人民网北京1月21日电 （申佳平）近年来，我国充电基础设施日益完善，保障新能源汽车用户绿色出行。但同时，充电桩进小区难、建设不均衡、运维不及时等问题不容忽视。

近日，国家发展改革委、国家能源局等十部门联合印发《国家发展改革委等部门关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》（以下简称《实施意见》），提出到“十四五”末，我国电动汽车充电保障能力进一步提升，形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系，能够满足超过2000万辆电动汽车充电需求。

我国充电设施规模已达261.7万台

据介绍，“十三五”时期，我国充电基础设施实现了跨越式发展，在充电技术、设施规模、标准体系、产业生态等方面均取得显著成效。截至2021年底，全国充电设施规模达到261.7万台，换电站1298座，服务近800万辆新能源汽车，为我国新能源汽车产业发展提供了有力支撑。

国家发展改革委能源局相关负责人表示，在快速发展的同时，仍有许多突出问题不容忽视。例如，部分存量小区电力改造施工协调难度大，无法实现固定车位建桩；公共充电设施发展不均衡，城市公共充电场站冷热不均；充电平台数量多，多平台启停及多渠道支付尚未全面覆盖，充电路径规划、站桩导航功能不完善，用户找桩难、找桩慢，充电的便捷性仍需提升；部分充电桩运维不及时，缺乏充电保障预案，节假日高速公路充电排队长问题日益凸显；监管体系尚不健全，安全管理责任、管理机制亟待完善。

他表示，为此有必要进一步加强顶层设计，明确相关责任，形成工作合力，推动解决充电基础设施建设运维中存在的问题，助力电动汽车行业高质量发展。

推进社区充电设施建设、改造

“私家车是未来交通电动化规模化发展的重要领域，2021年12月新能源乘用车领域的市场渗透率达到20.6%，居住社区充电需求日益凸显。”国家发展改革委能源局相关负责人指出，针对当前充电基础设施发展的突出问题，《实施意见》提出进一步加快机制创新、明确责任主体、提出发展目标和措施要求，对于破解发展瓶颈，提高充电基础设施服务保障能力具有重要意义。

譬如，针对居住社区建桩难，《实施意见》提出进一步强化各地发展改革、能源与住房和城乡建设等部门的协同推进和责任落实，要求物业等居住社区管理单位和业主委员会积极配合支持，为居住社区建桩扫清障碍，并明确既有居住社区和新建居住社区充电桩建设安装要求，为后续开展相关工作提供了依据。

《实施意见》要求，各地发展改革、能源部门应加强与住房和城乡建设等部门的统筹协作，共同推进居住社区充电设施建设与改造。居住社区管理单位应积极配合用户安装充电设施并提供必要协助。业主委员会应结合自身实际，明确物业服务区域内充电设施建设的具体流程。

同时结合城镇老旧小区改造及城市居住社区建设补短板行动，因地制宜推进。具备安装条件的，居住社区要配建一定比例的公共充电车位，建立充电车位分时共享机制，为用户充电创造条件。新建居住社区要确保固定车位100%建设充电设施或预留安装条件。预留安装条件时需将管线和桥架等供电设施建设到车位以满足直接装表接电需要。鼓励充电运营企业或居住社区管理单位接受业主委托，开展居住社区充电设施“统建统营”，统一提供充电设施建设、运营与维护等有偿服务，提高充电设施安全管理水平和绿电消费比例。鼓励“临近车位共享”“多车一桩”等新模式。

推动充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”

数据显示，目前我国公共充电桩达到81万个。国家发展改革委能源局相关负责人介绍，其中，广东、上海等排名前十地区的公共充电桩规模占比超过70%，而县城、乡镇充电基础设施建设不足。我国高速公路充电桩1.38万个，主要集中在京津冀鲁、长三角、珠三角等区域，尚未实现全覆盖。

《实施意见》提出进一步优化中心城区公共充电网络布局，加大外围城区公共充电设施建设力度，因地制宜布局换电站，提升公共充电服务保障能力。充分考虑公交、出租、物流等专用车充电需求，结合停车场站等建设专用充电站。鼓励充电运营企业通过新建、改建、扩容、迁移等方式，逐步提高快充桩占比。

同时加强县城、乡镇充电网络布局。按照全面推进乡村振兴有关要求，结合推进以县城为重要载体的城镇化建设，加快补齐县城、乡镇充电基础设施建设短板，加快实现电动汽车充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。优先在企事业单位、商业建筑、交通枢纽、公共停车场等场所配置公共充电设施。

此外，要加快制定各省高速公路快充网络分阶段覆盖方案。明确高速公路快充站建设标准规范，将快充站纳入高速公路服务区配套基础设施范围，加强高速公路快充站项目立项与验收环节管理，做好建设用地和配套电源保障工作。力争到2025年，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的高速公路服务区快充站覆盖率不低于80%，其他地区不低于60%。提升单位和园区内部充电保障。政府机关、企事业单位、工业园区等内部停车场加快配建相应比例充电设施或预留建设安装条件，满足公务用车和职工私家车充电需要。鼓励单位和园区内部充电桩对外开放，进一步提升公共充电供给能力。

加强充电设备运维、充电秩序维护

《实施意见》提出，要加强充电设备运维与充电秩序维护。充电运营企业要完善充电设备运维体系，通过智能化和数字化手段，提升设备可用率和故障处理能力。鼓励停车场与充电运营企业创新技术与管理措施，引导燃油汽车与新能源汽车分区停放，维护良好充电秩序。

同时，要提升公共充电网络服务体验。加快推进充电运营企业平台互联互通，实现信息共享与跨平台、多渠道支付结算，提升充电便利性和用户体验。鼓励停车充电一体化等模式创新，实现停车和充电数据信息互联互通，落实充电车辆停车优惠等惠民措施。

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