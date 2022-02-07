原标题：阿里巴巴张勇：用数字化能力服务百年奥运 服务实体经济

2月6日，在2022北京新闻中心，国际奥委会主席托马斯·巴赫与阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇一起，通过全息舱阿里云聚（Alibaba Cloud Me）向在场的新闻工作者拜年。巴赫表示，中国实现了“三亿人上冰雪”，创造了历史，北京冬奥会以前所未有的数字化水平，让更多人感受奥运文化与精彩。张勇表示，非常有幸在继平昌、东京奥运会之后，阿里巴巴能在祖国北京冬奥会尽一份绵薄之力，将用阿里沉淀二十多年的数字化能力服务好北京冬奥会，服务好奥运会背后的冰雪经济、实体经济。

国际奥委会主席巴赫和阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇携春联向大家祝福

国际奥委会主席巴赫：北京冬奥会为奥运留下新标准

正月初六，在北京闭环内的巴赫和在上海的张勇通过数字技术“云聚“在了一起。巴赫向在场的记者拜年：“祝所有的中国朋友新春快乐。”

北京冬奥会的开幕式给巴赫留下了深刻的印象，他用“无与伦比”来形容中国呈现的精彩。巴赫认为，实现“三亿人上冰雪”的愿景，中国已经创造了历史。“这一非凡成就将永远改变世界各地冰雪运动的格局。北京2022年冬奥会将开启全球冰雪运动新篇章。”

巴赫的赞叹不止于此。巴赫表示，数字技术早已深刻地改变着奥运会，北京2022年冬奥会将加速这一趋势，数字化水平是前所未有的，这让更多人能够参与到奥运中来。

“我们能把奥林匹克的魔力带给全球观众，这也得益于阿里巴巴这样的合作伙伴的支持。”巴赫认为，以阿里巴巴等数字科技公司为代表的中国企业，在奥运会的数字化转型中，发挥着至关重要的作用，让奥运步入数字时代。“阿里巴巴的云技术，为奥运留下了一套全新的标准，并不断将之推到新的高度。”

在2022北京新闻中心现场，相隔1300公里的巴赫与张勇聚在一起。让这神奇一幕发生的，是阿里云聚（Alibaba Cloud Me）。源自于阿里云的视频云RTC（音视频通信，Real-Time Communication）和全球实时传输网络技术，两人身处两地却并肩拜年，“发丝级”高清的全息影像令人赞叹。

“我们现在就体验着数字化的魅力。我和我亲爱的朋友张勇同台，虽然我在闭环内，张勇在闭环外。这就是数字技术如何改变我们体验奥运会的方式的一个完美的例子。”巴赫说道。

国际奥委会主席巴赫表示，借助阿里云技术，奥运会开启数字时代新篇章

阿里巴巴张勇：用数字化能力服务百年奥运，服务实体经济

新春见面会现场，巴赫与张勇展开一副春联。巴赫手执的上联写着“四海健儿新春聚”，张勇的下联写着“冰雪飞扬映祥云”。巴赫还向张勇赠送北京2022冬奥会火炬“飞扬”。阿里巴巴是火炬“飞扬”的外观设计方，张勇说：“正如巴赫先生在上届奥运时所说，奥运圣火是隧道尽头的那束光。我们相信，疫情之下，数字技术与奥运团结精神，将指引我们走向更团结、更美好的社会。”

张勇介绍，从东京奥运会转播上云，到北京冬奥全面系统核心上云，北京冬奥会成为百年奥运史上首个全面上云的奥运会，云计算成为了奥运会统筹调度、智能转播、节能减排的中国数字化转型方案。

张勇介绍，阿里巴巴一直致力用沉淀23年的数字技术，服务百年奥运的数字化，让更多人感受到数字技术与体育精神美妙的化学反应，服务百年奥运。

在北京冬奥会期间，张勇多次鼓励阿里巴巴冬奥服务团队：百年奥运，背后不仅仅是体育赛事。正如北京冬奥会激活中国人对于冰雪的热情，它所带来的3亿人的冰雪经济，是扎扎实实的实体经济。

“我想这次冬奥会无论是我们在技术上，还是在纪念品的流通渠道上，能够助力奥运，作为奥运全球合作伙伴的努力，其实也是一个生动的例子，体现出数字经济跟实体经济的一个完美的交融。”张勇说。

(责编：董童、李源)