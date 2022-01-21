人民网北京1月21日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，国家发展改革委、商务部等七部门决定，2022年至2025年组织开展60个左右废旧物资循环利用体系示范城市建设。

图片来源：国家发展改革委官网

据介绍，将重点做好以下四方面工作：一是完善废旧物资回收网络，合理布局废旧物资回收站点，加强废旧物资分拣中心规范建设，因地制宜新建和改造提升绿色分拣中心，加强重点联系企业制度建设，培育一批骨干回收企业，推动废旧物资回收专业化和规范化，提升废旧物资回收行业信息化水平。二是提升再生资源加工利用水平，推动再生资源加工利用产业集聚化发展，提高再生资源加工利用技术水平。三是推动二手商品交易和再制造产业发展，丰富二手商品交易渠道，完善二手商品交易管理制度，因地制宜推进再制造产业高质量发展。四是完善废旧物资循环利用政策保障体系，加强土地等要素保障，加大投资金融政策支持，加强行业监督管理。

按照要求，到2025年，60个左右大中城市率先建成基本完善的废旧物资循环利用体系，对全国形成示范引领效应。示范城市基本建成交投便利、转运畅通的废旧物资回收网络，实现回收网络城区全部覆盖、农村地区基本覆盖，回收主体更加专业化、多元化、市场化，回收模式更加规范高效。再生资源加工利用产业实现集聚化发展，规模化、规范化、清洁化水平显著提升。废钢铁、废铜、废铝、废铅、废锌、废纸、废塑料、废橡胶、废玻璃等主要再生资源品种回收加工利用水平国内领先。城乡居民二手商品交易渠道和形式更加丰富，二手交易更加规范便利。废旧物资循环利用保障体系更加完善，监管政策更加有效。

(责编：申佳平、吕骞)