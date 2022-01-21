人民网北京1月21日电 （记者王连香）1月21日，记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，春运第5天，全国预计发送旅客2646万人次。其中铁路预计发送旅客520万人次，公路2000万人次，水路38万人次，民航88万人次。全国高速公路预计流量3231.67万辆。

做好今年春运工作，防控是核心，安全生产是底线，服务保障是基础，交通运输部精准科学有效防控，加强安全生产工作，不断增强人民群众出行的安全感、幸福感、获得感。

为切实保障人民群众生命安全和身体健康，各地交通运输部门加强运输保障和安全监管，筑牢疫情防控防线，共护平安温暖中国年。上海交通部门组织开展以省际客运和“市通郊”非法客运为重点领域的专项整治行动，重点排查省际客运班车、旅游包车春运安全和防疫措施落实情况，以及“市通郊”非法营运行为，对各线班车道路运输证、驾驶人员从业资格证进行逐一比对，仔细检查车辆安全措施落实情况，并要求客运站工作人员严格执行旅客实名制和“三不进站六不出站”等安全管理规章制度，严禁发生站外带客等违法行为，切实落实企业安全生产主体责任。

吉林交通部门在管住人、车、路和强化执法四个方面狠抓春运安全。在“管住人”上，指导运输企业加强驾驶员的教育管理，督促驾乘人员在每次发车前落实安全告知制度。在“看住车”上，组建动态监管工作专班，每日对全省“两客一危”车辆运行过程进行实时抽查，并及时通报。加强对超长途班线、跨省班线、夜行班车、旅游包车的监控，特别是加大对未开具包车牌但有行车轨迹的旅游包车排查治理力度，及时发现和处理违法违规行为。在“保畅通”上，加大事前预测力度，加强路网运行动态监测，加强收费站通行管理，做好公路除雪防滑，及时处理安全隐患，确保道路安全畅通。在“强执法”上，统筹安排执法力量，对各类违法违规经营行为，将依法依规严格处罚。

甘肃交通部门对管养路段桥涵构造物、沿线交安设施等进行全面排查，并积极开展安全检查工作，重点对疫情防控、冬春火灾防控工作等进行全面检查，打造良好的道路通行环境。及时做好防滑物资消耗清点，在管养路段急弯陡坡、长大下坡等路段补充防滑料6立方米，确保春运期间防滑保畅物资充足。同时对融雪剂撒布机、除雪车等机械设备进行检修、维护，确保关键时刻运行良好，积极应对春运期间可能出现的降雪天气给公路交通带来的不利影响。

为加强水上运输安全，船级社与海事部门对春节期间计划上线的“美维凯娜”轮和“金碧皇宫”轮开展联合检查，重点围绕船舶消防、救生、防污染、防火结构、航行信号设备等方面“把脉会诊”，发现缺陷要求船东立行立改，举一反三，确保公司船队全覆盖，及时消除船舶安全隐患，进一步督促企业有效落实安全生产主体责任，加强船舶安全与防污染管理，确保船舶安全适航。

江苏交通部门推出水路春运安全保障“套餐”，突出重点水域监督巡查，提高巡航频次，增加巡航力量；严格落实枯水期通航保障措施，严把船舶适航和船员适任关，严防船舶超载等违法冒险航行，严防各类船舶碰撞桥梁事故；督促乡镇渡口落实好冬季安全生产防范措施。此外，举行水上应急突发事件处置演练，实战演练了发生水上突发事件时组织指挥、团结协作、各自分工、相应措施及救援装备的实用操作，为保障春运期间辖区水域通航秩序稳定，船员船舶生命财产安全打下坚实基础。

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