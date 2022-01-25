人民网北京1月25日电 （记者王连香）1月25日，记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，春运第9天，全国预计发送旅客2701万人次。其中铁路预计发送旅客570万人次，公路2000万人次，水路35万人次，民航96万人次。全国高速公路预计流量3064.97万辆。

今天是小年，各地交通部门推出一系列温馨举措，让旅客回家之路更加安心、暖心、放心。因降雪高速公路封闭道路，多辆大货车滞留服务区，山西交通部门的青年志愿者们为滞留司乘人员送去泡面、火腿、开水、馒头、花卷等“爱心午餐”。“师傅，请您喝点热水”“请您吃点食物”两名身着红马甲的志愿者穿梭在滞留车辆之间。大货车上的一位大姐说：“因为晕车，昨天晚上到现在就没怎么吃东西，这午餐来的太及时了，谢谢你们的爱心！”

辽宁交通部门用传统的红灯笼、中国结、福字、窗花、鲜花、绿植等精心装饰客运场站，以“万众一心 同心战役 共待花期”为主题设计心形花池景观和“回家过年”“开门红”春运节日景观，吸引旅客驻足观看留念，感受到浓浓的节日氛围。此外，设立春运便民服务台，提供便民箱，配备消毒用品、口罩等防护物资，便于旅客临时取用；增设了流动问询，为旅客答疑解难；开展“冬日暖茶”活动，免费为旅客提供姜糖水、枣水、咖啡等热饮。

为让困难群众度过一个温暖的冬天，江苏交通部门组织徐州市出租集团雷锋车队走进群众家中送去春联和福字，详细询问群众生活情况；为特殊人群献爱心、送温暖，向群众宣传疫情防控知识，引导广大群众增强疫情防控意识，做好自身防护……张阿姨一直想要一件过冬的衣服，雷锋车队得知后为张老太添置了一件羽绒服，穿着崭新的羽绒服，张阿姨特别高兴，嘴里不停地说：“你们一来，家里热闹得像过年一样，心里可热乎了。”

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