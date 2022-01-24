人民网北京1月24日电 （记者杜燕飞）日前，在“首届碳中和绿色生产力论坛”启动会上，中国工程院院士、国家气候变化专家委员会名誉主任杜祥琬表示，“双碳”将引领我国实施低碳转型，推动产业结构调整，构建安全、高效、经济、绿色、低碳的能源体系。这需要依靠技术创新补齐短板，助力实现“双碳”发展目标。

中国工程院院士、国家气候变化专家委员会名誉主任杜祥琬致辞。主办方供图

杜祥琬表示，“双碳”将引领我国有步骤的及时的实施低碳转型，加强生态文明建设，推动减降碳协同增效，使生态环境的改善由量变走向质变，实现高质量发展。

同时，“双碳”目标将推动我国产业结构调整，及时抑制发展“双高”产业的冲动，推动战略性新兴产业、高技术产业、现代服务业的进步，拉动巨量的绿色金融投资，带来新经济增长点和新的就业机会，壮大绿色低碳产业。

杜祥琬认为，“双碳”目标能推动节能、提高能效，逐步优化能源结构。推动电力、工业、交通、建筑各行业技术进步、工艺创新、节能减排，带来新能源、新技术、新产业、新经济。

“‘双碳’目标将推动我国经济、社会进步，和世界各国一道共同应对气候变化。”他说。

“经济增长到一定阶段的时候，碳排放总量不再增加，这便是‘达峰’。这是各国走向现代化过程中的普遍规律。”杜祥琬强调，要认识碳达峰规律性，进一步走向碳中和，这是人类可持续发展规律的要求。

他认为，实现“双碳”目标需要重新认识我国能源资源禀赋。除了化石能源之外，我国有丰富的非化石能源，特别是可再生能源资源，这是我国能源资源禀赋的重要组成部分，也是我国能源转型发展的一个前提。目前，我国可再生能源发展潜力很大，在推动风能、太阳能发展的同时，也要重视生物质能、水能、地热、余热废热供暖等的发展。

“在发展高比例可再生能源的同时，要强调多能互补，先立后破，化石能源和非化石能源协调互补，构建新型电力系统，使我国能源系统安全、高效、经济、低碳。”杜祥琬说。

谈及实现“双碳”目标面临的困难，杜祥琬认为，碳中和是通过二氧化碳等温室气体排放的绝对量的减少，使减排以后剩余的排放量和人类活动增加的碳汇遗迹吸收利用量相平衡。目前，我国产业偏重、能源偏煤、效率偏低、对高碳发展的路径依赖惯性大。要依靠高质量的技术创新，补齐我国经济发展短板。

杜祥琬强调，实现“双碳”目标是一个复杂的系统工程，也是一个科学的转型过程，政策性很强，需要把握好节奏，积极而又稳妥。既要防止“一刀切”简单化，又要防止转型不力带来落后和无效投资。要把“双碳”目标这个好事办好，深刻推动经济、社会的变革和进步。

“碳达峰是高质量经济发展同时的达峰，是产业结构优化和技术进步导致碳强度逐步降低实现的达峰，不是攀高峰，更不是冲高峰，而是要瞄准碳中和的达峰。”杜祥琬表示，碳中和是我国经济社会发展的新引擎，要开创一条兼具成本效益、经济效益和社会效益的路径，要做好实现碳中和的顶层设计和路线图。

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