人民网北京1月24日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，为贯彻落实中央经济工作会议关于促进消费持续恢复的部署要求，国家发展改革委近日印发《关于组织开展“消费帮扶新春行动”促进消费持续恢复的通知》（以下简称《通知》），其中提到鼓励各有关单位优先采购脱贫地区生产的产品作为慰问品、节日福利。

《通知》强调，各地区、各部门要抢抓2022年春节、元宵节等消费旺季契机，开展“消费帮扶新春行动”，重点通过四项举措，强化对脱贫地区特别是乡村振兴帮扶县、大型易地扶贫搬迁安置区产品和服务的帮销力度。

一是加大脱贫地区特色农产品消费采购力度。鼓励各有关单位在开展慰问老干部、困难职工、困难党员等节日慰问活动，发放工会会员节日福利时，优先采购脱贫地区特别是乡村振兴重点帮扶县、大型易地扶贫搬迁安置区生产的产品作为慰问品、节日福利。

二是发动干部职工和广大市民参与消费帮扶。发挥东西部协作和中央单位定点帮扶工作机制作用，组织机关、企事业单位、社会组织和广大干部职工、市民群众积极参与消费帮扶，在置办年货、日常用品采购中积极采购脱贫地区特别是乡村振兴重点帮扶县、大型易地扶贫搬迁安置区生产的农副产品。

三是积极组织线上销售平台扩大网络销售。组织脱贫地区农副产品网络销售平台、京东、淘宝、抖音等重点电商企业推出一批促销帮销活动，打造脱贫地区农副产品专区、专栏，依托消费帮扶重点企业联盟，集中力量促进脱贫地区特别是乡村振兴重点帮扶县、大型易地扶贫搬迁安置区生产的农副产品上行外销，扩大网上销售规模。

四是在落实疫情防控常态化要求和“就地过年”部署前提下鼓励脱贫地区干部职工开展县域旅游消费。鼓励具备条件的脱贫地区特别是乡村振兴重点帮扶县、大型易地扶贫搬迁安置区等，面向当地群众、干部职工，合理开放农家乐、特色民宿、农业观光等乡村旅游项目，完善旅游景区、文化场馆等在线预订、无接触式服务、智能导游导览等功能，适度搞活节日县域旅游市场，更好满足群众节庆旅游文化休闲、娱乐消费需求。

《通知》要求，要做好脱贫地区特色农产品货源组织，有序调配公共运力，打通田间地头到百姓餐桌的绿色通道，便利终端“家门口”消费。要加大宣传发动力度，通过多种方式调动消费帮扶积极性，广泛发动各级组织、干部职工踊跃参与，进一步营造“人人皆可为、人人皆愿为、人人皆能为”的消费帮扶浓厚氛围。要充分发掘和梳理总结“消费帮扶新春行动”中涌现的典型经验做法和创新模式，积极探索消费帮扶新渠道、新路径。

(责编：申佳平、高雷)