业及其相关批发业销售收入占全国企业销售收入比重比2020年提高1.2个百分点；

2021年，数字经济核心产业销售收入同比增长30.7%，两年平均增长22.8%，比全国企业销售收入增速快8.6个百分点，其中，智能设备制造同比增长64.3%，互联网相关服务增长61.5%，软件开发增长28.2%……

一组组数据反映出我国市场主体蓬勃发展，市场规模大幅拓展，市场结构持续优化。这得益于国家围绕提振工业经济运行、支持中小微企业发展等方面，打出的一套税费优惠政策“组合拳”，既有减税降费政策又有缓税缓费措施，既助力稳住经济增长又着力增强企业发展后劲。

2021年初，我国出台一系列减税降费政策，突出强化对小微企业、制造业的扶持，实施增值税、所得税减免等政策。年内，两度“升级”的研发费用加计扣除政策，企业提前享受研发费用加计扣除政策减免税额3333亿元，有力促进企业创新发展。

10月底，税务总局、财政部发布《关于制造业中小微企业延缓缴纳2021年第四季度部分税费有关事项的公告》。税务部门认真落实制造业中小微企业缓缴税费政策，规模达2162亿元。纳税人缴费人普遍反映，缓缴税费相当于国家提供了一笔“无息贷款”，阶段性缓解了企业资金压力。

李旭红表示，2021年，减税降费政策引导企业加大研发投入，推动创新发展，加速布局新兴产业，持续增强企业创新力和竞争力，更好地适应数字经济背景下制造业产业结构信息化、智能化、数字化转型升级。

超24万亿元税费收入 保障国家财力涵养税源

2021年，减税降费政策更是实现了“放水养鱼”“水多鱼多”的良性循环。

数据显示，2021年，全国税务部门组织税收收入（已扣除出口退税）完成154573亿元，占全国一般公共预算收入比重达76.3%，比2020年提高1.5个百分点，为国聚财职能作用进一步增强；2021年，税务部门征收的社会保险费收入完成66838亿元，同时还组织非税收入和其他收入19727亿元，为民生发展提供了重要保障。

李旭红指出，税收的比重达76.3%，一方面反映出整个财政收入的结构是合理的，体现出税收发挥出基础性、支柱性及保障性作用。同时，税收收入同比提高1.5个百分比也反映出税收与经济同向良性互动，中国经济呈恢复态势，税收增幅低于GDP增幅，减税降费力度较大，“放水养鱼”让利于民，促进经济的可持续发展。

值得注意的是，2021年，我国国民经济持续稳定恢复，随着继续加大减税降费力度，全国一般公共预算收入中的税收收入占GDP比重为15.1%，比2020年略降0.1个百分点，比“十二五”末的2015年（18.1%）下降3个百分点，市场主体税收负担进一步减轻。

“当经济呈现增长态势的时候，GDP的增幅大于税收占GDP的增幅，充分反映出我国减税降费成效显著，由于给予市场主体大幅的减税降费，带动了市场主体的发展，给经济增长带来了增量。与此同时，税收占GDP中的比重呈现下降的趋势，反映出税收在国民收入分配中的占比下降，政府用自我减税降费的减法换来了人民收入及财富增加的加法，有助于推动我国经济高质量发展。”李旭红说。

据国家税务总局副局长王道树介绍，2021年，税务部门坚持依法依规组织税费收入的原则不松懈，坚守不收“过头税费”的底线不动摇，全年组织税费收入超过24万亿元，圆满完成预算确定的收入目标，为经济发展和民生改善提供了有力保障。

王道树指出，依法依规组织税费收入、坚决不收“过头税费”，对税务部门而言是一条不能逾越的红线。2022年，将进一步采取多种措施，确保各地税务机关坚守依法征税收费这一底线。

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(责编：王连香、高雷)