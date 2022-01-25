人民网北京1月25日电 （记者杜燕飞）记者从国家能源集团获悉，国家能源集团24日正式对外发布燃煤锅炉混氨燃烧技术。该技术通过了中国电机工程学会与中国石油和化学工业联合会组织的技术评审，并在山东烟台成功投运。

据介绍，燃煤发电的二氧化碳排放量巨大，目前占我国总二氧化碳排放量的40%左右，减少燃煤发电的二氧化碳排放是我国顺利实现碳达峰、碳中和目标的重要工作。

中国工程院院士岳光溪认为，该技术打通了绿氨在粉煤锅炉降碳、氮氧化合物减排的瓶颈，为我国未来燃煤机组实现大幅度碳减排探索出一条碳捕获与封存以外的新路径。

“未来能源发展应向化石能源清洁化、清洁能源规模化、多种能源综合化转型，这其中混氨燃烧等灵活发电技术承担着重要的作用。”中国工程院院士刘吉臻说。

中国石油和化学工业联合会会长李寿生认为，燃煤锅炉混氨燃烧技术的开发为火电燃料多元化开辟了一个新的路径，也为合成氨的利用开创了一个“老兵新传”的新市场。

“希望加速推动该项技术在火电领域、工业领域的应用推广，发挥混氨燃烧带来的技术优势，推动我国能源清洁高效利用，为实现碳达峰、碳中和目标提供技术支撑。”中国电力企业联合会副理事长安洪光表示。

“该技术首次以35%掺烧比例在40兆瓦燃煤锅炉上实现了混氨燃烧工业应用，自主开发了可灵活调节的混氨低氮煤粉燃烧器，并配备多变量可调节的氨供应系统，实现了氨燃尽率99.99%和氮氧化物的有效控制，为更高等级燃煤锅炉混氨燃烧系统的工业应用提供了基础数据和技术方案。”国家能源集团所属烟台龙源电力技术股份有限公司相关负责人介绍，该项技术可应用于发电、工业等领域的燃煤锅炉，通过对现有燃煤锅炉低成本的混氨燃烧改造，实现燃煤机组的大幅度二氧化碳减排。

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