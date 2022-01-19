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商务部部长：中国始终支持最不发达国家融入多边贸易体制

2022年01月19日14:40 | 来源：人民网
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人民网北京1月19日电 （记者赵竹青）据商务部网站消息，1月18日，世贸组织第十届“中国项目”圆桌会“最不发达国家加入的未来”高层论坛通过视频会议方式举办。商务部部长王文涛以视频方式为高层论坛致开幕辞。王文涛表示，中国始终支持最不发达国家融入多边贸易体制，并坚持以自身发展惠及最不发达国家。

“中国将继续在多边贸易体制框架内开展南南合作，同有关方面一道，进一步做实做好‘中国项目’，支持发展中成员特别是最不发达国家增强经济韧性，用实际行动落实全球发展倡议，推动构建全球发展命运共同体。”王文涛说。

据了解，“中国项目”系由我国和世贸组织秘书处于2011年设立。圆桌会是该项目的重要组成部分，自2012年起开始举办。此次圆桌会聚焦“中国项目”能力建设十周年取得的成就，展望最不发达国家加入世贸组织前景。

世贸组织总干事伊维拉，乍得、利比里亚、莱索托、也门、科摩罗、老挝等多个国家部级代表及驻世贸组织大使发言。中国常驻世贸组织代表李成钢大使参加会议。

(责编：赵竹青、吕骞)

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