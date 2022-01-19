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银保监会发布《关于精简保险资金运用监管报告事项的通知》

2022年01月19日17:13 | 来源：人民网
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人民网北京1月19日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，为整合监管资源，聚焦风险监管，提高监管质效，银保监会于近日印发了《关于精简保险资金运用监管报告事项的通知》（以下简称《通知》）。下一步，银保监会将聚焦重点领域进一步精简监管报告，持续深化改革，引导行业高质量发展。

《通知》共3条，主要规定取消、合并报送的监管报告事项，进一步规范保险资金运用监管报告的报送行为。一是取消34项监管报告。根据保险资金运用业务实际和市场形势变化，取消已通过监管信息系统报送的报告和公司内部投资管理事务等事项，压实机构主体经营管理责任，提高风险监管质效。

二是将6项监管报告合并为1项。整合不同资产类别，将股权、不动产、金融产品等投资情况报告合并为保险资金运用季度报告，减少分散化、碎片化信息，提高报告的系统性。

三是进一步规范监管报告报送行为。要求保险公司严格按照监管规定报送监管报告，杜绝迟报、错报、漏报、瞒报等情形，切实提高报送质量。

据介绍，《通知》的发布实施有利于深化监管改革，发挥信息技术优势，聚焦保险资金运用风险监管，减轻市场主体不必要的报送负担，提升监管的质量和效率，防范相关业务风险。

(责编：罗知之、吕骞)

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