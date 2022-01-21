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七部门要求提升二手商品交易：鼓励建设集中规范的“跳蚤市场”

2022年01月21日18:01 | 来源：人民网
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人民网北京1月21日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，国家发展改革委、商务部等七部门近日联合印发《关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见》（以下简称《指导意见》），其中提出到2025年二手商品流通秩序和交易行为更加规范，交易规模明显提升。

《指导意见》具体提出，要丰富二手商品交易渠道。鼓励“互联网+二手”模式发展，促进二手商品网络交易平台规范发展，提高二手商品交易效率。支持线下实体二手市场规范建设和运营，鼓励建设集中规范的“跳蚤市场”。有条件的地区可建设集中规范的车辆、家电、手机、家具、服装等二手商品交易市场和交易专区。鼓励社区建设二手商品寄卖店、寄卖点，定期组织二手商品交易活动，促进居民家庭闲置物品交易和流通。鼓励各级学校设置旧书分享角、分享日，促进广大师生旧书交换使用。

同时，要完善二手商品交易管理制度。建立健全二手商品交易规则，明确相关市场主体权利义务。推动二手商品交易诚信体系建设，加强交易平台、销售者、消费者、从业人员信用信息共享。分品类完善二手商品鉴定、评估、分级等标准体系。完善二手商品评估鉴定行业人才培养和管理机制，培育权威的第三方鉴定评估机构。完善计算机类、通讯类和消费类电子产品信息清除标准规范。推动落实取消二手车限迁政策。研究解决二手商品转售、翻新等服务涉及的知识产权问题。

(责编：申佳平、吕骞)

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