黄盛

新年伊始，国新办举办了经济主题系列新闻发布会，发布了2021年主要经济数据，介绍了2022年的工作部署，并就社会各界关心的话题进行回应。对此，人民网推出了“聚焦国新办经济主题发布会系列报道”，进一步把握经济发展规律、坚定信心、走向未来，寻找稳中向好的中国经济“密码”。

2021年央企经济运行情况新闻发布会现场。图片来源：国新办网站

2021年，央企实现营业收入36.3万亿元，同比增长19.5%，两年平均增长8.2%；央企煤炭企业产量首次突破了10亿吨大关，中央发电企业电煤库存量达到9569万吨，同比增长29.2%；国企改革三年行动70%目标任务顺利完成……

“央企2021年取得的成绩，进一步坚定了我们战胜困难挑战、推动经济持续健康稳定发展的信心和决心。”国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）秘书长、新闻发言人彭华岗在今日国新办举行2021年央企经济运行情况新闻发布会上表示，国资委和中央企业将把完成稳增长任务和推动高质量发展结合起来，以稳促进、以进固稳，为经济社会发展作出更大贡献。

36.3万亿元

效益增长创历史最好水平

“天问一号”着陆火星，“深海一号”大气田投运，白鹤滩水电站首批机组投产，“华龙一号”商业运行，高温气冷堆核电站示范工程即将并网发电，川藏铁路拉林段正式运营，中老铁路成功开通……

过去一年，中央企业进行了一系列重大科技创新和重大工程成果，在国家科技自立自强中发挥了突出作用。

不断创新的背后，是央企迎难而上、积极作为，持续提升经营效益的孜孜努力。“2021年央企实现营业收入36.3万亿元，同比增长19.5%，两年平均增长8.2%；实现利润总额2.4万亿元，净利润1.8万亿元，分别同比增长30.3%和29.8%，两年平均增速分别14.5%和15.3%。”彭华岗说，2021年央企效益增长创历史最好水平，年初制定的营业收入利润率、研发投入强度、全员劳动生产率和资产负债率目标也得到了全面完成。

在彭华岗看来，过去一年，国资委引导央企多做补短板、强弱项、打基础、利长远的工作，持续改善经营效率和发展质量，为央企全年经济运行工作引领了方向。同时，各央企积极开展提质增效升级版专项行动，围绕稳产增收、降本节支、创新发展、风险防范等方面进一步细化工作举措，推动经济运行稳中向好、快中提质。在发展过程中，各央企筑牢风险底线，持续完善风险防控体系，强化企业运营安全，规范信托、融资租赁和基金运作，加强融资担保管理，严控债务风险、投资风险、金融风险、安全生产和生态环保等风险，坚决守住不发生重大风险的底线。

“国资央企早谋划、早行动、力度大，做了大量扎实有效的工作，为经营发展赢得了主动。”彭华岗说。2022年央企的目标任务是“两增一控三提高”。“两增”，即利润总额和净利润增速要高于国民经济增速；“一控”，即资产负债率要控制在65%以内；“三提高”，即营业收入利润率要再提高0.1个百分点、全员劳动生产率再提高5%、研发经费投入要进一步提高。

10亿吨

打好能源保供攻坚战

2021年，央企全年发电量达到了4.95万亿千瓦时，同比增长10.2%，占全国发电量的比重是64.6%，高于装机规模占比2.5个百分点；中央发电企业电煤库存量达到9569万吨，同比增长29.2%，电煤库存可用天数达到20.1天，同比增加5.1天……

过去一年，能源电力供应备受社会各界关注，全面打响能源电力保供攻坚战、全力维护供电供暖安全、保障人民群众温暖过冬，成为国资央企勇挑重担、冲锋在前的生动写照。

在坚定不移地做好能源安全保障工作的背后，是国资央企在全球能源格局体系发生深刻变革、能源安全稳定供应面临诸多挑战的情况下，通过一系列举措，有效发挥了能源供应“稳定器”“压舱石”的作用，为国家能源安全作出更大贡献，为经济高质量发展提供了有力支撑。“央企坚决打好能源保供攻坚战，去年央企的煤炭产量首次突破了10亿吨。到去年底，央企有42个煤矿列入应急保供名单。”彭华岗表示。

彭华岗介绍说，央企一方面聚焦拓展增量，提升优质煤炭资源的集中度和掌控力度；另一方面，聚焦优化存量，深挖自身增产潜力，科学制定生产计划，完善应急保供预案，加快释放优质煤炭产能，全力保障煤炭安全稳定供应。同时，继续发挥大型企业稳定市场的表率作用，严格执行煤炭中长期合同制度，积极引导市场价格回归合理区间，促进煤炭市场平稳运行和行业高质量发展。

在做好能源安全保障工作的同时，中央发电企业也积极落实“双碳”目标，加大清洁能源建设投入力度，提高央企清洁能源装机占比；继续发挥煤电机组发电主力军作用，合理规划新增煤电装机规模；加大现有煤电机组的高效清洁改造，提高煤电机组的安全环保水平；加大煤炭储备基地建设，加大储煤力度，保障电煤库存在合理水平。

“下一步，国资央企将加强组织领导、统筹协调、考核约束和宣传引导，积极稳妥推进‘双碳’各项工作，为推动高质量发展、全面建设社会主义现代化强国，作出新的更大贡献。”彭华岗表示。

70%

国企改革改出新气象

“两化”重组、鞍钢重组本钢、宝武重组太钢、中国电科重组中国普天；新央企中国星网、中国电气装备、中国物流、中国稀土集团等组建成立……

过去一年，央企重组整合驶入“快车道”，有力推动了国有资本布局结构优化，提高了资源配置效率，促进了行业转型升级，提升了企业核心竞争力和发展质量。

重组整合加速进行的背后，是我国各地区、各有关部门和各央企、地方国有企业围绕落实国企改革三年行动方案，通过大量扎实有效的工作改出新气象的强劲动力。“2021年，国企改革三年行动70%目标任务顺利完成。中国特色现代企业制度和国资监管体制向更加成熟定型迈出实质性步伐，企业市场化经营机制改革在更大范围、更深层次破冰破局，战略性重组、专业化整合、新兴产业布局，有力推动了国有资本结构优化提升。”彭华岗表示。

据彭华岗介绍，国企改革三年行动的突破和进展，主要表现在中国特色现代企业制度、国有资本布局优化、市场化经营机制创新、国资监管体系进一步完善、典型示范效应展现新作为、高质量党建引领高质量发展开创新局面等方面。

具体来看，过去一年，国企改革三年行动明确提出来的中国特色现代企业制度的目标任务已经基本完成，外部董事占多数主体完成，超过80%的央企集团公司和地方一级企业制定了董事会授权制度；一系列央企重组整合发挥出了重要引导作用，央企和地方国有企业的“两非”“两资”剥离清退率超过了80%；央企经理层任期制和契约化管理普遍推行，覆盖率超过90%，建立了中国特色现代企业制度下的新型经营责任制；各级国资委权责清单制定和分类授权放权工作全面完成，全国国资国企在线监管系统全面建成，业务监督、综合监督、责任追究三位一体的出资人监督闭环进一步完善；推行双百行动、科创示范行动，带动了创新发展。

“2022年，国资委坚持以改革激发市场主体活力、激活发展动力。对照国企改革三年行动目标要求和重点任务，突出补短板、强弱项，全力以赴拔硬钉子、啃硬骨头，提升改革措施的针对性、穿透力，狠抓改革成效，以改革激发企业活力，充分调动广大干部职工干事创业的积极性、主动性和创造性。”彭华岗说。

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(责编：张文婷、吕骞)