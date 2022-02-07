人民网北京2月7日电 （记者王连香）记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，2月6日（春运第21天），全国预计发送旅客2645万人次。其中，铁路预计发送旅客820万人次，公路1650万人次，水路52万人次，民航123万人次。全国高速公路流量共4881.94万辆。

今年春运，江苏交通部门组织志愿者在交通流量较大的国省干线、城市出入口处设置志愿服务点，宣传防疫知识，免费提供口罩、洗手液等防疫用品，提供路况查询等便民服务，让过往的旅客感受到温暖，提升出行的安全感。

四川交通部门继续开展“平安春运，暖心同行”服务活动，设置便民服务点、农民工服务点，提供引导咨询、防疫物资、车辆救援等服务，辖区内“暖心之家”和“司机之家”，为司乘人员提供咨询、实惠套餐、休息、淋浴、洗衣晾晒、共享厨房等服务。

浙江交通部门指导台州市公路与运输管理中心成立救援服务队，为防疫应急车辆、社会车辆提供救援服务。台州市共设45个救援服务点，救援服务春节期间正常营业，为广大车主提供快速修理和便捷服务，一旦车辆发生故障，离现场最近的救援服务点就会在第一时间赶赴指定的现场进行抢修作业。

在广东，当地新建的28座充电站全部投入运营，本次新建28座充电站全部配置160千瓦快充桩一机双枪，每座站2台桩可同时服务4台新能源汽车，有效缓解重大节假日“一桩难求”的充电供需矛盾。在沈海高速开阳至阳茂路段，根据车流量较大情况，还按每座站4台桩增加了充电桩配置。

(责编：王连香、吕骞)