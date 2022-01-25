人民网北京1月25日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，该院倾力打造的《科学公开课》系列节目，将于1月25日晚8点线上正式开播。中国科学院院士、地质与地球物理研究所研究员刘嘉麒将作为首堂课主讲教师，为广大青少年讲授一堂别开生面的趣味科学课程《游山玩水长才干——用脚步丈量地球》。

据了解，《科学公开课》是中科院从中小学学科外教育入手，以满足中小学学生的科普需求为宗旨，在寒暑假期间为青少年重点打造的一档科普品牌。在《科学公开课》中，中科院的科学家将化身科学老师，以中小学生能理解、愿意听的方式，深入浅出地普及基础及前沿科学知识，传播科学思想，培养青少年的科学好奇心。

2022年寒假，《科学公开课》邀请了中科院的十多位科学家担任课程主讲人，课程内容涉及物质科学、生命科学、地球科学、宇宙和空间科学、科技与社会的关系等诸多方面。到底什么是地球？地球上的生物是怎么来的？数学这门学科是怎样产生的？……这些问题都将在课程中揭开谜底。钢铁侠是否真的能出现？飞机是怎样工作的？小小的果蝇竟然内藏玄机？……多学科领域丰富的课程内容将使青少年对科学基础知识有更加全面深刻的了解。

《科学公开课》的课程内容将以激发科学兴趣、弘扬科学精神、提升科学素质为目的，在加深知识理解、构建更全面知识体系的同时，注重思维方式的培养，不仅为青少年提供一个了解前沿科学知识的窗口，也为广大教师提供更多的教学素材，服务中小学科学教育全过程。

据悉，中科院《科学公开课》将在每年的寒暑假定期推出，邀请科学家为青少年授课。在今年寒假课程播出的同时，《科学公开课》还将通过“中国科普博览”微博面向公众征集下一季的课程主题，中小学生们想了解的科学知识，课堂中、生活中遇到的科学问题，都有可能成为下一季的课程主题。

中科院《科学公开课》海报。中科院科学传播局供图

(责编：赵竹青、吕骞)