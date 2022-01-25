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住建部：2021年全国新开工改造城镇老旧小区5.56万个

2022年01月25日10:00 | 来源：人民网
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人民网北京1月25日电 （王仁宏）2021年《政府工作报告》提出，新开工改造城镇老旧小区5.3万个。据住建部近日披露的最新数据显示，经汇总各地统计、上报情况，2021年全国实际新开工改造城镇老旧小区5.56万个。

据悉，2021年，我国加快发展保障性租赁住房，全国40个城市新筹集保障性租赁住房94.2万套，新开工公租房8.8万套，各类棚户区改造开工165万套。全面推进城镇老旧小区改造，全国新开工改造城镇老旧小区5.56万个，惠及居民965万户。

同时，稳妥实施城市更新行动。2021年，共在59个样本城市开展城市体检；推动生活垃圾分类，地级及以上城市开展垃圾分类的小区超过26万个；推进新型城市基础设施建设，一批“新城建”项目落地见效；推进美丽宜居乡村建设，全年农村低收入群体危房改造和抗震改造开工49.29万户，全国90%以上的自然村实现生活垃圾收运处置。

防范治理城乡建设领域风险隐患。2021年，排查整治住房和城乡建设领域安全生产隐患77万个，整治城市燃气安全隐患38.66万处，基本完成全国农村房屋安全隐患排查摸底和用作经营的农村自建房阶段性整治。

住房和城乡建设部有关负责人表示，2022年，将坚持租购并举，多主体供给、多渠道保障，优化住房供应结构。大力增加保障性租赁住房供给，以人口净流入的大城市为重点，全年建设筹集保障性租赁住房240万套（间）。

(责编：王仁宏、高雷)

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