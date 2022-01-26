李华林

原标题：虚拟货币为何又暴跌

比特币又又又……跌了。近日，比特币迎来“瀑布式”暴跌，1月21日至1月24日间，由4.3万美元左右一路下挫到3.3万美元左右，4个交易日累计下跌超23％，创下自2012年以来的最差年度开局表现。

比特币之外，其他虚拟货币也未能“幸免于难”。虚拟货币市值排第二的以太坊，也由3200美元左右一度跌穿2200美元，暴跌逾30％。狗狗币、SHIB等同样处于大幅下跌中，虚拟货币全网交易市场近百亿元资金灰飞烟灭，“比特币崩盘”“币圈寒冬”等声音此起彼伏。

实际上，此轮下跌周期已震荡了近3个月。自2021年11月初比特币创下6.9万美元的新高后，随即一路下跌，截至目前，比特币较最高点已跌去50％，虚拟货币总市值也由2.9万亿美元的历史高点缩水至1.9万亿美元左右。

对于此次虚拟货币的暴跌，市场人士分析，是多重利空因素共振的结果。

“一方面，美联储加息进程加速，海外多个国家收紧的货币政策使得风险资产大幅下挫。并且当前虚拟货币市场与美股关联性越来越强，近期美股的下跌也带动整个虚拟货币市场下行。”知名数字资产交易平台欧易OKX研究院高级研究员赵伟表示。另一方面，虽然虚拟货币市场近期萧条，但NFT（非同质化代币）市场却表现火爆，越来越多机构希望从中“捞金”，想方设法将投资者手中的资产换成NFT，其中不乏有项目方通过NFT发售获得预期资金后即套现离场，加重了整个市场的抛压。

虚拟货币面临的来自全球的监管压力也越来越大。近期，多国监管部门表示将采取措施，对虚拟货币进行严监管。俄罗斯央行表示，将提议禁止虚拟货币交易和挖矿，禁止金融机构投资虚拟货币和相关金融工具。欧盟最高金融监管机构呼吁在整个欧盟范围内禁止主要模式的比特币挖矿。英国、西班牙和新加坡的监管机构均表示，要加强向经验不足的投资者宣传虚拟资产的管控规定。

在我国，针对虚拟货币的监管政策持续加码。去年以来，央行等部门出台一系列政策措施，禁止金融机构开展和参与虚拟货币相关业务，清理取缔境内虚拟货币交易和代币发行融资平台，加大核查整治“挖矿”力度等，全方位浇灭虚拟货币炒作“虚火”。

严监管叠加新冠病毒变异毒株奥密克戎不断扩散等，多重利空消息下，比特币等虚拟货币一路走低。光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，虚拟货币没有实际价值支撑，不具备法定货币的主权信用，缺乏广泛的应用场景，其价格走势极易受到市场消息面影响。

回顾比特币的发展历史，暴涨暴跌是其一贯表现。监管方向的变化、几个投资巨鳄的买卖，甚至于某些人的一句话，就能导致其价格剧烈波动，出现短期内大量抛售的“踩踏事故”。例如，2017年12月，比特币创下1.9万美元纪录，随后价格一路下跌，一度快跌破3000美元，一年内大跌80％。去年1月11日，比特币从近4万美元跌至3万美元，一天之内狂跌近20％，逾20万人爆仓。

“虚拟货币的‘造富神话’吸引众多投资者参与投机，但从过去的表现来看，其波动性是一般股票的数倍，不乏杠杆参与者财富‘一夜被洗劫’。”周茂华表示，虚拟货币的特性决定了难以用传统的基本面等估值方法对其进行分析，其更像是高风险的另类投机品，并不适合普通投资者。

“在我国，比特币等虚拟货币交易并不受法律保护，监管部门早已明确了态度，投资者需要防范潜在风险。”周茂华表示，严监管下，当前国内首次代币发行（ICO）几乎肃清，“挖矿”活动也偃旗息鼓，但也有不少平台、机构搬迁至海外继续活动。要更好地防范化解虚拟货币交易炒作风险，未来仍需加强国际监管合作，共享监管信息，破解虚拟货币跨境监管等方面诸多难题。同时要加大宣传力度，提醒投资者关于虚拟货币的投机炒作风险。此外，还应深入跟踪研究虚拟货币技术方面的发展，进一步加快法定数字货币的研发和推广步伐等。

(责编：申佳平、陈键)