本报记者 乔 栋

上图：祥云湖边的神龙湾村。

王 超摄（人民视觉）

数据来源：商务部、国家邮政局

冬日的神龙湾村，有着别样的美。

雪后，清晨，山间，浓雾缭绕。7公里长的宑底沟，高山与深谷相伴，雪雾与峭壁相随，可谓步移景异。雾散去，太阳出来，神龙湾村跃然眼前。白雪皑皑间，石砖瓦顶上，家家户户升起袅袅炊烟，磨豆腐、蒸馒头，年味渐浓。神龙湾景区的门口，也已早早地挂上了一排大红灯笼。

这里是山西省平顺县。神龙湾村，一座被太行绝壁合围的村子。独特的地貌，长期的隔绝，给村庄留下了独特的美，也给村民带来过难挨的痛——路难行，产业难兴，日子紧巴巴。

近些年，这座静谧的古村，摁下了发展的加速键。

公路通了，网络通了，快递、电商进村了；城里货进村了，农产品出山了，电商直播火了，数字产业活了，一二三产融合，村庄面貌一新。

时代的春风翻山越岭，吹进山乡，吹进村民心里。村民们也纷纷跟上时代，赶上潮流，干上了全新的工作，过上了全新的生活。

不知不觉间，这个小山村的一切正发生着飞跃。

筑路，“老司机”的三次就业

年轻时的刘玉昌，吃饭时总是蹲在山腰上，仰望村西北角的月亮桥。

这座只有数米宽的石桥，是出村的路。早上，阳光打到桥边大片黄褐色崖体上，亮得如同过曝的照片。同样，阳光也把山那头的平顺县城镀上金色，让刘玉昌心生向往。

23岁那年，刘玉昌第一次去平顺县城，步行，用了5个小时去镇上，再坐班车。

步行的这段，得先从村里爬上月亮桥，要花几个小时。途中有条羊肠小道，石阶是硬靠村民在石崖上凿出来的，不规则且陡峭，走上几十分钟，人就容易喘粗气，发出“哈哧”的声音，“哈喽梯”的民间称呼由此而来。

从村里想要“出山”去县城——要么走“哈喽梯”去镇上；要么沿着东边的沟往河南省石板岩镇方向下山，再借道河北绕回到县城。

有路才有希望。刘玉昌人生中的几次就业都与路有关。

37年前，刘玉昌从村里的供销社辞职，拿出积蓄加上贷款买了辆六轮农用车——很快，他的车“满负荷”运行，“天天跑，拉石灰、沙子，还有供销社的东西，每天绕3个省，单程8个小时，从县城往回拉物料。”

当时，村里正在干一件大事——修一条挂壁公路，也叫挂壁隧道。

1.5公里，15年！从1985年修起，到2000年，千辛万苦之后，隧道终于通车。刘玉昌记得老党员胡书林带着“炒面糊糊”上工时的念叨：“我这腿是走山路摔断的。没有路，村里的娃娃还得摔。”他更记得路修好通车时全村唱戏的热闹，“像是重见天日一样。”

再次就业，刘玉昌跑班车。穿过太行山上腰带般的挂壁公路，刘玉昌的车专跑村子到县城，单程只要40多分钟。那是2005年前后，“每天要跑两趟。”

干的时间久了，他还兼职“干快递”。村所在的东寺头乡，有260多个村子，像散落在太行深处的明珠。“慢慢地，从县城寄到村里的东西多了起来。但东西只能送到镇里，人们还得到镇上取。我就把到村子沿线的东西都捎回来，都是帮忙，也不好意思管人家要钱。”

也正因为多年积攒的口碑，花甲之年的刘玉昌第三次就业，2021年10月高票当选神龙湾村党支部书记。“这回再上新征程了。”他笑着说。

晚上，刘玉昌带着记者到观景台看挂壁公路，那是一种别样的感觉——车灯从挂壁公路的33个崖洞穿出，前后相接，像是一条漫长的时光隧道。

一辆辆货车在隧道中穿行，拉着外面的东西进来，也拉着村里的东西出去。神龙湾通了路，路也改变了神龙湾。

触网，电商达人的“三大板块”

