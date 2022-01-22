人民网记者 杜燕飞

新年伊始，国新办举办了经济主题系列新闻发布会，发布了2021年主要经济数据，介绍了2022年的工作部署，并就社会各界关心的话题进行回应。对此，人民网推出了“聚焦国新办经济主题发布会系列报道”，进一步把握经济发展规律、坚定信心、走向未来，寻找稳中向好的中国经济“密码”。

“2021年，我国统筹疫情防控和经济社会发展，国民经济运行总体平稳，主要宏观指标处于合理区间。” 1月21日，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在国新办举行的2021年外汇收支数据新闻发布会上表示，我国外汇市场运行总体平稳，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定，跨境资金流动合理有序，外汇储备规模总体稳定。

数据显示，2021年，银行结汇和售汇交易合计4.9万亿美元，银行代客涉外收支规模11.7万亿美元，比2020年分别增长24%和35%；截至2021年末，我国外汇储备余额32502亿美元，较2020年末略升1%。

王春英表示，2022年，外汇局将深化外汇领域改革开放，助力宏观经济稳定，着力维护外汇市场稳健运行和健康秩序，继续做好“六稳”“六保”工作，推进经济高质量发展。

2021年外汇收支数据新闻发布会现场。图片来源：国新网

外汇市场运行总体平稳 跨境资金流动合理有序

王春英表示，2021年新冠肺炎疫情持续扰动了全球经济复苏，主要发达经济体货币政策开始转向，不确定性、不稳定性因素很多。在复杂多变的环境下，我国外汇市场运行总体平稳，人民币汇率保持稳健，跨境资金流动合理有序，国际收支基本平衡。

王春英说，2021年贸易投资等实体经济活动推动跨境资金流入。具体来看：中国的货物进出口继续保持了比较高的顺差，按美元计，较2020年增长30%，展示了新冠肺炎疫情下中国产业链和供应链的优势。受此影响，2021年年企业等部门的货物贸易涉外收支顺差达到3395亿美元，相当于整个跨境收付汇顺差的95%。

“在经常账户顺差以及境外资本总体流入背景下，我国对外投资尤其是民间部门的对外投资相应增长。从2021年前三季度来看，民间部门对外投资净增加4890亿美元，其中对外直接投资854亿美元。境内居民通过港股通、QDII渠道对外进行证券投资接近1000亿美元。”王春英表示，除了直接投资和证券投资外的其他投资超过3100亿美元，这显示了境内主体外汇比较充裕，增加了在境外的存款和放贷。

对于2022年外汇市场运行走势，王春英认为，全球经济从新冠肺炎疫情中逐步恢复是大趋势，有助于中国的跨境资金流动向更加平稳、更可持续的方向发展。同时，我国经济将维持在合理区间运行，金融市场双向开放稳步推进，为跨境资金稳定均衡流动创造非常好的政策环境，人民币汇率发挥稳定宏观经济和调节国际收支自动稳定器的作用。总体来看，我国外汇市场将呈现总体稳定，更加趋向均衡发展态势。

人民币汇率双向波动 弹性增强总体稳健

数据显示，2021年人民币对美元汇率呈现双向波动，汇率预期比较平稳。2021年全年人民币对美元的即期汇率总体小幅升值2.6%，它的稳健性强于主要发达国家和新兴经济体货币。

“分阶段来看，人民币汇率有升有贬，保持了双向波动，前5个月人民币汇率在波动中总体升值2.8%，6月份贬值1.6%，7月至9月窄幅波动，10月以来升值1.4%，年底收在6.37的位置。全年看，人民币兑美元最高升在6.35，最低贬在6.57。”王春英介绍说。

“近一段时期，人民币汇率总体稳健，主要是因为我国经济稳定恢复，出口韧性比较强，海关统计的进出口顺差按美元计增长30%，跨境收支顺差也是相当高，市场预期比较好，这些都是支撑汇率的因素。”王春英认为，今年以来，人民币对美元小幅升值，有季节性因素。通常来讲，临近春节，企业一般需要在节前支付职工的工资、奖金，收结汇意愿也比较强。

王春英强调，我国实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，未来人民币汇率走势，会受到市场供求、国际金融市场走势等多因素影响，汇率弹性增强，双向波动。

“人民币汇率有可能升，有可能贬，这是人民币汇率能够发挥宏观经济和国际收支自动稳定器功能的体现，也有利于促进内外部均衡。”王春英说，汇率双向波动主要是受国际金融环境和国内外汇市场供求影响，还有各方面综合因素的影响。外汇远期和期权等专业指标显示市场对汇率预期合理分化、比较平稳。

“近年来人民币汇率弹性显著增强，外汇市场成熟度不断提升，可以比较好的适应外部环境变化。”王春英指出，2018年到2021年，上一轮宽松紧缩之后的一段时期，人民币兑美元一年期历史波动率日均3.9%，高于2014年到2015年2.2%的水平，现在弹性增强，能够比较及时、充分、准确地反映国际环境的变化和国内外汇供求状况，有助于市场预期稳定和外汇交易有序发展。

增加政策供给 全方位支持中小微企业发展

根据涉外收付款统计，2021年涉外收付规模小于100万美元的企业约有65万家，占发生跨境收付款企业的70%，因此，中小微企业是外汇部门重要服务对象。

针对中小微企业数量多、发生交易规模小、交易特别散等特点，王春英介绍，外汇局以中小微企业为重点，引导企业更好地应对汇率风险，包括通过新媒体或者线下开展培训、宣传；通过考核评比引入激励机制，引导银行加强对中小微企业的汇率避险服务；通过增加授信支持、专项担保等方式扶持中小微企业在外汇套保时降低套保授信和保证金成本；鼓励金融机构提供低成本的汇率避险服务。“2021年全年企业套保比率同比上升4.6个百分点至21.7%，更多的中小微企业参与到套保中，首办企业明显增加。”王春英说。

同时，为缓解中小微企业融资难融资贵问题，2019年外汇局牵头建设跨境金融服务平台，逐渐建立起政府部门、银行、保险公司、企业之间的信息共享和端到端的核验机制。

“除此之外，外汇局还陆续推出5个融资类场景和2个外汇业务便利化场景。”王春英表示，这些场景在2021年末累计完成跨境贸易融资超1200亿美元，便利化办理外汇业务5600亿美元，很多中小外贸企业从中受益，有效降低了企业财务成本和银行风险控制成本，增强了银行融资办理意愿，融资效率显著提高。

王春英强调，2022年外汇局要增加政策供给，支持中小微企业汇率避险管理。同时，鼓励更多的中小银行参与到贸易外汇收支便利化的试点中来，适时扩大外债便利化试点范围，助力更多中小微高新企业开展跨境融资。

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(责编：罗知之、吕骞)