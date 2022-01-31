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商务部：2021年我国服务贸易持续快速增长

2022年01月31日11:16 | 来源：人民网
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人民网北京1月31日电 （记者孙阳）日前，商务部服贸司负责人在介绍2021年全年服务贸易发展情况时表示，2021年，我国服务贸易持续快速增长，全年服务进出口总额达52982.7亿元（人民币，下同），同比增长16.1%；其中，服务出口25435亿元，增长31.4%；进口27547.7亿元，增长4.8%。服务出口增幅大于进口26.6个百分点，带动服务贸易逆差下降69.5%至2112.7亿元，同比减少4816.6亿元，为2011年以来的最低值。

同时，与2019年同期相比，服务进出口下降2.2%，两年平均下降1.1%，其中出口增长30%，两年平均增长14%；进口下降20.4%，两年平均下降10.8%。12月当月，我国服务进出口总额6197.3亿元，同比增长28.6%。主要呈现以下特点：

知识密集型服务贸易稳定增长。2021年，知识密集型服务进出口23258.9亿元，增长14.4%。其中，知识密集型服务出口12623.9亿元，增长18%；出口增长较快的领域是个人文化和娱乐服务，知识产权使用费，电信计算机和信息服务，分别增长35%、26.9%、22.3%。知识密集型服务进口10635亿元，增长10.4%；进口增长较快的领域是金融服务和保险服务，增速达57.5%和21.5%。

运输服务进出口大幅增长。运输服务伴随货物贸易的高速增长大幅增长。2021年，运输服务进出口16821.5亿元，增长61.2%，其中运输服务出口8205.5亿元，增长110.2%，运输服务进口8616亿元，增长31.9%，成为服务贸易十二大领域中增长最快的领域。金融服务，电信计算机和信息服务进出口增速分别为31.1%和19.3%。

旅行服务进出口继续下降。新冠肺炎疫情对旅行服务进出口的影响仍在持续。2021年，我旅行服务进出口7897.6亿元，下降22.5%，其中出口下降35.7%，进口下降20.9%。剔除旅行服务，2021年我国服务进出口增长27.2%，其中出口增长35.6%，进口增长18.3%；与2019年同期相比，服务进出口增长30.9%，其中出口增长43.8%，进口增长18.1%。

(责编：王震、章斐然)

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