刘玉昌不知道，自己不经意间成了村里最早“干快递”的人。

10多年前，他还在跑班车的时候，村里又有两个新变化：一是村里多数人的家里买回了电脑，二是网线光缆顺着月亮桥搭了下来。

论辈分，90后周瑞锋管刘玉昌叫伯伯。周瑞锋的父亲，与刘玉昌是前后任村支书。2011年，周瑞锋大学放暑假回村时，网购了一双运动鞋，就是刘玉昌的班车给捎回来的。

正是这次网购让周瑞锋看到了商机，从此和“电商”二字结了缘。

接下来的10多年里，周瑞锋干了三件事：进货、卖货、快递。这一切，都和电商紧密相连。

2014年毕业后，周瑞锋在神龙湾村和周边村子开了几个小卖铺，进货渠道都是知名电商平台。“10件大豆油，10件饮料，20袋面粉……”打开手机，周瑞锋展示了最近一年的进货清单，随便点开一单，进货都是以“10”为单位，覆盖了日常食品、生活用品的方方面面，基本可以做到隔天送货上门。

这几年，城里的东西越来越频繁地在村里出现，假货、劣质货问题也越来越少了。如今，大伙儿买大件，也越来越倾向于在网上下单。经营者周继承的民宿“悬崖居”在村里开业后，他一口气在网上买了10台电视机：“价格合适，省事省心！”

电商产品下行，给了周瑞锋启发。

“外面的东西能进来，我们的农产品为什么不能出去？”周瑞锋的脑子很活。在太原读大学时，他很想念老家的特色面点“炒奇”。家里人寄给他后，周边同学尝了都说好吃，这相当于最朴素的市场调研经验了。于是，2016年起，周瑞锋又尝试开网店销售农特产品。

巧合的是，也就从这一年开始，平顺农特产品的上行迎来了发展的窗口期。“小米、潞党参、大红袍花椒，是平顺县的主力农特产品，也是网上卖得最好的几款农特产品。”平顺县委书记连树斌介绍，市场主体自发在网上销售，加上电商平台购物节的流量支持，平顺的初级农产品在大众视线中崭露头角。

那两年，“打开朋友圈，不少代售小米、潞党参的。”一些村民也赶起了潮流，这让周瑞锋清晰感受到，乡村对于寄件的需求在增长，做快递的念头，在他脑海里萌生。

2019年，他通过加盟的方式，让极兔快递在平顺落地，瞄准了乡村物流。他把平顺县的快递分成几个片区，每天4辆车，按照不同线路，从县城出发，跑到各个行政村。这个年轻人，想通过自己的力量，打通快递进村“最后一公里”。

布点，支撑电商发展的三级物流体系

“起步很难。收件费一个4毛5分钱，寄件费一个挣不到1块钱，一些村子快递量少，规模起不来，人员、车辆成本高，再加上包仓费，很难平账。”刚开始，周瑞锋干得很辛苦。

如果不是平顺县在电商服务上整体发力，周瑞锋撑不过最难的时候。

2019年是平顺电商大发展的一年。平顺承接了全国电子商务进农村综合示范项目，围绕电子商务公共服务中心，开始建设县、乡、村三级物流体系。

三级物流体系的建设，帮周瑞锋解决了“痛点”。“给快递物流企业带来的不仅是补贴，还解决了配送的最后100米难题。”平顺县电子商务中心主任刘培培介绍，县里整合了13家快递公司，在县级层面设立仓储物流配送中心，打造覆盖150个行政村的物流体系。记者在县物流中心信息大屏上看到，各乡镇的配件情况及配送车辆位置都很清晰。

春江水暖鸭先知。2019年初，周瑞锋回村时，跟舅妈周志平说起了神龙湾村要搭建村级物流电商服务站点的消息。“妗子，你别在县城了，现在国家发展农村电商，在家门口弄个这，不比在外头打工强？”

听到这儿，周志平默不作声，但暗暗心动——这是一位做事认真、心思细腻的女子。38岁的她刚参加完县城的电商培训，并在手机上开设了自己的网店，其实早就有了盘算。

偶尔两声犬吠，让夜晚的神龙湾村更显宁静。英仙座如一张天弓高悬头顶，木星正奋力爬出西侧的山头。街面上的商户都已闭门，“吱呀”一声，周志平从自己的商店走出，抱着一摞资料，走向正对面的快递服务网点。“晚上才有时间整理一下今天的快递账单。”现在，她把大部分精力投在了神龙湾电商服务站点上。

