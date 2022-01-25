人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

交通部门服务暖人心 1月25日全国预计发送旅客2701万人次

2022年01月25日19:01 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月25日电 （记者王连香）1月25日，记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，春运第9天，全国预计发送旅客2701万人次。其中铁路预计发送旅客570万人次，公路2000万人次，水路35万人次，民航96万人次。全国高速公路预计流量3064.97万辆。

今天是小年，各地交通部门推出一系列温馨举措，让旅客回家之路更加安心、暖心、放心。因降雪高速公路封闭道路，多辆大货车滞留服务区，山西交通部门的青年志愿者们为滞留司乘人员送去泡面、火腿、开水、馒头、花卷等“爱心午餐”。“师傅，请您喝点热水”“请您吃点食物”两名身着红马甲的志愿者穿梭在滞留车辆之间。大货车上的一位大姐说：“因为晕车，昨天晚上到现在就没怎么吃东西，这午餐来的太及时了，谢谢你们的爱心！”

辽宁交通部门用传统的红灯笼、中国结、福字、窗花、鲜花、绿植等精心装饰客运场站，以“万众一心 同心战役 共待花期”为主题设计心形花池景观和“回家过年”“开门红”春运节日景观，吸引旅客驻足观看留念，感受到浓浓的节日氛围。此外，设立春运便民服务台，提供便民箱，配备消毒用品、口罩等防护物资，便于旅客临时取用；增设了流动问询，为旅客答疑解难；开展“冬日暖茶”活动，免费为旅客提供姜糖水、枣水、咖啡等热饮。

为让困难群众度过一个温暖的冬天，江苏交通部门组织徐州市出租集团雷锋车队走进群众家中送去春联和福字，详细询问群众生活情况；为特殊人群献爱心、送温暖，向群众宣传疫情防控知识，引导广大群众增强疫情防控意识，做好自身防护……张阿姨一直想要一件过冬的衣服，雷锋车队得知后为张老太添置了一件羽绒服，穿着崭新的羽绒服，张阿姨特别高兴，嘴里不停地说：“你们一来，家里热闹得像过年一样，心里可热乎了。”

(责编：王连香、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
交通部门服务暖人心 1月25日全国预计发送旅客2701万人次
　　人民网北京1月25日电 （记者王连香）1月25日，记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，春运第9天，全国预计发送旅客2701万人次。其中铁路预计发送旅客570万人次，公路2000万人次，水路35万人次，民航96万人次。…
助力实现大幅度碳减排 我国燃煤锅炉混氨技术实现新突破
　　人民网北京1月25日电 （记者杜燕飞）记者从国家能源集团获悉，国家能源集团24日正式对外发布燃煤锅炉混氨燃烧技术。该技术通过了中国电机工程学会与中国石油和化学工业联合会组织的技术评审，并在山东烟台成功投运。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部