人民网北京1月19日电 （王仁宏）“2021年央企实现营业收入36.3万亿元，同比增长19.5%，两年平均增长8.2%，效益增长创历史最好水平。”

在今日国新办举行2021年央企经济运行情况新闻发布会上，国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人彭华岗介绍道，一年来，国资委和中央企业迎难而上，锐意进取，推动改革发展和党的建设在大庆之年、开局之年取得了新的重要进展和显著成效，交出了一份亮丽的成绩单。

效益增长创历史最好水平。据介绍，2021年央企实现营业收入36.3万亿元，同比增长19.5%，两年平均增长8.2%；实现利润总额2.4万亿元，净利润1.8万亿元，分别同比增长30.3%和29.8%，两年平均增速分别为14.5%和15.3%。年初制定的营业收入利润率、研发投入强度、全员劳动生产率和资产负债率目标也全面完成。

彭华岗表示，去年央企研发经费投入是9045.9亿元，同比增长16.1%；完成固定资产投资（不包括房地产投资）3.2万亿元，同比增长10.1%。新能源汽车、北斗、电子商务、区块链等一批数字协同创新平台落实落地，新能源、5G应用等战略性新兴产业布局力度加大。

重大科技创新和重大工程成果丰硕。载人航天成绩举世瞩目，中国人首次进入自己的空间站；天问一号着陆火星，为人类深空探测作出了中国贡献；深海一号大气田投运，白鹤滩水电站首批机组投产，华龙一号商业运行，高温气冷堆核电站示范工程即将并网发电；川藏铁路拉林段正式运营，中老铁路成功开通。

国企改革三年行动70%目标任务顺利完成。中国特色现代企业制度和国资监管体制向更加成熟定型迈出实质性步伐，企业市场化经营机制改革在更大范围、更深层次破冰破局，战略性重组、专业化整合、新兴产业布局，有力推动国有资本结构优化提升。

2021年央企通过市场化方式，实施混改项目超过890项，引入社会资本超过3800亿元。央企在引进各类社会资本开展合资合作的同时，也从加强产业链合作、培育壮大新增长点出发，通过市场化方式，开展对民营企业的参股投资。经过多年积累，目前央企对外参股企业超过6000户。混合所有制改革是提高国有企业活力的重要途径，混改企业坚持以混促改，以深度转换经济机制为重点，在完善公司治理、市场化选人用人、中长期激励、全员绩效考核等方面，取得了积极进展。

“混改是国企改革的重要组成部分，不是国企改革的全部，也不是国企改革的唯一方式。不能把混改视为国企改革的“灵丹妙药”。国有独资企业、全资企业一样也可以搞好搞活。”彭华岗表示，开展混合所有制改革要按照完善治理、强化激励、突出主业、提高效率的要求，分类、分层推进，根据企业功能定位，对推进混改的必要性和可行性进行充分研究，宜改则改，务求改革实效，避免盲目性，避免一混了之，同时也坚决防止国有资产流失。

重大任务勇挑重担、关键时刻冲锋在前。高水平建设运营冬奥会场馆，高质量落实在京央企总部非首都功能疏解任务，优质高效交付军品任务，全力保障新冠疫苗生产供应，紧急驰援河南防汛抢险，特别是不讲条件、不计代价坚决打好能源保供攻坚战。“去年央企煤炭产量首次突破10亿吨，全年发电量达4.95万亿千瓦时，同比增长了10.2%。另外，税收贡献也大幅提高，去年央企累计上交税费2.4万亿元，同比增长20%。”

党的领导党的建设得到切实加强。党史学习教育深入开展。组织开展全国国企党建会精神落实情况“回头看”，推动全面从严治党更加深入，管党治党责任切实增强，宽松软状况得到根本扭转，企业党的政治优势进一步彰显。

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