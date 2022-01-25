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记者去哪儿：跟着农民滑雪队，上冰雪！

人民网记者孙阳、车柯蒙
2022年01月25日09:57 | 来源：人民网
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在申办北京冬奥会过程中，中国做出“带动三亿人参与冰雪运动”的庄严承诺。

日前，国家体育总局委托国家统计局开展的“带动三亿人参与冰雪运动”统计调查报告显示，中国已实现了“带动三亿人参与冰雪运动”的目标，全国冰雪运动参与人数达到3.46亿人，居民参与率达到24.56%。

在北京市延庆区，有一支“特殊”的滑雪队，他们是一群拥有国家职业滑雪指导员证书的滑雪高手。

值得注意的是，这支滑雪队的队员都是农民身份，有种苹果的、当电工的，还有操持农家婚庆的……

2022年1月25日，北京冬奥会倒计时第十天，本期《记者去哪儿》，让我们跟着农民滑雪队，上冰雪！

(责编：杨虞波罗、高雷)

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