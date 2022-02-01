牛梦笛

1月31日20点，中央广播电视总台2022年春节联欢晚会在欢乐吉祥、喜气洋洋的新春氛围里，如约而至。整台晚会内容新颖别致、情感热烈饱满。720度环形屏幕和XR、AR等虚拟技术的巧妙运用，为观众奉上了一台思想性、艺术性、观赏性俱佳的文化大餐。

据初步统计，截至31日24时，2022年春晚电视端直播平均收视率达21.93%。新媒体直点播用户触达49.32亿次，相对去年增加明显。首次推出的竖屏看春晚观看次数2亿次。来自美国、加拿大、法国、意大利、俄罗斯、日本、巴西、澳大利亚、印度、阿联酋、新加坡、南非等170多个国家和地区的600多家媒体对春晚进行同步直播及报道，通过CNTV和CGTN海外社交矩阵收看春晚直播海外受众人次超过3524万次，相对去年增加近1658万次。

为时代放歌为人民抒怀

载歌载舞彰显年味

今年春晚以“新征程上的迎春曲，中国年里的欢乐颂”为主旨，把心、情、思沉浸到多彩的生活中，力求从小切口着手，深情反映建党百年、乡村振兴、生态文明、冬奥盛会、中国航天等重大主题，描绘新时代新征程上的壮丽图景。

开场节目《欢乐吉祥年》洋溢着幸福团圆的年味，瞬间将晚会氛围推向高潮。歌曲《我们的时代》歌咏“千年梦想正启航”“强国路上洒满希望”；《春风十万里》深情质朴，唱出华夏大地春满人间的盎然生机；《黄河 长江》让世界闻听东方大河的澎湃；《时代感》在高昂激越的律动中，唱出年轻人对未来的憧憬与希望。舞蹈《摆出一个春天》取材于拉祜族的摆舞，人们身着盛装摆歌摆舞，歌声激扬、喜悦欢腾，庆贺山乡脱贫攻坚取得丰硕成果。

2021年，云南群象北上南归的新闻牵动着世人的心。一幅人与自然和谐共生的大美画卷在音乐短剧《万象回春》中徐徐展开。原生态情景表演《土地的歌》表达了中国人对生态文明的质朴情感。

叩问苍穹，2021年我们交出了一份振奋人心、惊叹世界的航天答卷。借助XR技术，720度穹顶屏幕宛如星河般灿烂无垠。在少儿舞蹈《星星梦》中，身着蓝色宇航服的孩子们跃动成点点星光，正在空间站执行任务的宇航员王亚平的女儿一声“妈妈”，更是让“航天梦”结满翎羽放飞苍穹，让“强国梦”插上翅膀，飞进祖国未来一代的心中。

传统文化历久弥新

创意融合魅力无限

今年春晚的一大亮点是彰显中华文化底蕴和时代审美追求的融合创新类节目大放异彩。舞蹈诗剧《只此青绿》融合XR、全息扫描等前沿科技，舞者以独步、静待、垂思等舞蹈语汇将《千里江山图》这一经典传奇娓娓道来。创意音舞诗画《忆江南》将旷世名作《富春山居图》合璧团圆，观众在栩栩如生的画卷中品读经典，寻味江南。

从耄耋之年的名家，到年仅7岁的萌娃，数代人同台献艺《生生不息梨园情》。尤其是在京剧选段《徐策跑城》中，74岁的陈少云宝刀未老，抖髯、抓袖、踢袍、横错步等戏曲程式动作一气呵成，让人们在名家的手眼身法、唱念做打中感受中华民族的文化精神。

景观太极《行云流水》突破舞台空间限制，3位武术冠军在上海、重庆、广州4座云端高楼闪转腾挪，诠释着“天、地、人合一”的内涵。武术短剧《乳虎啸春》把剧情融入武术表演，将博大精深的中华武术、肝胆相照的侠义精神、自强不息的人格修养作出新颖表达。

五湖四海方言各有各味，天南地北民风多姿多态。姜昆、戴志诚的相声《欢乐方言》道出中国语言和地域文化的鲜活多彩。青年相声演员卢鑫、玉浩以一段《像不像》的说学逗唱，将评书、二人转、秦腔等传统艺术形式演绎出时尚魅力。

百年考古学溯脉追根，为人类文明献上“何以中国”的时代答案。张国立揭晓三星堆新出土文物青铜大面具。国之瑰宝真容乍现，一眼望去见证千年文明。随后的舞蹈《金面》，舞者与青铜大面具跨越时空，展开一段奇幻般的爱恋，使国宝活起来。

观照现实生活

在欢乐中传递大爱

语言类节目以小切口观照现实，题材多元接地气，展现出千姿百态的生活样貌。小品《休息区的故事》讲述了双职工医护夫妻主动投身抗疫事业，对话中透露出小家大爱，是无数奋战在抗疫一线工作者的真实写照；《发红包》中贾冰卖车发红包替工友排忧纾困，赞美了人与人之间的互帮互助；《父与子》将目光注视在创业者身上，反映了父子之间的理解与关爱；《喜上加喜》用一则短视频破题，呈现一派热闹喜乐的阖家欢好戏；《还不还》辛辣讽刺众叛亲离的“老赖”。

春晚舞台同样交织着亲情、友情、爱情，传递人间大爱。歌曲《这世界那么多人》唱给每一个为幸福生活努力奉献的人；《爱在一起》诠释了相互陪伴、爱在一起的真挚情感；《你是我生命中的礼物》唱出爱的写意——家人的陪伴、朋友的帮助、爱人的呵护都是生命赐予的礼物；杂技表演《真爱起舞》合着欢快的节奏，让现场成为一片欢乐的海洋。

喜迎冬奥

汇聚正能量一起向未来

北京2022年冬奥会将于2月4日大年初四盛大开幕。国际奥委会主席巴赫首次在央视春晚的舞台上用中文祝大家新春快乐、虎年大吉，并邀约共庆北京2022年冬奥会。冬奥主题歌曲《点亮梦》让梦想跨越关山万重，让奥林匹克精神传遍全球。

在春晚特别设计短片《冰雪闪亮中国年》中，冬奥会和冬残奥会吉祥物“冰墩墩”“雪容融”如精灵一般，伴着溜冰圆舞曲、冬奥交响乐跳动的音符穿梭飞翔，环绕之处指挥家燕尾西装化作冰雪装备，指挥棒变身雪橇从冬奥滑雪大跳台滑下，完成从春晚舞台到冬奥场馆的梦幻转场。

2022年春节联欢晚会用极富时代感、年轻态的语言创新表达中华优秀文化，为广大观众奉献上了一份丰富多彩的文化大餐，唱响了新时代新征程上的迎春曲。

(责编：郭思邈、初梓瑞)