桌上的一碗面已坨，但她没顾上吃。一旁的货架上，满是没来得及取走的快递。其中，有火龙果、香蕉等热带水果，也有生菜、牛奶等日常食物——网购生活化已成为村民的习惯。

周志平所在的村级电商服务站点，虽然是连接平顺县三级物流体系的末端环节，却不可或缺——就像是村级的“蜂巢”，做最后的分发工作。时间久了，周志平对农村电商网点认识深刻：“我干的是最后100米的事情。”

说是100米，又岂止100米。有一年夏天，太行山大雨，挂壁公路封闭维修，快递只能送到挂壁公路那头。好几天，她都要步行往返几公里取快递，扛着大大的编织袋，手上伤痕累累。

“虽然辛苦，但能帮到村民。收发快递，一个月能收入1000多元。村民取快递时会顺手在商店买东西，也能收入1000多元。好的时候，有好几千元呢。”周志平说。

前不久，国家邮政局公布数据显示，2021年中国快递业务量累计完成1083亿件。这一年，神龙湾村共完成33693件物流快递的上行、下行。听到记者介绍数据，周志平意识到自己也是其中一分子，神情颇为自豪。

通达，产业融合助推乡村振兴

“人呢？”周志平手拿着快递，站在村里一家养殖场门口，后面跟着几个人。周志平的突然到访，让养殖场老板方亮两口子有点意外：“最近没买大件啊，怎么还‘组团’送货？”

周志平腼腆一笑：“有人看见你们直播，跟着手机定位到了村头找不到，我就顺便把他们领到后沟来了。”

“啦啦啦”的声音在山谷回荡，方亮一嗓子喊完，一只只家畜跑得飞快，从两边的山坡奔下来。方亮从三轮车上搬下一颗冻得瓷实的南瓜，投摔在地上，立刻遭到哄抢，场面甚是热闹。旁边的妻子刘静拿着手机直播，实时解说着：“大家可以看到，我家养殖场不喂饲料，喂的都是南瓜、野党参和连翘……”

在这条山沟里，年近不惑的方亮、刘静两口子，已经坚守了8年。如今，通过互联网直播，夫妻二人已经小有名气。“连续播的那几个月，每天都有5000多人观看，产品卖到了不少地方。”

从通路，通网，到通畅物流，偏远的神龙湾村接通并融入了大市场。红火的电商直播进一步泛起涟漪，正一圈圈地在村里、县里荡漾开来，乡村振兴之路的探索也在这里次第展开。

——直播带动了农产品的线上销售。连树斌介绍，目前平顺县电商团队逐渐成长，小微个体已有400余家，“直播达人”扶持计划孵化出100多个带货主播，各类电商培训5548人次。2021年，平顺县网络销售额达2.76亿元。

——销售旺盛促进加工业升级，推动产品标准化、品牌化。“一根两年生的潞党参，网上卖50元。这一小瓶5毫升的精粹口服液就要5元。”正来药业负责人范孝忠开着玩笑，“别看贵，2020年我们销售了3000多万元。”在平顺县电商服务中心，党参挂面、党参饼干、小米炒党参等30多款产品颇受市场欢迎。

——电商直播拉动数字产业发展。桑淑青是村里的90后大学生，毕业后在平顺县电商小镇的一个电商数字标注基地上班。“这个工作很有挑战性，需要在数以千计的直播间画面里，从人物信息、展示物品、环境、事件等不同维度进行标注。”短短4个月间，桑淑青从一名数据标注员成长为小组长。

——电商直播更让旅游业风生水起。“近几年，随着短视频和直播的兴起，神龙湾村的太行绝壁风光吸引了越来越多人。”平顺县东寺头乡党委书记张璞说。沿着神龙湾往沟里走，一路清潭飞瀑，太行精华被旅游打卡者发到网上，村子知名度不断扩大。

如今，周瑞锋又动起了脑筋。“我注册了神龙湾旅游产品开发有限公司，在特色农产品包装上印了村里的风光，吸引网购的人来我们这儿旅游，也让更多游客成为特色农产品的‘回头客’。”

“过段时间，扫一扫神龙湾景区门票上的二维码，就能登录特色农产品网上商城！这发展的路呀，太宽了！”周瑞锋憨憨一笑，美滋滋的。

版式设计：沈亦伶

《 人民日报 》（ 2022年01月25日 07 版）

(责编：白宇、赵欣悦)