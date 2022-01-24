人民网记者 孙博洋

回顾近几年的白酒市场，“三香鼎立”的格局日益凸显，在酱香和浓香的竞争之下，清香型白酒如何突破，成为行业内热议的话题之一。

行业集中度提升

国家统计局数据显示，2020年中国白酒产量74亿升，同比下降2.46%，这是自2016年以来，白酒行业总产量连续第四年下降。但是与之形成鲜明对比的是，白酒行业的销售额却在逐年上涨，即便是在近两年疫情影响之下，行业销售收入依然保持上涨。

业内人士认为，这一升一降，显示白酒行业的集中度日益提高，全国性酒企与区域强势酒企在竞争中表现强势，成为白酒行业营收增长的主力军。

汾酒党委书记、董事长袁清茂。受访者供图

面对竞争，汾酒党委书记、董事长袁清茂在接受采访时表示，白酒行业是完全竞争行业，品牌之间的竞争极其激烈。“从全国白酒行业发展态势来看，我用四个词来形容：‘品牌集中’‘优胜劣汰’‘你追我赶’‘任重道远’。”

袁清茂认为，“品牌集中”是针对行业发展趋势而言的。近年来，中国白酒市场有一个发展趋势，就是集中度进一步加大，并且这样的趋势还在延续；“优胜劣汰”是指行业整体产能的而言的。袁清茂认为，随着行业进一步向头部企业集中的趋势加剧，白酒规模以上企业的数量会进一步下降，生产的准入门槛也会随之提升。此外，“你追我赶”是针对行业竞争态势而言的，“任重道远”是针对汾酒自身发展要求和目标而言的。

“汾酒的外部环境机遇大于挑战，我们要全面、联系、发展地看待汾酒的内外部环境，既要看清我们的现状，找准方位，同时也要利用好改革优势、品类优势、产品线优势、市场优势，助力实现全方位高质量发展。”袁清茂说。

清香品牌进入爬坡过坎关键期

近年来，酱香酒势头迅猛，白酒市场也形成了浓香、酱香、清香“三分天下”的局面。面对浓香的市场占有统治力和酱香的强势攻击，清香品牌又该如何形成突破呢？

对此，袁清茂坦言，目前，清香型市场占比确实不高。但他表示“我们的目标就是要实现汾酒复兴，实现‘三分天下有其一’。浓、清、酱三分天下，可想而知，我们的努力空间还非常巨大。”

他认为，当前，汾酒品牌已经到了爬坡过坎的关键突破期，品牌力能否充分彰显，直接影响着汾酒的发展质量。“说到底，品牌是汾酒加速发展的落脚点和着力点，下一步，我们要强化品牌引领，苦练内功，乘胜追击，乘势而上，向更优结构、更好效益、更高质量进发。”他说。

业内人士表示，随着人们收入水平的提高，对白酒品牌的要求也越来越高,“名酒”“好酒”成为市场稀缺品，牌影响力成为中高端白酒企业竞逐的焦点战场。

对于如何提升品质，袁清茂认为，一是要抓好扩容优质原酒。统筹做好原酒产能储能规划，持续提升原酒产量和储量为汾酒品牌塑造打牢坚实基础。

二要抓好管控全产业链。加大从田间到餐桌全过程、各环节的管控力度，用更高的标准和要求，坚守匠心精神，确保我们的产品始终带给消费者卓越的清香体验，用品质美誉度提升品牌忠诚度。

三是抓好管理提升。要持续深化国企改革，立足构建现代企业制度，完善法人治理结构。要持续深化数字、数据化管理，着力推动管理信息化、营销数字化、供应链网络化，进一步推动管理变革，流程优化。要持续深化绿色低碳发展，把握国家“双碳”发展趋势和要求，对能耗结构进行统筹布局，推广运用新能源、新技术，确保生产工艺和生产园区绿色、低碳。

创新助力发展

白酒作为传统产业，传承与创新是发展过程中无法回避的重要课题。

业内人士认为，近年来，白酒行业发展迅速，对于创新也越发重视，在工艺优化、数字化生产、营销模式创新等方面不断发力，成为白酒行业转型的突出表现。

白酒如何与年轻消费群体结合，一直是困扰业内的问题之一。创新白酒的消费场景，成为解决之道。

据了解，近年来，汾酒不断在酿造工艺方面加大技术改造，经过干净的“固态地缸分离发酵”法发酵,通过国家级非物质文化遗产的手工酿造技艺,并历经2182项严格内控把关,淬炼出的纯净酒体,使得汾酒拥有了与国际蒸馏酒最接近的净爽口感，让汾酒更加适合调制鸡尾酒。

“现在市场上很多年轻人喜欢喝鸡尾酒，在产品结构优化这方面，我们也提出要强化需求侧引领，关注消费者的“新追求”，除了鸡尾酒，我们还会根据消费者需求，不断创新，推出越来越多的新产品，不断提升消费者体验。”袁清茂表示。

与此同时，国际化营销也成为中国白酒扩大销售范围的途径之一。袁清茂表示，未来我们将坚定不移地走国际化路线，加强与国外知名企业的合作，相信汾酒博物馆里也会“上新”越来越多的新产品，讲述越来越多的新故事。

汾酒博物馆。受访者供图

2022年是国企改革三年行动的收官之年。“我们将用更高标准来要求自己，积极融入全省发展大局，抓住‘三区三地’建设蕴含的巨大的政策红利、发展机遇和市场空间。” 袁清茂说。

袁清茂表示，未来还将做到四件事：一是坚持增强战略定力；二是坚持深挖文化内涵；三是坚持深化企业改革；四是坚持强化风险防控。

(责编：王连香、高雷)