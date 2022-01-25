人民网北京1月25日电 （记者王震）记者从海关总署获悉，2021年，海关组织开展“国门绿盾”专项行动，在寄递、旅客携带物渠道截获外来物种等活体动植物8473批次，同比增长98.43%。

持续加强疯牛病、非洲猪瘟、高致病性禽流感、松材线虫、红火蚁、沙漠蝗、非洲马瘟等重大动植物疫情口岸检疫防控工作。严格口岸检疫检查，全年截获有害生物59.08万种次、检疫性有害生物6.51万种次，首次检出致死粒线虫、铃兰短体线虫、北美齿小蠹等4种危险性有害生物，将番茄褐色皱果病毒等5种有害生物增补入《进境植物检疫性有害生物名录》。

强化国门生物安全监测机制，严防动物疫病输入，首次检出猪戊型肝炎、禽白血病、猪圆环病毒Ⅱ型等疫病，全年境外预检淘汰不合格动物12.24万头，淘汰率24.29%，同比增长3.01%。对26个国家和地区的动植物产品发布禁令公告29份，退回、销毁不合格农产品584批，涉及44个国家（地区）。

持续加强进出口粮食、水果、食用水生动物、饲料等农产品安全风险监控，全年获得监测结果25.49万个，其中进口项目和样品总体合格率分别为99.81％和98.46％，出口项目和样品总体合格率分别为99.76％和98.13％。

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