人民网记者 许维娜

春节临近，越来越多的人选择留在“第二故乡”感受不一样的年味。对于留在城市里过年的很多人，“线上消费-线下享用”的方式可是帮了大忙。

记者了解到，得益于我国数字经济的健康持续发展，在除夕夜这样一个重要时间节点，吃“年夜饭”有了更多选择，提早预定餐厅包厢优惠团购、用外卖为年夜饭加几个小份菜、选择预制菜“简简单单露一手”，除夕夜的红火预热，展现出数字经济的澎湃活力。

餐饮企业也纷纷拿出各种举措，给消费者的年夜饭做好服务。中国烹饪协会会长傅龙成表示，数据显示，今年在网络平台供应年夜饭团购套餐的餐饮商户数量，相比去年同期增长118%，全国年夜饭团购套餐订单量也超过去年同期。

例如，玉林烤鸭店上线了4人烤鸭年夜饭套餐；淮扬菜餐厅苏帮袁上线了2人、4人等多种规格的年夜饭套餐；还有不少火锅、烧烤类商家也都上线了多款年夜饭套餐。

随着点外卖成为越来越多年轻人的日常，这种消费习惯也延展到了年夜饭上。美团数据显示，外卖菜品中包含“年夜饭”“新年”字样的订单环比去年涨幅达15倍，为了满足消费者年夜饭的就餐需求，不少商家都已经上线了多款“年夜饭”套餐，其中还有很多小份菜，让消费者同样花销多吃几个菜，又避免浪费。

中国饭店协会会长陈新华表示2022年年夜饭的关注度远超往年。根据网络平台数据，用户搜索比去年同期增长56%，线上预订除夕夜当天餐厅的用户数量同比去年增长96%，上海、北京、成都、杭州、广州、苏州、深圳、武汉、南京、无锡成为预订年夜饭人数前十的城市。

有专家表示，消费者线上提前锁定需求，商家线上精准备货，年夜饭让消费者和商家双赢。

“只要动动手指，最快30分钟送货到家，非常方便的就能备好整桌年夜饭。” 在北京工作的柯女士告诉记者，即便是在家自己下厨，也开始选择更加省时省力的做法。

进入腊月以来，消费者在美团App搜索“预制菜”次数同比增长超10倍，带动“快手菜”“半成品菜”“加热即食”等相关概念搜索量整体较去年同期涨4倍，线上预制菜的销量同比增长近两倍。

近日发布的《2021-2022中国预制菜行业发展报告》也印证了这个消费趋势。2021年，中国预制菜市场规模超过3000亿元，预计到2025年将会突破8300亿元。

“就地过年”虽然少了一些回乡的情愫，但一桌桌饭让乡愁不减，“家乡菜”也成为很多朋友的在线搜索首选。1月12日，《“十四五”数字经济发展规划》正式印发，我国数字经济正转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段。

这个春节注定会为很多人留下一段特别的记忆，热热闹闹吃顿年夜饭，红红火火过大年，数字经济在一桌桌“年夜饭”升腾出的热气中，离百姓越来越近。

(责编：王震、章斐然)