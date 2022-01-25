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海关总署：全国海关2021年征税入库首次突破2万亿元

2022年01月25日09:48 | 来源：人民网
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人民网北京1月25日电 （记者王震）据海关总署网站消息，1月24日，全国海关工作会议在北京召开。会议指出，2021年，全国海关强化监管优化服务，统筹推进口岸疫情防控和促进外贸稳增长，各项工作取得新成绩。其中，全国海关2021年征税入库首次突破2万亿元。

把口岸疫情防控当作重中之重。2021年，全国海关科学精准、严格规范实施口岸卫生检疫，检测入境人员核酸样本394.8万个；强化进口冷链食品和农产品源头管控，监督口岸预防性消毒各类货物115万吨、内外包装7185万件；严防埃博拉、鼠疫、黄热病、拉沙热等重大烈性传染病传入；境外预检淘汰动物12.24万头，严防外来物种入侵，截获检疫性有害生物6.51万种次。

在优化服务方面，2021年，全国海关围绕共建“一带一路”，推进“智慧海关、智能边境、智享联通”建设实现与世界海关组织(WCO)战略对接，培育试点项目78个，支持中欧班列全年开行1.5万列、增长22%，与5个国家海关签署“经认证的经营者”(AEO)互认协议，累计互认国家(地区)数量47个，保持世界第一。

在强化监管方面，全国海关把监管作为最基本最重要职责，推进全领域、全渠道、全链条一体化风险防控更加精准有效，查获率稳步提升；严把进出口食品安全关，退运销毁不合格食品化妆品3037批；加强进出口商品检验，检出不合格进出口商品3.56万批；开展海关知识产权保护“龙腾”“蓝网”等专项行动，查扣侵权嫌疑货物批次和件数同比分别增长27.9％、27.8％；企业信用分级分类管理更加科学合理，稽查作业改革取得明显成效；深化税收征管方式改革，依法科学征管，全年税收首次突破2万亿大关。

同时，海关还保持打击走私高压态势，开展“国门利剑2021”联合行动，着力打团伙、挖幕后、破大案，立案侦办走私犯罪案件4259起、走私行为案件23294起，“水客”走私得到有效遏制，打击海南离岛免税“套代购”走私取得阶段性成果，打击治理粤港澳海上跨境走私初见成效，象牙、洋垃圾走私大幅减少。

(责编：王震、吕骞)

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